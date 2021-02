Prima experiență a lui Sânmărtean în „Derby de România”: „Am simțit ce înseamnă un meci incendiar!”. Exclusiv

Lucian Sânmărtean a simțit pe pielea lui ce înseamnă „Derby de România” și a rememorat prima astfel de experiență trăită din postura de jucător, când a făcut cunoștință cu atmosfera incendiară din tribune.

FANATIK a realizat trei interviuri eveniment dedicate special pentru „Derby de România”, cu foști jucători care au cu adevărat ce povesti: Jean Vlădoiu, Ionel Dănciulescu și Lucian Sânmărtean.

„Magicianul” a vorbit despre cea mai frumoasă amintire din meciurile cu Dinamo, când FCSB a făcut unul dintre cele mai bune meciuri și și-a dominat categoric rivala, iar Lucian Sânmărtean a fost omul decisiv al partidei.

Lucian Sânmărtean, amintiri din „Derby de România”: „Am dominat categoric!”

Lucian, ai amintiri frumoase din derby-urile cu Dinamo…

– „Dinamo – FCSB va fi întodeauna un derby! Chiar dacă Dinamo e într-un impas fără precent în istoria fotbalului din România. În schimb, FCSB e pe un trend ascendent, cu un joc foarte bun, plin de entuziasm, mișcare, multă creativitate și mobilitate. Jucători foarte bine pregătiți! Dar ținând cont de rivalitatea dintre cele două echipe, cred că va fi un joc în care Dinamo își va da toată silința să facă o partidă bună și să reușească să îi încurce pe cei de la FCSB.

„Gazonul e un dezavantaj pentru FCSB!”

Ai fost un jucător tehnic, creativ. Gazonul arată prost. Pe cine afectează?

– Da, va afecta jocul! Dar să știi că e un impediment pentru ambele echipe. Și Dinamo are jucători buni. Însă e clar că va avea un impact mai mare asupra celor de la FCSB, care au jucătorie de la mijloc în sus cu tehnică peste medie! Un teren prost poate face ca această partidă să aibă un alt deznodământ, iar asta s-a văzut cel mai bine în meciul de la Pitești. Eu cred că Dinamo poate obține un rezultat bun. Terenurile sunt foarte proaste peste tot în această perioadă.

„Atunci am simțit prima oară ce înseamnă un derby incendiar! Nu o să uit acel 5-2!”

Cea mai frumoasă amintirie a ta din meciurile Dinamo – FCSB?

– Nu am cum să uit prea ușor acel 5-2! Eram practic la început, venisem accidentat la Steaua și atunci am simțit prima oară ce înseamnă un derby incendiar, o atmosferă incredibilă din partea ambelor galerii și o intensitate foarte mare pe teren. A fost un joc care ne-a creat foarte multe amintiri plăcute, un joc perfect făcut de Steaua și câștigat într-un mod categoric!

A fost partidă dominată de la un cap la altul. Aveam o echipă foarte bună și am controlat în totalitate meciul. Eram foarte bine pregătiți și un Reghe care ne dădea libertate și liniște în joc. Chiar a fost un joc în care am evoluat perfect, unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii mulți ani făcute de Steaua împotriva lui Dinamo. O amintire foarte plăcută!

Atunci a fost o perioadă în care Steaua se impunea fără drept de apel în fața lui Dinamo, chiar dacă ei aveau un joc bun și fanii care îi susțineau incredibil. Tot respectul pentru acești fani care întind și acum o mână jucătorilor. Sunt de excepție! Ar fi păcat ca Dinamo să retrogradeze sau să nu termine campionatul. Reprezintă o mare parte din istoria fotbalului nostru care ar fi mori odată cu această echipă.

„Dinamo se ridică la înălțime la fiecare derby!”

Ultimele derby-uri nu au mai fost atât de dezechilibrate ca atunci…

– Dinamo a reușit să își depășească condiția cu Steaua! Iar suporterii lui Dinamo au aici un merit important. Se ridică la înălțime la fiecare derby. La Steaua, la FCSB de fapt, schimbările care au avut loc, acești tineri de calitate care aveau nevoie de continuitate și să joace meci de meci. Cred că Gigi Becali i-a lăsat să crească organic și în derby-uri le-a lipsit experiența. Însă acum nu mai sunt copiii de altădată și acum controlează campionatul alături de CFR. Mi-ar place să revină și Craiova, să fie o luptă în trei.

Cum ți se pare echipa lui Dinamo? Ți-a plăcut vreun spaniol?

– Să știi că Dinamo are echipă de play-off! Îl știu pe Jerry Gane de foarte mult timp și știu că își dorește mereu jucători de calitate și încearcă să întărească echipa. E o perioadă foarte dificilă din cauza acestei tevaturi din jurul clubului. Respect pentru fani și pentru oamenii care luptă ca această echipă să nu moară. Dar e nevoie de mai mult de atât. La nivel de joc, cei care au venit trebuie să se integreze un pic mai repede, pentru că la Dinamo și la Steaua nu te așteaptă nimeni! Timpul e foarte scurt și trebuie să joci bine de la primul meci.

„Spaniolii credeau că e un campionat slab în care se vor distra pe teren!”

– Jucătorii spanioli era de calitate. Mie mi-a plăcut de exemplu Borja Valle! Un jucător foarte bun! Avea mare experiență și la Dinamo cred că asta s-a încercat: un mix de fotbaliști experimentați care să controleze jocurile, alături de câțiva tineri de calitate. Dar cu atâtea probleme, neplătiți. atâtea discuții în jurul echipei, cu care ei nu era obișnuiți și se sunt sigur că a fost o atmosferă încinsă în vestiar, care nu e propice pentru performanță! Le e destul de greu să vină și să facă diferența, probabil crezând că acest campionat al nostru e unul în care ei se vor distra și vor juca de plăcere! Cred că au fost surprinși să vadă că totuși nivelul fotbalului românesc nu e chiar așa slab cum credeau ei! A fost un mic șoc și au întâmpinat greutăți în a se adapta la Dinamo. Nu au rezultate și asta nu poate aduce decât și mai multe probleme. E foarte complicată situația acolo.

Un mesaj pentru suporterii FCSB înainte de derby?

– Să fie la fel de exigenți ca întotdeauna! Pentru că astfel acești tineri vor reuși să performeze. Eu am simțit din primul moment în care am pășit pe gazon ce înseamnă un derby Steaua – Dinamo, doleanțele și exigențele lor. Iar dacă jucătorii se pot alinia la ceea ce își doresc fanii care sunt în stare de o iubire fără margini, atunci nimic nu îi mai poate opri. Să rămână alături de jucători, să creadă în ei, pentru că vor oferi din ce în ce mai mult. FCSB are o echipă de viitor.

Eu am fost destul de pașnic în derby, mai ales că ne impuneam ca joc și ca rezultat. Rivalitatea care venea și din exterior, de pe bancă și din tribune se simțea însă din plin și în teren. Dar cu mulți eram prieteni și aveau caractere frumoase, mai ales că ne întâlneam și la echipa națională. Exista totuși un respect reciproc. Au fost multe clinch-uri în timpul jocului, mai ales că era un pic de frustrare și din partea dinamoviștilor. Inevitabil mai scăpai o înjurătură sau intrai mai tare. Dar eu m-am ferit de aceste situații”, a spus Lucian Sânmărtean despre „Derby de România” în exclusivitate pentru FANATIK.