„Ucraineanul” Răzvan Raț, despre permisul de Ucraina al lui Florinel Coman. „E imposibil, crede-mă. Știu ce spun!” Exclusiv

Răzvan Raț a comentat cazul lui Florinel Coman pentru FANATIK. Fotbalistul care a jucat mai bine de zece ani în Ucraina a declarat că pentru a susține examenul auto în această țară, trebuie să ai permis de rezidență sau de muncă.

Florinel Coman vrea să uite de scandalul permisului, însă ancheta e departe de a fi încheiată. Gigi Becali a sărit în apărarea „perlei” sale și a declarat că fotbalistul a dat examenul în limba engleză și a mers acolo în perioada în care a fost accidentat.

Fostul internațional care a scris istorie în tricoul lui Șahtior a vorbit despre scandalul care i-a tulburat cariera lui Florinel Coman și de care cluburile interesate de serviciile sale vor ține cont, după părerea lui Raț.

Răzvan Raț: „Florinel Coman teoretic și practic nu are cum să își ia permisul în Ucraina!”

Răzvan Raț e convins că ceva în neregulă cu privire la modul în care Florinel Coman a obținut permisul de conducere în Ucraina, atâta timp cât nu are un permis de rezidență sau de muncă în această țară, lucru valabil oriunde în lume: „Florinel Coman teoretic și practic nu are cum să își ia permisul în Ucraina atâta timp cât nu are un permis de rezidență sau de muncă. Și asta e valabil în orice țară din lume, nu doar în Ucraina. Bănuiesc că e logic”, a spus Raț pentru FANATIK.

Ba, mai mult, fostul jucător al echipei naționale consideră că mai există un mare impediment pentru Florinel Coman, care nu e vorbitor de limba rusă sau ucrainiană: „Sincer nici nu mă intersează absolut deloc. Și nu mă ascund. Teoretic ăsta ar fi marele impediment: nu ai cum să dai de permis în limba engleză în Ucraina. După logica mea nu prea are cum”.

Patronul FCSB-ului declara că Florinel Coman a mers în Ucraina după accidentarea din partida cu Backa Topola, însă Raț nu crede că e posibil ca jucătorul să fi obținut un permis de rezidență în doar o lună de zile: „Nu ai cum să îți iei rezidență în Ucraina într-o lună. Teoretic nu ai cum. Nu știu cum s-a întâmplat chestia asta. Probabil o să fie o anchetă”.

Sfatul lui Raț pentru Florinel Coman: „Pe teren trebuie să lase problemele la o parte”

Răzvan Raț crede că Florinel Coman este afectat de acest scandal, însă un jucător important trebuie să știe să gestioneze și astfel de momente și să separe viața privată de cea de fotbalist: „El trebuie să lase probleme la o parte la antrenament și când intră pe teren, iar apoi să ți le rezolvi în afară. În viața fiecărui fotbalist există probleme. Rămâne la capacitatea și abilitatea fiecăruia de a le minimiza”, îl sfătuiește fostul fundaș.

Răzvan Raț a mai precizat că echipele din străinătate care îl urmăresc pe Florinel Coman cu siguranță vor lua în calcul și acest incident, iar acest lucru i-ar putea afecta o viitoare mutare: „Cred că va fi afectat pentru că nu este o situație ușoară, indiferent cum ar fi. Nu cred că a fost vânat. Cu siguranță un club care se interesează de el va lua în calcul și acest derapaj. Eu zic că se uită sigur. Analizează absolut tot. Nu doar partea sportivă și e normal să fie așa”.

Fostul căpitan al echipei naționale atrage atenția că toți fotbaliștii au probleme în viața personală, care le pot afecta evoluțiile, ceea ce explică uneori și oscilațiile de formă: „Depinde de el cât e de tare. Orice situație te afectează într-o oarecare măsură. Fiecare fotbalist are o viață privată și orice astfel de incident îți poate afecta jocul și performanțele”.

