Rapid trebuie s-o bată pe FCSB ca să poată fi campioană! Giuleştenii au un program mai greu, Gigi Becali se teme de noi alianţe

Au mai rămas numai patru etape din sezonul regulat şi forma bună pe care o parcurge Rapid a redeschis calculele despre cursa pentru titlu. pe care le-au disputat în 2024 şi au redus distanţa care îi separa de FCSB la sfârşitul anului trecut. De la 11 puncte, câte aveau avans, roş-albaştrii au mai rămas numai cu şapte puncte. Care ar deveni patru după înjumătăţire.

FCSB are adversari mai slabi, Rapid are Giuleştiul

Tocmai înjumătăţirea punctelor va reaprinde lupta după intrarea în playoff, chiar dacă FCSB părea să se fi desprins la un moment dat în câştigătoare. Condiţia ca să existe suspans în turneul pentru câştigarea campionatului: Rapid să învingă formaţia lui Gigi Becali în ultima rundă din sezonul regulat. Partida aceea va avea loc în Giuleşti, deci vişiniii vor deţine un avantaj. în partea rămasă din campionat.

Rapid şi FCSB se vor mai întâlni de trei ori, o dată în sezonul regulat şi de două ori în playoff. Două dintre aceste trei partide vor fi disputate pe terenul giuleştenilor. Jocul din ultima etapă a sezonului clasic conţine o miză foarte mare, chiar dacă după duelul acela vor fi înjumătăţite punctele. FCSB are acum şapte puncte peste principala urmăritoare şi mai deţine un atu: are un program mai lejer.

Trupa lui Gigi Becali poate, în teorie, să-şi asigure 9 puncte din următoarele trei întâlniri, acasă cu FC Botoşani şi cu Petrolul şi în deplasare cu FC Voluntari. Meciul cu Voluntarii e programat în deplasare, dar roş-albaştrii vor fi ca acasă într-un joc organizat la marginea Bucureştiului, împotriva unei formaţii care nici nu are suporteri. Singura dispută foarte complicată care le-a mai rămas fecesebiştilor e deplasarea din Grant.

Şi CFR are nevoie de Rapid ca să-l oprească pe Gigi Becali

Rapidiştii au parte de un traseu mai greu în aceste ultime patru runde. Ei au de jucat la Iaşi, acasă cu UTA. Sunt adversare comparabile cu Botoşani şi cu Voluntari, două dintre oponentele FCSB. Diferenţa esenţială: giuleştenii trebuie să meargă şi la Craiova pentru un derby cu Universitatea. E o deplasare dintre cele mai grele posibile, dată fiind situaţia disperată în care se află oltenii, obligaţi să-şi revină din pasa proastă în care au intrat.

Craiova încă nu e sigură de prezenţa în playoff, are cinci puncte peste a şaptea clasată, Hermannstadt, şi este oricum în pericol să rateze pentru al doilea an la rând prezenţa în cupele europene. Sunt motive pentru care , vor fi motivaţi la maximul în meciurile care le-au mai rămas de jucat în stagiunea aceasta. Dacă Rapid nu învinge în Oltenia şi n-o bate nici pe FCSB, vişiniii ar putea să intre în playoff la o distanţă prea mare de roş-albaştri.

În calculele pentru câştigarea campionatului se mai află în continuare şi CFR Cluj. Fosta campioană e chiar mai departe de lider, ar fi cu cinci puncte în urmă după înjumătăţirea punctelor. Clujenii depind şi ei de Rapid ca să mai poată concura pentru titlu, şi ei au nevoie ca “fraţii” feroviari din Bucureşti să topească avansul pe care îl are FCSB. După instalarea lui Adrian Mutu, patronul Ioan Varga a specificat că nu-i impune “Briliantului” să fie campion, însă obiectivul rămâne acelaşi.

Oricare alianţă ar fi împotriva FCSB

CFR a câştigat cinci titluri la rând, o serie grozavă care a încetat în sezonul trecut. Acum ar fi a doua ediţie la rând în care ardelenii nu ar reuşi să se impună, în condiţiile în care ei au continuat să investească masiv şi au achiziţionat încontinuu fotbalişti, sperând că astfel vor reînvia gloria. Din favoriţi cerţi, clujenii au devenit outsideri, ei nu mai sunt nici măcar contracandidaţii principali ai FCSB-ului. Rapid i-a bătut în Gruia şi le-a preluat statutul de urmăritori de top.

În afara tuturor acestor calcule, Gigi Becali a readus în discuţie o temă pe care a mai folosit-o: alianţele din playoff, prieteniile care pot să influenţeze lupta. El s-a referit la Hermannstadt, într-o declaraţie de la DigiSport: “N-o vreau în playoff fiindcă în meciul cu Rapid a fost omenie”. Omenia însemnând o prestaţie cuminte a sibienilor . Mai sunt şi alte legături deloc încurajatoare pentru Becali.

Rapid şi CFR Cluj au tot avut afaceri în ultima vreme în care bucureştenii au cumpărat jucători de la Cluj şi au trimis în Ardeal bani mulţi. Doar . Iar Universitatea Craiova este, în mod tradiţional o rivală a FCSB, deci în niciun caz n-ar sprijini-o în vreun fel, dimpotrivă. În 2017, când Viitorul şi FCSB concurau pentru titlu, oltenii au folosit rezervele într-un meci din playoff cu formaţi lui Hagi. Dobrogenii au învins cu 1-0 şi aveau să devină campioni şi graţie acelui ajutor.

Programul primelor trei clasate în ultimele trei etape din sezonul regulat

FCSB, 55 de puncte

Botoşani (acasă)

Voluntari (deplasare)

Petrolul (a)

Rapid (d)

Rapid, 48 de puncte

Iaşi (d)

UTA (a)

U Craiova (d)

FCSB (a)

CFR, 45 de puncte

Dinamo (a)

Oţelul (d)

Farul (d)

Hermannstadt (a)

Cum arată clasamentul pentru playoff acum, cu punctele înjumătăţite:

FCSB 28 de puncte Rapid 24 CFR 23 Farul 20 U Craiova 20 Petrolul 18

Care ar fi prima etapă din playoff:

FCSB – Petrolul

Rapid – U Craiova

CFR – Farul

Etapa care ar încheia playoff:

Rapid – FCSB

CFR – U Craiova

Farul – Petrolul