Exclusiv. Unii nu văd atâția bani nici în 10 vieți! Câte milioane „toacă” lunar Gigi Becali! Și nu cu FCSB!

Niciunul dintre cei cu care se bătea la început de secol XXI nu mai este pe radarul activ al microbistului român. S-au retras, unii nu mai sunt fizic, alții au făcut pușcărie și stau pitiți din lipsă de fonduri, dar și pentru că nu mai au nevoie de astfel de adrenalină. O excepție care confirmă realitatea este Și el „înghesuit” mai nou de ce e în jurul său.

Gigi Becali cheltuie lunar o sumă amețitoare. Patronul FCSB umblă la „purtător” cu teancuri de 200 și 500 de euro

Cum a reușit Becali să reziste în toți acești ani? Care e programul lui zilnic? Câți bani sparge lunar? Cine-l „tapează” cel mai frecvent? Avem răspunsurile care, într-adevăr, sunt surprinzătoare! Precizare de mare importanță: nu FCSB îi golește buzunarele și conturile în fiecare 30 ale lunii când trage linie!

Ceea ce șochează cu adevărat sunt cheltuielile curente pe care Becali le are cu cei apropiați. Din informațiile FANATIK, Becali consumă, în medie, circa 2.000.000 de euro pe lună! Și nu luăm aici în calcul, cum spuneam, ce bani merg spre FCSB din buzunarul patronului… Grosso modo, pe an, vorbim de cheltuieli de circa 20 de milioane de euro. Ne referim la tot ce înseamnă familie, călugări, răsfățul fetelor sale, dar și banii (multe zeci de mii de euro!) care ajung la săraci, donațiile, dar și numeroși „oameni de bine” care mișună permanent în jurul „stupului”.

Sunt într-adevăr foarte mulți bani care pleacă din buzunarul lui Gigi. Acesta umblă mai mereu la el cu teancuri de 100, 200 și 500 de euro! Nu se uită la bani, împarte în stânga și-n dreapta, deși în ultima vreme a început și el să fie agasat de multe ori de cozile care se fac la Palat când apare prin preajmă.

2 miliarde de euro este averea pe care ar avea-o în acest moment Gigi Becali, conform celor care-i cunosc situația îndeaproape

Gigi Becali are o manie cu costumele: se îmbracă doar de la Londra! „Singurul din România care știe să poarte costume de mafiot!”

Bineînțeles că Gigi Becali are și cheltuielile lui personale. La această categorie trebuie incluse sumele foarte mari pe care le plătește ca să arate… bine! Becali este printre cele mai bine îmbrăcate persoane importante din societatea noastră. Putem face abstracție de hainele negre, cu cruce, pe care le poartă în ultimele luni, deși nici acestea nu sunt ieftine și sunt făcute pe comandă!

dar o mică statuie i-a ridicat Dana Budeanu, supranumită stilista vedetelor. „Gigi Becali este singurul din România care știe să poarte costume de mafiot!”, a fost verdictul acesteia.

Gigi dă bani grei pe costume. Și asta pentru că le cumpără de mulți ani de la același magazin din Londra, „The Tailoring Brothers”, unde un costum costă în jur de 10.000 de lire sterline. Au fost mai multe situații în care Becali a mers special la Londra doar pentru astfel de cumpărături, spârgând de fiecare dată peste 100.000 de lire! E vorba în primul rând de calitate, fiind îmbrăcăminte din bumbac 100 la sută: „E vorba de o extravaganță asumată în cazul lui. Se simte bine în pielea lui doar purtând acele costume”.

A prins gustul deplasărilor în țară cu elicopterul

O altă rubrică a cheltuielilor apărută în ultimii ani este cea a deplasărilor pe care le face în țară când are nevoie. Apropiații povestesc că Gigi Becali a prins gustul drumurilor rapide făcute cu elicopterul. Dacă vrea să ajungă imediat la Constanța, la moaștele Sf. Parascheva de la Iași sau la Athosul românesc de lângă Râmnicu Vâlcea, Becali apelează la elicopter!

