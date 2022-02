Final de epocă la PSG?! Care sunt şansele ca tripleta Messi-Neymar-Mbappe să se destrame la finalul sezonului

Parizienii sunt lideri autoritari în Ligue 1, sunt calificați în optimile de finală ale Champions League, însă jocul este departe de ceea ce au visat fanii de pe Parc de Princes.

Și ca peste tot, primul care va plăti este antrenorul. Patronul Nasser Al-Khelaifi este tot mai convins la finalul sezonului și încearcă să-l convingă să vină pe Zinedine Zidane.

Tripleta Messi-Neymar-Mbappe, șanse minime să continue la PSG

Chiar dacă se anunța cel mai tare atac din ultimii ani, tripleta Messi-Neymar-Mbappe nu a reușit să convingă că poate face lucruri mărețe în această formulă și șansele ca ei să evolueze împreună la PSG și din stagiunea viitoare tind spre zero.

Cele trei staruri de pe Parc des Princes au marcat 28 de goluri împreună în toate competițiile, doar 14 în Ligue 1, și sunt departe de așteptările conducerii. Singurul care a avut un randament la nivel înalt a fost Kylian Mbappe, care practic și-a confirmat valoarea.

Interesant este că cei trei au avut prestații mai bune atunci când unul dintre ei a lipsit de pe teren. Chiar dacă la început a lăsat impresia că este nemulțumit de faptul că odată cu venirea lui Messi, bun prieten cu Neymar din perioada Barcelona, mingea ajungea tot mai rar la el, Mbappe a explodat după accidentarea brazilianului. Rămas fără locotenentul său de bază, argentinianul a început să joace mai mult cu atacantul francez, iar parteneriatul a dat roade.

Mbappe e cu un picior la Real Madrid

Cu toate acestea, lucrurile sunt destul de clare pentru sezonul viitor. Fanii lui PSG nu-i vor mai vedea împreună pe cei trei. Și asta deoarece Kylian Mbappe nu și-a prelungit contractul scadent în vară și zvonurile sunt tot mai dese că .

Se vorbește chiar că cele două părți au ajuns deja la o înțelegere și atacantul francez va primi un , iar după impozitare rămâne cu 38 de milioane de euro, ceea ce s-ar traduce prin puțin peste 100.000 de euro pe zi.

Mbappe este în al şaptelea sezon ca fotbalist profesionist, iar salariul acestuia a avut o în această perioadă. La un calcul sumar, francezul a câştigat, până acum, 110.598.280 de euro din salarii, la doar 23 de ani. Un viitor contract pe cinci ani cu Real Madrid ar însemna un plus de 250.000.000 de euro în conturile francezului.

Messi, forțat de familie să revină la Barcelona

Venit ca un superstar la Paris pentru a pune în vitrina clubului primul trofeu Champions League, Leo Messi este până acum mai degrabă o dezamăgire. Jocul său este departe de prestațiile încântătoare de la Barcelona, iar presa franceză nu a ezitat nicio secundă acest lucru.

Inițial s-a vorbit despre faptul că argentinianul are nevoie de o perioadă de acomodare după o viața petrecută pe Camp Nou, dar au trecut mai bine de 6 luni de la venirea la PSG și parcă nimic nu s-a schimbat. Messi are un singur gol marcat în Ligue 1, mai puține chiar și decât fundașul Thilo Kherer, iar lumea s-a săturat de scuze.

Presa spaniolă a scris că familia fotbalistului nu s-a acomodat la Paris, iar soția Antonela Roccuzzo pe Camp Nou. Iar zvonurile unei reveniri ”acasă” s-au întețit după ce jucătorul a făcut o și a luat masa împreună cu antrenorul Xavi Hernandez și cu foștii săi colegi Sergio Busquets și Jordi Alba.

În aceste condiții există premisa ca Messi să plece la PSG în vară, în ciuda faptului că mai are contract până în 2023. Marea problemă o reprezintă faptul că Barcelona este într-o situație financiară dezastruoasă și îi va fi destul de greu să facă rost de banii necesari pentru a-l lua pe argentinian.

Neymar continuă cu PSG

Singurul care pare să aibă locul bătut în cuie la PSG este Neymar, cel care a dezamăgit cel mai tare în acest sezon. Brazilianul are doar trei goluri marcate, toate în campionat, dar are scuza că și nu a mai jucat de atunci.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani, pentru care PSG a plătit Barcelonei clauza de reziliere în valoare de 222 de milioane de euro, mai are contract până în 2025 și situația sa este stabilă în acest moment, șefii clubului din capitala Franței neavând de ce să-și facă griji că l-ar putea pierde.

Problema cu Neymar este că a ajuns la un grad de uzură destul de mare și accidentările sunt tot mai dese. În plus, este un fotbalist destul de capricios și care dacă nu are în jurul său fotbaliști alături de care să se simtă competitiv are tendința de a deveni individualist.

Haaland, varianta perfectă

În condițiile în care Kylian Mbappe este cu un picior la Real Madrid, iar Leo Messi ar putea să se întoarcă la FC Barcelona, conducătorii lui PSG trebuie să transfere cel puțin un atacant care să acopere golurile.

de la Borussia Dortmund, care nu își mai dorește să rămână la formația germană chiar dacă mai are contract până în 2024. Atacantul norvegian are o clauză de reziliere de 75.000.000 de euro, ușor de plătit pentru un colos ca PSG.

Însă, francezii au de dus o luptă crâncenă cu alte mari cluburi ale Europei care vor să pună mâna pe jucătorul de 21 de ani. Manchester City, Real Madrid și FC Barcelona s-au înscris pe listă la transferul lui Haaland și au avantajul că au început de ceva vreme tatonările și discuțiile cu impresarul Mino Raiola.