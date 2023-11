Suporterii Stelei, de partea lui Talpan în conflictele cu Oprița și conducerea CSA: „Cineva a încercat să îl omoare”

CSA Steaua a remizat cu Rapid, scor 0-0, în etapa a doua a grupelor Cupei României Betano. , iar suporterii „militarilor” și-au felicitat echipa favorită după derby-ul împotriva giuleștenilor. Fanii din Ghencea sunt convinși că Rapid a tratat meciul cu maximă seriozitate, ținând cont că unul dintre obiectivele „alb-vișiniilor” îl reprezintă Cupa României.

Suporterii Stelei, de partea lui Talpan în conflictele cu Oprița și conducerea CSA: „Are dreptate. Are foarte mare dreptate”

Florin Talpan s-a aflat în război cu suporterii Stelei în finalul sezonului trecut. Deși a terminat pe loc direct promovabil în SuperLiga, „militarii” nu au avut drept de promovare și au fost condamnați să joace încă, cel puțin un sezon, în liga secundă. Colonelul de justiție a fost luat la rost de galerie.

În prezent, juristul Stelei, în ciuda proceselor câștigate împotriva FCSB-ului privind palmaresul Stelei, și are o . Suporterii „militarilor” i-au dat dreptate lui Florin Talpan și consideră că problemele antrenorului și ale jucătorilor trebuie să se afle pe gazon.

„Talpan are dreptate. Are foarte mare dreptate. Am auzit deja prea multe scuze, când acestea nu ar trebui să existe. În loc să își vadă de fotbal, jucătorii și antrenorii steliști aduc în discuție regulamente, promovări, legi. Și asta nu e treaba lor. Treaba lor are loc pe dreptunghiul verde, unde trebuie să bage mingea în poarta adversarului.

Nu contează legile, nu contează regulamentele, nu contează dacă Steaua poate promova sau nu. Jucătorii trebuie să câștige fiecare meci iar antrenorii trebuie să pregătească echipa ca să poată câștiga fiecare meci”, se arată pe site-ul .

Daniel Oprița se gândește la plecarea de la Steaua

Daniel Oprița s-a plâns înainte de Steaua – Rapid pentru faptul că nu i-a fost propusă prelungirea contractului scadent în vara anului 2024. Suporterii „militarilor” l-au taxat pe antrenor și au amintit că Steaua se află abia pe locul 11 în liga secundă, cu 15 puncte, în 11 partide. în interviul acordat în exclusivitate pentru FANATIK.

„Oprița nu avea de ce să se plângă, nu înaintea acestui meci. Am fi acceptat să se plângă după meci, pentru că Steaua s-a descurcat foarte bine. Dar înainte de meci, când echipa e pe 11, cu doar 3 meciuri câștigate tot sezonul…

Nu prea are sens să te plângi în aceste condiții. Și, până la urmă, Oprița chiar nu are de ce să se plângă. Pe el nu-l terorizează nimeni cu amenințări. Lui nu-i ia nimeni din salariu. Nu-i taie nimeni din prime. Oprița o duce foarte bine la Steaua. Dar știți cine nu o duce bine?”.

Suporterii Stelei sar în apărarea lui Talpan: „E terorizat. Cineva a încercat să îl omoare”

Florin Talpan se află în conflict atât cu secretarul general de stat în MApN, Eduard Bachide, cât și cu Ștefan Bichir, comandantul CSA Steaua. Totodată, juristului CSA Steaua i-a fost pusă viața în pericol după ce FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

„Nu o duce bine Talpan. Nu numai că e terorizat chiar de cei care ar trebui să îl ajute, nu numai că i se iau din salariu bani pe care îi merită, dar, în cazul în care nu știați, acum câteva săptămâni cineva a încercat să îl omoare. Un dezaxat i-a furat prezoanele de la una din roțile mașinii personale. În timp ce conducea, Talpan s-a trezit fără roată. Din fericire, nu a avut loc niciun accident.

Dar acestea sunt condițiile în care lucrează Talpan. Și el continuă să câștige. Cum? De unde găsește puterea? De unde găsește motivația să se trezească dimineața și să meargă în clubul unde aproape toți colegii săi lucrează împotriva sa? De unde găsește motivația să meargă la tribunal deși e batjocorit și amenințat fără oprire?

Cum naiba continuă omul ăsta să câștige procese când chiar clubul pe care îl reprezintă îl lasă fără zeci de mii de lei? În acest moment, nu clubul îl plătește pe Talpan. Talpan plătește pentru ca clubul Steaua să câștige procesele pe care le are cu FC Fcsb.

„Este penibil. Este rușinos. Dacă pierdem puncte cu Dumbrăvița, nu are rost să discutăm despre prelungiri de contracte”

Iar Oprița se plânge că nu a primit prelungirea contractului care îi expiră peste 8 luni. Este penibil. Este rușinos. Dar sperăm că meciul bun făcut cu FC Rapid 1923 să îi trezească pe jucătorii și antrenorii steliști.

Sperăm să vedem un meci cel puțin la fel de bun cu Dumbrăvița, în weekend. Până la urmă, dacă faci egal cu locul 3 din Liga 1, nu ar trebui să ai probleme cu locul 4 din Liga 2. Nu? Altfel, dacă Steaua va pierde puncte la Dumbrăvița, chiar nu va mai avea rost să discutăm despre prelungiri de contracte”, se mai arată pe site-ul steaualibera.com.