Universitatea Craiova a vrut un antrenor de un milion de euro, dar a fost refuzată: „În afară de Dan Petrescu, nimeni nu se compară cu noi!”

Universității Craiova a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, precum și de la olteni.

Universitatea Craiova a vrut un antrenor de un milion de euro, dar a fost refuzată

Mihai Rotaru a vorbit despre venirea lui Laszlo Balint la Craiova, explicând că echipa sa dă, alături de CFR Cluj, cele mai mari salarii pentru antrenori din prima ligă.

Totodată, patronul Univeristății Craiova a explicat și motivele pentru care l-a ales pe Laszlo Balint, deși la un părea mai aproape de postul de antrenor al oltenilor. FANATIK , precizând și trei motive determinante pentru care fostul antrenor de la UTA i-a luat locul lui „Reghe”:

„A fost cu ceva timp în urmă, atunci au început discuțiile cu domnul Reghecampf. Să spunem că în urmă cu o săptămână am luat decizia.

Aseară a fost nebunie, am reziliat și cu staff-ul domnului Reghecampf, noi aveam a doua zi reunire și nu aveam antrenor, nu știu ce a spus domnul Cârțu.

A fost o listă de antrenori, undeva la 6-7 nume, hotărârea a fost să mergem mai departe cu domnul Laszlo Balint. Nu mai contează la cine ne-am mai gândit. În acest moment nu, nu mi-aș fi dorit să vină Mirel Rădoi înaintea lui Laszlo Balint”.

„Suntem un partener de discuție serios, când facem o ofertă, facem una cât mai aproape de realitate. Chiar înainte să vină Ouzounidis, am făcut o ofertă altui antrenor străin de 1.000.000 de euro pe an, deci putem să facem asta.

Cu siguranță în acest moment nu există niciun antrenor din România, poate doar Dan Petrescu, să aibă un salariu mai mare în Liga 1. Deci suntem pe locul doi la salariile pe care le dăm antrenorilor și așa este de ceva timp.

Domnul Balint e un tip extrem de organizat. Mai mult decât atât, ne dorim agresivitate la Craiova, iar echipa a suferit la acest capitol, iar echipele domnului Balint au fost întotdeauna agresive”, a mai spus Mihai Rotaru, la TV .

„E revoltă la Craiova, suporterii sunt supărați pe noi!”

Mihai Rotaru a continuat și a vorbit , recunoscând că fanii sunt supărați pe conducere: „UTA a avut cele mai mari ghinioane, noi am jucat cu ei și trebuia să pierdem cu 6-7 la zero, dar am terminat la egalitate, scor 0-0.

Nu există impresari care să lucreze în staff-ul Universității Craiova, nu suntem un club în care să aibă acces un impresar, nu există așa ceva la Craiova. Sunt extrem de optimist că vom reuși să ne calificăm în grupele Conference League”.

„E revoltă la Craiova, suporterii cred că am greșit mult, dar noi credem că în timp vom avea dreptate la deciziile pe care le-am luat și suporterii speră același lucru, că e în beneficiul echipei ca deciziile noastre să se adeverească că au fost bune”, a mai spus Mihai Rotaru.