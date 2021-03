Selecționerul Adi Vasile a fost 3 ani secundul Muntenegrului. De ce a fost dat afară înainte de Euro 2020

Naționala de handbal feminin a României va fi condusă de pe bancă la turneul preolimpic de la Podogorica de Adi Vasile, ceea ce poate constitui un imens avantaj, deoarece acesta a antrenat Muntenegru în ultimiii trei ani.

Adi Vasile a fost secundul lui Per Johansson la naționala Muntenegrului timp de trei ani, în perioada noiembrie 2017 – noiembrie 2020, cei doi fiind schimbați din funcție, surprinzător, cu doar câteva zile înainte de începerea Campionatului European.

Pe lângă naționala țării gazdă, România va întâlni în turneul preolimpic și Norvegia, campioana europeană en-titre, obiectivul fiind clasarea pe unul dintre primele două locuri, care asigură calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Adi Vasile va debuta oficial pe banca echipei naționale de handbal feminin a României în turneul preolimpic de la Podgorica. El l-a înlocuit în luna ianuarie pe Bogdan Burcea, al cărui contract a expirat la 31 decembrie și nu a mai fost prelungit din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare obținute la Campionatul European din 2020.

Numirea lui Adi Vasile la cârma naționalei ar putea constitui un imens avantaj în perspectiva calificării la Olimpiada de la Tokyo, deoarece el a fost timp de trei ani secundul lui Per Johansson la reprezentativa Muntenegrului. Contractul lor expira în decembrie 2020, dar au fost înlocuiți surprinzător de Kim Rasmussen cu doar o zi înainte de reunirea lotului pentru Campionatul European. Explicația a fost că oficialii muntenegreni au vrut să îi ofere noului selecționer un turneu final în plus pentru a pregăti calificările pentru Jocurile Olimpice.

„Am fost anunțați cu o zi înainte să plecăm în Muntenegru. Decizia are la bază, practic, finalul contractului nostru. Noi, din ianuarie nu am mai fi avut contract cu acest proiect. Federația din Muntenegru s-a gândit că ar fi mai bine să îi dea noului antrenor echipa, să aibă timp să pregătească mai bine și turneul preolimpic din martie.

De ce în ultima zi un astfel de anunț este o întrebare la care mi-e greu să răspund. Este modul lor de a aborda anumite situații. Eu și Per suntem foarte mulțumiți de munca pe care am depus-o acolo în acești trei ani de zile. Avem cu ce să ne mândrim. Pentru mine a fost o experiență fantastică din care am învățat mult”, spunea Adi Vasile în decembrie 2020 într-un interviu acordat FANATIK.

Din postura de antrenor al Muntenegrului, Adi Vasile a fost o singură dată adversarul României, în meciurile din Grupa C a Campionatului Mondial din 2019. Naționala noastră a pierdut atunci cu 26-27, dar a obținut in extremis locul 3 și, implicit, calificarea în faza grupelor principale. Unde nu am mai acumulat niciun punct, ba, mai mult, am înregistrat și o înfrângere umilitoare în fața Japoniei, cu scorul de 20-37.

Adi Vasile, drumul de la spion la selecționer al României

Înainte de a deveni antrenorul naționalei României, Adi Vasile a fost implicat într-un conflict cu fostul selecționer Tomas Ryde, care l-a acuzat de spionaj într-o ședință a Comisiei Tehnice. Se întâmpla în ianuarie 2020, când Ryde a fost chemat la raport după prestația sub așteptări a „tricolorelor”la Campionatul Mondial din Japonia.

Adi Vasile a participat la ședința respectivă în calitate de antrenor al CSM București. Faptul că era secundul lui Per Johansson la naționala Muntenegrului, adversara noastră la turneul preolimpic ce trebuia să se dispute în martie 2020 (turneu amânat pentru primăvara acestui an din cauza pandemiei de coronavirus) l-a făcut pe Tomas Ryde să propună excluderea lui Adi Vasile din ședință pe motiv că ar spiona pentru adversare.

„La un moment dat, m-am ridicat, deoarece Adi Vasile trebuia să părăsească încăperea, fiind din echipa viitorului adversar. Unii din sală au zis că Adi poate să rămână, însă Alexandru Dedu a fost de acord cu mine şi i-a cerut lui Adi să plece”, a povestit la vremea respectivă fostul selecționer Tomas Ryde.

„Nu mi s-a reproșat direct, dar, la un moment dat, am simțit că sunt bănuit de spionaj. A fost o ședință a Federației când am fost rugat să ies din sală. N-am vrut să se creadă că eu aș putea spiona împotriva propriei mele țări”, a fost replica lui Adi Vasile.

Ședința Comisie Tehnice din ianuarie 2020 s-a soldat în cele din urmă cu demiterea lui Tomas Ryde, în locul său fiind numit Bogdan Burcea. Acesta a pregătit naționala doar la Europeanul din decembrie 2020, acolo unde România a încheiat pe un dezamăgitor loc 12.