Nu mai vrea să piardă timpul în trafic, nu mai suportă să stea în mașină în călătorii mai lungi, chiar dacă nu el conduce. e cel de la volan, dar mai mult pentru drumurile din București. În rest, Gigi vrea să se deplaseze „la minut” și cu cât mai puțin stres prin țara autostrăzilor în construcție de la daci încoace…

Peste 300 de milioane de euro pentru maici, preoți, oameni bolnavi sau săraci

Gigi Becali ajută foarte multă lume. Sunt unii care-l acuză că o face doar când apare vreo cameră TV prin preajmă, dar realitatea este cu totul alta. Probabil ce se vede pe înregistrări video sau pe rețele de socializare reprezintă doar 10-15 la sută din gesturile caritabile pe care patronul celor de la FCSB le face. Dumitru Dragomir povestește ce a văzut cu ochii lui.

„Sunt foarte stăpân pe mine la ce spun acum: Peste 300 de milioane! A fost subiect de studiu pentru mine. Avea un teanc uriaș de euro și eu stăteam cu el la table.

Cobora câte un preot: «Pac, pac, pac!» Îi dădea 2.000! Eu mă uitam: «Bă, băiatule…» Mai cobora altul! A ținut 30-40 de preoți bolnavi sau săraci, acolo la el, în Palat, în camere, deasupra biroului. Când ieșea, îl așteptau în fața curții cel puțin 100! Eu cu ochii mei i-am văzut. Dacă mint, faceți-mi ce vreți!

Printre ăștia, mai erau patru-cinci ba în cărucioare, ba în… Le dădea la fiecare câte 3, 4, 500 de euro! L-am văzut eu cu ochii mei. Și asta nu o dată, de zeci de ori! Ai mai pomenit așa ceva?! Sau la biserici… Eu cred că Gigi Becali are peste 10 biserici făcute de el! Și atunci? Câtă lume a ajutat, câți oameni bolnavi, copii… Și toată lumea îl înjură!”, dezvăluie Dumitru Dragomir, unul dintre oamenii care-l cunosc foarte bine pe Becali.

E foarte norocos la table, dar joacă tot mai rar în ultimii ani. Era as la tabinet, partenerii dezvăluind că ținea minte toate cărțile

Gigi Becali merge zilnic de două ori la oile sale. Regula numărul 1: nicio masă fără brânză, chiar și la desert!

Becali nu are însă extravaganțe în ceea ce privește mâncarea. Îi place să mănânce în special acasă, mai ales că are o rutină zilnică. Și dimineața, și seara, merge la oile sale, la colibe. Îi place să stea cu ele, să le vorbească, să se liniștească.

Între vizitele la saivanele din apropierea casei din Pipera, Gigi doarme neapărat la prânz. Cam o oră. Încearcă să nu sară peste acest obicei. Și dacă vorbim de obiceiuri, apropiații mai dezvăluie că la Becali nu există masă fără brânza proprie de oaie. Chiar și dacă e vorba de desert, Gigi „completează” prăjitura cu o bucată de… caș!

Are o mini-fabrică de mezeluri și mânâncă pe cât posibil doar din producția proprie. Nu mai consumă alcool deloc, nici măcar la nunți!



Nu iese din cuvântul mamei sale și a fiicei mijlocii, Alexandra

Cei care-l cunosc mai puțin spun că Becali este influențabil. De aceea ar fi luat o serie de decizii în viață, în fotbal, în afaceri, în care a dat chix. Nu are foarte mulți oameni apropiați, dar cei care-l știu bine bagă mâna în foc că Becali nu e influențat de nimeni. Deciziile – bune sau proaste – sunt doar ale lui! Vrea să meargă doar pe mâna lui, nu mai acceptă sfaturile din jur.

Există totuși două persoane din cuvântul cărora Gigi Becali nu iese. Este vorba despre mama sa Alexandrina, care a trecut de 90 de ani, și de Alexandra, fiica mijlocie a latifundiarului. E literă de lege pentru Gigi ce spun și ce vor cele două! și ridică în Pipera unul dintre cele mai tari cartiere de blocuri. Probabil ca să mai amortizeze, în timp, cheltuielile faraonice de circa 20 de milioane de euro pe an ale tatălui său!

Nu mai suportă ca cineva să se dea cu parfum în încăperea în care este și el. Le reproșează acest lucru chiar și soției și fetelor sale!

Dumitru Dragomir l-a dat în primire: „Gigi are 1 miliard numai din terenuri! A fost mai deștept ca noi toți!”

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste, a făcut dezvăluiri în premieră despre Gigi Becali la În cadrul celei mai recente producții marca Fanatik, „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a vorbit despre averea lui Becali făcută în special datorită flerului de a cumpăra pământuri în anii 90.

