Video. Louis Munteanu a sărbătorit în club golurile și victoria cu Rapid. ”Pentru dușmanii mei!”

Victoria cu Rapid, sărbătorită de Louis Munteanu în club

După ce a adus victoria Farului în fața Rapidului, Louis Munteanu a mers să sărbătorească reușitele în club. Atacantul împrumutat de Gică Hagi de la Fiorentina s-a distrat de minune după ce a fost decisiv în Giulești.

”Regele” le-a dat liber jucătorilor săi după acest succes uriaș, iar Munteanu a ales să petreacă în club alături de câțiva prieteni. Jucătorul ”marinarilor” a sărbătorit pe manele victoria cu Rapid.

Louis Munteanu a fost fără doar și poate cel mai bun jucător al „marinarilor”. Atacantul împrumutat la Constanța de Fiorentina a atacat perfect fiecare spațiu lăsat de fundașii Rapidului și a reușit o „dublă” de efect.

Obiectivul lui Louis Munteanu pentru play-off

La finalul victoriei din Giulești, , în care i-a transmis că va marca. Atacantul Farul a anunțat și ce obiectiv personal are pentru finalul sezonului.

”Sunt fericit că am reușit să marchez. Chiar glumeam pe faza asta cu Marian (n.r. Aioani). Marian e ca fratele meu. I-am dat mesaje în fiecare zi: ‘Mariane, vezi că îți dau gol!’. Dacă te gândești la lucrurile acestea, vin. Probabil că i-am scăzut moralul.

Asta ne-am propus. Să ajungem în cupele europene. Am avut posesie. Așa a fost și anul trecut. În play-off am fost decisiv. Sper ca și anul acesta să fiu golgheterul play-off-ului. Am făcut un meci bun. Au fost fani. Este mai bine cu fani. A fost atmosferă. Aici mereu e foarte frumos”, a declarat Munteanu.

