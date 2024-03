Revista Taifasuri 977! Roxana Nemeș a supraviețuit la „Survivor All Stars”! Editorial Fuego! Vedete, modă, rețete, horoscop, matrimoniale, concurs!

A apărut 977! „Amazoana” Editorial . Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. Horoscop. Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. ATENȚIE: concurs, premii, bani! Pe scurt, revista TAIFASURI 977!

A apărut revista TAIFASURI 977 ! Roxana Nemeș, viața înainte și după „Survivor All Stars”! sEditorial Fuego. Vedete, modă, rețete, horoscop, matrimoniale, concurs, premii, bani!

Este joi, este revista TAIFASURI! Este revista TAIFASURI, este FUEGO! Editorial FUEGO! este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui FUEGO din revista TAIFASURI 977 despre… fericire! Subiect amplu și… controversat!

V-am mai întrebat asta și voi continua să o fac, până mai mulți oameni din jurul meu vor înțelege și răspunsul – ce înseamnă fericirea? Mulți ar încadra-o în adunarea de foloase materiale, în bani, bunuri, mașini, posesii. Eu unul nu am astfel de vanități sau cel puțin nu le includ în categoria care ține de fericire. Știți, mulți tind către un absolut care nu poate fi atins neapărat. Fericirea poate fi și imperfectă, poate fi și cu rate la bănci, și cu probleme, și cu necazuri, și cu dezamăgiri, și cu oameni bolnavi. Fericirea este, de fapt, o stare, o împăcare cu noi și o renunțare la complexe. Ea aduce cu sine emoții, aduce simplitate, aduce o bucată zdravănă de normalitate în viețile noastre, asta pentru că de multe ori ne place să ne complicăm inutil existența, uitând esențialul și sensul pentru care suntem aici. Fericirea mea înseamnă, simplu…

Ce înseamnă fericirea pentru FUEGO, cât de fericit este, aflați numai din editorialul său din numărul 977 al revistei săptămânale TAIFASURI! Care a apărut joi, 21 martie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte de mare interes vă oferă revista TAIFASURI 977 . Numai câteva dintr-o listă consistentă…

Dezgolită de… secrete, „amazoana” într-un interviu fără inhibiții, în exclusivitate pentru revista TAIFASURI 977. Aflați cum muncește Roxana Nemș, cum face… curat, cum calcă, spală și gătește, cum a fost cerută în căsătorie, cu ce atracție vestimentară s-a lansat în afaceri, numai din revista TAIFASURI 977!

Melania Medeleanu a reușit să amenajeze și să pună la dispoziția tinerilor dependenți de substanțe etnobotanice Centrul C.R.E.A.A.TI.V. Ce este acesta, unde este, cum ajung acolo nefericiții fericiți de amăgirea artificială a etnobotanicelor, aflați în amănunt dintr-un interviu exclusiv din revista TAIFASURI 977!

ADVERTISEMENT

Preacuviosul Părintele Protosinghel Vincențiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim – Paraclis Patriarhal lămurește pe toți credincioșii ce este și cum se face Sărindarul, pomenirea în a celor dragi adormiți în împărăția Domnului. Numai în revista TAIFASURI 977!

Strada Franceză, Ulița Domnească dintre secole. Ați trecut de nenumărate ori pe ea, în „buricul târgului Bucureșcilor”, pornind din Calea Victoriei până la Hanul lui Manuc. Istoria sa seculară, pornită de pe la anul 1649, cu premuere mondiale, palate, case-muzeu, dar și case ale… groazei, zice-se „bântuite” și în zilele noastre – aflați toate acestea numai din revista TAIFASURI 977!

ADVERTISEMENT

pentru rolul din filmul „The Eyes of Tammy Faye”, este o mare iubitoare de animale și susținătoare ferventă și vocală a drepturilor animalelor. „Fiecare animal pe care l-am avut a fost adoptat”, spune vedeta de la Hollywood. Amănunte inedite ale pasiunii sale pentru prietenii blănoși cu patru lăbuțe, numai în revista TAIFASURI 977!

Atenție: adevărata istorie a lui… Hamlet! Povestea tristului prinț al Danemarcei (cel mai ecranizat text din istoria omenirii, după… „Cenușăreasa”!) a fost scrisă cu 4 (patru!) secole înainte de… Shakespeare! Aflați de cine, cum și de ce numai din revista TAIFASURI 977!

Baia de Fier, frumusețe și adrenalină la înălțime! Dieta… carnivoră – carne și numai carne pentru… scăderea în greutate! Remedii naturiste pentru pierderea vocii! Cum este influențată, grav, sănătatea mentală de bătrânețe și cum putem întârzia fenomenul! Impactul devastator pe care îl poate avea menopauza asupra metabolismului! Cum puteți să scăpați de sentimentul de… vinovăție! Cum să curățați casa numai cu… lapte! NUMAI în revista TAIFASURI 977!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete exotice din… Tanzania! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 977!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în revista TAIFASURI 977! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 21 martie! Nici nu știți ce pierdeți dacă nu-l citiți!

Hai „La TAIFASURI de 1.000 de ori”! Concurs, premii, bani!

„La TAIFASURI de 1.000 de ori” este concursul revistei TAIFASURI pentru cititorii săi cei mai fideli! Cine poate participa, cum vă înscrieți, care este marele premiu, dar și celelalte… 116 premii, aflați din noul număr 977 al revistei TAIFASURI! La toate punctele de difuzare a presei începând din 21 martie! Nu vă ratați șansa! Citiți și câștigați! Cum și ce puteți câștiga, aflați tot din revista TAIFASURI 977!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ cât mai repede la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la noul concurs cu premii de… ce nou concurs și ce premii aflați din numărul 977 al revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: revista TAIFASURI! Apare joia!