„Gigi a cumpărat de la toată lumea, bucățele de pământ de câte 200, 500, 700 de metri, 3.000 de metri, 10.000, roabe de certificate de proprietate! Toată lumea râdea! Acum 20-25 de ani, când el n-avea atâția bani! N-avea cât noi, ăilalți!

Toată lumea îmi spunea, inclusiv Taher: «Dragă, cumpără pământ!» Eu n-am plecat de la țară de sărăcie, pământ îmi trebuie? Și-mi dădea Gigi cu 3 dolari metrul. Nu cu 30 de cenți cât m-a rugat la început… Mai târziu, am luat cu 300 de euro metrul!

Gigi a luat cu 30 de cenți și mi l-a dat mie acum cu 300 de euro! Jur! Profit de 1.000 de ori! A fost mai deștept decât noi toți! Puteam să cumpăr pământ la fel, cât a luat și el. Veneau și la mine cu certificate, cu fel de fel de pământuri prin jurul Bucureștiului. Eu, nu și nu!

Iar acum cumpăr cu 300 de euro metrul! Cât de idiot pot să fiu și să nu ascult de oameni deștepti cum era Taher? Și eu ziceam: «Băga-mi-aș în pământul vostru!». Am plecat de la pământ, mă punea mama la prășit la 10 ani! Acum îmi dau seama cât de mult am greșit. Dacă aveam minte să cumpăr 200-300 de hectare de pământ, acum puteam să stau la Miami și eram miliardar! Gigi Becali e multimiliardar! Multimiliardar! Cred că are pământ de un miliard! Nu ce a vândut el până acum!”, a spus Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

Dacă Gigi Becali avea și educație, era cel mai tare om din această țară! Dacă avea educație… Putea să ajungă și președintele României, categoric! Toată lumea l-a făcut în toate felurile. Nu vreau să fiu avocatul lui Gigi Becali, n-am niciun business cu el! M-a și pârlit la prețul pământului!” – Dumitru Dragomir

Cum face Gigi Becali echipa la FCSB? „Crede că se pricepe la fotbal cum s-a priceput la cumpărat pământ😊”

Este arhicunoscut faptul că Becali face totul la FCSB. Nu se va schimba situația nici . Gigi Becali dictează primul „11”, stă lejer în fotoliul din Pipera și comandă schimbările pe telefon în timpul meciurilor. A recunoscut-o și el în nenumărate situații, nu e vreo Groapa Marianelor…

„Dacă n-ar greși, n-ar fi om! Luând lucrurile bune și lucrurile rele, convingerea mea e că cele bune făcute de Gigi Becali sunt mult în favoarea omenirii, față de lucrurile proaste pe care le face el la fotbal. Foarte bine că schimbă echipa! Sunt banii lui! Când știi că te duci la Gigi Becali, știi unde te duci! Nu te duci dacă vrei să nu te calce în picioare!

Asta e personalitatea lui Gigi Becali! Trebuie să facă și fapte rele, că altfel n-ar fi om, ar fi Dumnezeu. Nu înțelegeți? El și greșește. Nu-și dă seama! Crede că se pricepe și la fotbal, cum s-a priceput la cumpărat pământ. Sunt convins că el crede că ce face e sută la sută bine! Gigi deranjează foarte multă lume cu chestia asta”, dezvăluie Dragomir.

11 milioane de euro este bugetul anual al celor de la FCSB, al doilea din SuperLiga, după campioana CFR Cluj (18 milioane de euro)

De ce se comportă Gigi Becali ca un stăpân și-și consideră toți angajații niște sclavi

Unul dintre reproșurile cele mai dese care i se aduc lui Gigi Becali este modul în care-și tratează angajații. Iar referirea nu are legătură cu recompensele financiare, la care Becali nu a rămas vreodată dator, ci la ordinele pe care le dă și la care nu acceptă vreo împotrivire. Bun, rău, ce spune Becali trebuie pus în aplicare. Indiferent că e vorba despre fotbal sau despre propriile business-uri. Dragomir explică de ce procedează Gigi astfel:

„Nimănui nu îi convine ca tu să fii stăpânul meu. Gigi se erijează în stâpân în tot ce face. Pentru că și religia face o diferență mare între stăpân și slugă. Atunci nu erau salariați. El citind cărțile bisericii se consideră stăpânul. Greșește, pentru că lumea a evoluat! Categoric asta e mentalitatea și n-ai cum să-l schimbi pe Gigi Becali! N-ai cum! Dacă ți-e foame, te lași călcat pe demnitate, accepți și îți iei banii, dar el te face din om, neom. Ăsta este Gigi Becali…

Dacă n-ar greși, nici n-ar fi om! Dar luând lucrurile bune și cele rele, convingerea mea e că lucrurile bune făcute de Gigi Becali sunt mult mai multe și mai în favoarea omenirii, decât lucrurile proaste pe care le face”.

