Lucian Sânmărtean, laude pentru Florin Tănase după „Derby de România”: „E liderul echipei!” Exclusiv

Lucian Sânmărtean a declarat pentru FANATIK după victoria FCSB-ului în „Derby de România” că Florin Tănase este un jucător subestimat și va fi noul lider al echipei lui Toni Petrea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul „Magician” al FCSB a vorbit în exclusivitate despre „Derby de România”, despre transferul care îi poate aduce titlul FCSB-ului, dar și despre un jucător care l-a surprins plăcut: Octavian Popescu.

Florin Tănase a devenit golgheterul din Casa Pariurilor Liga 1 după plecarea lui Dennis Man, cu 15 goluri marcate, iar în opinia lui Lucian Sânmărtean căpitanul FCSB va fi noul lider al echipei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lucian Sânmărtean: „Tănase e un jucător inteligent, cu evoluții constante!”

Vorbeai de numărul 10. Cum ți se pare Tănase? Făcea un cuplu de senzație cu Man…

– „Florin Tănase este un jucător foarte inteligent! Lumea nu are o impresie extraordinară despre acest jucător și îl subestimează. Părerile sunt împărțite. Unii îl apreciază, iar alții nu îl plac deloc. Mie îmi place! Mereu am spus că este un jucător deștept, un jucător cu evoluții constant bune la FCSB, încă tânăr la 26 de ani. Chiar mi-a plăcut. E noul lider al echipei după plecarea lui Man.

ADVERTISEMENT

Faptul că Man a plecat nu știu dacă o să îi afecteze neapărat jocul. Îl are pe Coman, îl mai are și pe Moruțan, mai sunt Olaru și Octavian Popescu. Sunt jucători de mare valoare, plus că au adus acum și un atacant care să le întregească jocul. Toată creativitatea și talentul pe care îl au de la mijloc în sus trebuie să fie materializate de băiatul ăsta, Ante Vukusic, care va trebui să o bage în poartă.

„FCSB avea mare nevoie de un atacant și înainte de plecarea lui Man!”

Crezi că avea nevoie neapărat FCSB de un vârf împins?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Sincer, da! Și asta chiar înainte de plecarea lui Man. Cu atât mai mult acum. Oricâți mijlocași buni ai avea și benzi fantastice, trebuie să ai un atacant de careu care să marcheze! Și eu, când am fost la Steaua, era Keșeru, mai erau Piovaccari, Rusescu… jucători buni, număr nouă care să fie tot timpul acolo, în gura porții și să dea cât mai multe goluri. FCSB are mare nevoie de un atacant. Are mijlocași buni, are copii talentați care au crescut mult, iar acum are nevoie de un atacant cu experiență care să le asigure continuitate în rezultate.

Lucian Sânmărtean: „Coman, Moruțan și Olaru pot pleca pe sume mari!”

Coman, Moruțan, crezi că pot pleca pe sume la fel de mari?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Domnul Becali cere! Cum a cerut și pe Moruțan, a cerut și pe Man și uite că Man a plecat. Poate să ceară și pe Coman. Ei au nevoie de continuitate în evoluții. Moruțan a crescut extraordinar de mult, e cel mai bun pasator din campionatul intern și are și capacitate de efort. Mie mi-a plăcut de la început, de când l-am văzut.

La fel și Darius Olaru! Sunt doi jucători box to box care, într-adevăr, încep ușor-ușor să dea roade. Repet, FCSB arată foarte-foarte bine de la mijloc în sus! Au echipă bună și o echipă tânără, care are continuitate, iar asta se vede din plin pe teren. Când ai maturitatea asta la jucători de 22-23 de ani, ai perspective să crească fantastic în următorii ani”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali îi propune lui Tănase un salariu lunar de 30.000 de euro

Potrivit lui Giovani Becali, Tănase a avut mai multe oferte din străinătate, iar Gigi Becali se teme că îl va pierde liber de contract, deși căpitanul FCSB-ului mai are contract încă doi ani. și vrea să îi mărească salariul: „Păi ia 30.000 de euro sau 35.000 pe lună și rămâi la mine’. De Tănase am nevoie neapărat”, a spus Gigi Becali la Pro X.