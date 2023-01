Știm suma de bani care stă în calea transferului lui Jair de la Petrolul la Craiova, anunțat de FANATIK acum o lună. Exclusiv

Universitatea Craiova mai are în intenție să transfere doi jucători pentru partea a doua a sezonului. Unul dintre ei ar putea fi mijlocașul Petrolului, Jair Tavares, părțile confirmând tratativele.

Transferul lui Jair Tavares de la Petrolul la Universitatea Craiova, pus în stand-by de oferta oltenilor. Ploieștenii sunt nemulțumiți de suma primită

Apariția lui a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK pe 8 decembrie 2022. Informația a fost confirmată ulterior și de patronul oltenilor, Mihai Rotaru.

„Nu am spus niciodată vreun nume. Putem confirma că este vorba despre Jair, dacă a făcut-o Petrolul. Dacă ei au anunțat, înseamnă că pot confirma”, a declarat Rotaru la Pro Arena.

Lucrurile nu au avansat prea mult în ultimele săptămâni, deși cei de la Petrolul au bătut mai multe apropo-uri că mutarea are șanse mari să se facă. Din informațiile noastre, blocarea momentană a transferului este produsă de suma de bani pe care Craiova a propus-o Petrolului.

Este vorba de 100.000 de euro, ofertă pe care ploieștenii nu doresc să o accepte. În ciuda care există la club, cei de la Petrolul nu sunt de acord să-l lase pe Jair la Craiova pentru doar 100.000 de euro. Așteaptă ca Rotaru să pluseze, altfel Jair continuă la Petrolul și în sezonul de primăvară.

Oltenii mai caută un fundaș stânga, dar căpitanul Petrolului, Valentin Țicu, nu reprezintă o variantă! E posibil ca dublura lui Bancu să vină de „afară”

Jair mai are contract cu Petrolul încă un an și jumătate. Și el își dorește să plece de la Petrolul la Craiova, dar momentan nu are ce face dacă nu se schimbă datele financiare ale transferului.

Universitatea pregătită acum de Eugen Neagoe a realizat două transferuri până acum, ambele dezvăluite exclusiv de FANATIK. Este vorba despre și macedoneanul , ultima oară la Vorskla Poltava.

Oltenii mai doresc un fundaș stânga, o dublură pentru căpitanul Nicușor Bancu aflat în recuperare. Valentin Țicu nu reprezintă o variantă pentru craioveni, el nefiind pe placul staff-ului. Astfel că speranța celor de la Petrolul de a se redresa financiar cu o eventuală vânzare a căpitanului la Universitatea are șanse minime de concretizare.

E foarte posibil ca Neagoe și staff-ul său să primească în cele din urmă un lateral stânga din străinătate, după ce oferta făcută celor de la nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor sibienilor.

600.000 de euro este cota actuală a lui Jair Tavares, care va împlini 29 de ani pe 3 august

21 de meciuri, 2 goluri și 2 pase de gol este bilanțul în SuperLiga a lui Jair la Petrolul. A fost titular în 20 de partide