Acum nu mai poți să stai de vorbă cu el, să spui vreo prostie sau să vorbești de vreo femeie. Spui o frază, moare! Te dă afară, îl apucă pandaliile! Cred că se consultă cu preoții și i-au spus: «Să nu mai vorbești!» Sau să înjuri? Să înjuri în prezența lui acum?! Vai, mama mea! Băăă, cred că îi vine rău și cade!” – Dumitru Dragomir

Maica Stareță care-l ceartă non-stop dacă vorbește la telefon și duhovnicii de la Athos plimbați de Luțu!

Gigi Becali este un om credincios. Și nu doar de fațadă… Și-a schimbat radical stilul de viață în ultimii ani. Este convins că are o misiune de îndeplinit din acest punct de vedere și încearcă să fie cât mai aproape de biserică și să greșească tot mai puțin. „Încerc să nu cad în păcat”, e o formulare pe care o repetă des.

Gigi merge în fiecare dimineață la biserică, de regulă la Mănăstirea Plumbuita sau la Biserica Schitul Dârvari. Mai rar la biserica din Pipera, pe care o frecventa foarte des în perioada pandemiei. Atunci primise chiar și o cheie personală de la preotul lăcașului de cult ca să meargă să se roage în liniște! Gigi are mai mulți duhovnici, doi dintre ei, de la Muntele Athos din Grecia, venind des în România. Gigi ține foarte mult la cei doi, iar de ei, când vin la București, se ocupă personal omul de încredere al patronului, Ionuț Luțu. Acesta-i plimbă peste tot, prin toată țara!

Interesantă este și povestea unei Maici, de asemenea foarte apropiată sufletului lui Becali. Maica Stareță, cum îi spune Gigi, îl ceartă mereu când vorbește la telefon.😊 Aceasta nu acceptă progresul lumii, considerând telefonul un semn „al celui rău”!

Ați văzut că nu mai iese zilnic să dea declarații despre FCSB? L-au oprit preoții! Ascultă de preoți… Dacă îi spune duhovnicul lui să nu mai vândă, mâine nu mai vinde niciun metru de pământ! Așa face… E foarte influențat de preoțime” – Dumitru Dragomir

Merge din ce în ce mai rar la Palat! În ultimul timp aplică tot mai des „testul de fidelitate”

Dacă în anii trecuți aproape nu exista zi în care să nu meargă la Palatul din Aleea Alexandru, pentru care acum Becali trece tot mai rar pe acolo. Nu se mai simte la fel de bine, preferă să stea mai mult acasă sau în preajma locuinței din Pipera. Schimbarea aceasta s-a produs în perioada de pandemie.

Stând mai mult alături de familie, Becali se delectează mai nou cu un „test de fidelitate” la care-i provoacă pe apropiați. Deși nu pare, e foarte atent la toate detaliile. Aruncă, într-o doară, anumite informații cu circuit intern ca să vadă apoi cine dintre cei prezenți duc vorba mai departe. Practic, să vadă cine-l trădează. „A devenit diabolic din punctul ăsta de vedere”, povestesc cei din familie.

5 milioane de euro este suma pe care Becali trebuie să o recupereze în acest moment de la FCSB, din împrumuturile recente

Peste 10 case de vacanță pentru apropiați la „Athosul lui Gigi”. FANATIK a fost acolo!

Gigi Becali și-a propus ca în câțiva ani să se retragă din viața publică. A găsit și locul unde dorește să o facă! L-a găsit și FANATIK, care a realizat la finalul anului 2021 un

Locația este „peste deal” de Mănăstirea Frăsinei, locaș exclusiv pentru bărbați, în apropiere de Olănești. Acolo, Becali a construit deja o mănăstire, „Nașterea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul!”, iar în jurul acesteia, pe drumul spre satul Comanca, s-au ridicat peste 10 case din lemn. Sunt căsuțele de vacanță pe care Gigi, ajutat de un băiat priceput din Moldova, le-a construit pentru familia sa, pentru Alexandru Tudor, pentru Meme Stoica, pentru Ionuț Luțu. Fiecare are deja propria casă la Athos!