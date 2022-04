Alegeri FRF. Unanimitate în alegerea unanimă a unanimului candidat, Răzvan Burleanu! Reportaj în unanimitate Fanatik

Alegeri FRF. de Adunătura Generală… scuze, Adunarea Generală a . A concurat cu el însuși și a câștigat zdrobitor, la zero. Zero contracandidați, zero abțineri, zero voturi contra, zero pe toată linia.

Alegeri FRF. Unanimitate în alegerea unanimă a unanimului candidat. Răzvan Burleanu reales (și) la al III-lea congres! Reportaj în unanimitate Fanatik

Alegeri FRF. Ce nu s-a văzut în transmisiunea TV. …N-a fost transmis? N-a fost în direct?! Rușine televiziunilor de sport! Avea dreptate Gică Hagi la Pitești, când acuza lipsa de respect a presei! Așa e, tovarăși, lipsă de respect! Cum să nu transmiți un eveniment atât de important? Alegerea comandantului suprem al fotbalului românesc pentru următorii 4 ani… Rușine!

Eeee, păi atunci să știți, dragi tovarăși și tovarășe, că ce… cacofonie comunistă!… că ce nu s-a văzut la televizor nu s-a văzut… nici pe stadion! Adică organizarea Congresului al III-lea al Federației Române de Fotbal a fost desăvârșită. Nu vă mirați! Au meseriași…

Cadru larg, maiestuos, spectaculos, nu o sală anonimă ci ditamai tribuna oficială de la Arena Națională. Foarte bine ales… Tribună oficială în fața tribunei oficiale… dacă mă-nțelegeți… adică tribuna mărimilor ferefiste în fața tribunei cu „talpa” ferefeului, delegații din toată țara veniți să aducă un omagiu conducătorului iubit.

Boxe multe și mari, sonorizare de Ligă. …Cam a doua… liga… când se auzea, când bătea vântul… dacă mă-nțelegeți… Ce a trebuit s-a auzit… S-a auzit bine, s-a văzut prost. Din „loja” presei. Sau „peluza” presei, mai bine zis. Hai că n-a fost chiar peluză, dar a fost partea laterală a tribunei I, departe, departe de orice contact… verbal, nu zâmbiți strâmb… cu delegații organizațiilor de parti… organizațiilor fotbalistice din țară. AJF-urile, fotbalul feminin, minifotbalul, futsalul… iar zâmbiți… și nu e cazul… fotbalul de sală…

Și de acolo, de departe, departe (ce noroc pe fotografii profesioniști, ca, de exemplu, Cristi Preda de la „Gazetă”, cu scule… iar zâmbiți? … „tunuri”, poftim… acum lăcrimați?! …vă gândiți la Ucraina… aveți dreptate… aparate foto profesioniste, care apropiau subiecții de ziceai că-i poți atinge cu mâna. Și puteai astfel să vezi de aproape zâmbetul larg, sincer protocolar, al iubitului conducător al fotbalului nostru…

Trebuie să recunoaștem toți că este un bărbat bine, care „dă” bine nu numai pe „sticlă”, aranjat și machiat, ci și „live”. Natur. Are ținută, știe să „pozeze”, știe să vorbească, știe să zâmbească. Știe. Școală bună. Brânză bună. Atât, nu (mai) zâmbiți!

Alegeri FRF. Laude în unanimitate. De la ministrul sportiv Eduard Novak la președintele UEFA Aleksander Ceferin, via Nigeria și Turcia

Și structura ședinței în plen a Congresului FRF a fost bine structurată. Profesionist, fără nicio exagerare și beție de cuvinte. S-a anunțat numărul de tovarăși din sală… pardon, tribună, 266… bine că n-au fost 666… din 272… absenții și-au „revenit” pe parcursul ședinței și au „ieșit” la număr la votul final, pentru alegerea conducătorului iubit, 272 „pentru din 272 vii. U-na-ni-mi-ta-te!

Revenim la începutul Congresului… A fost prezent și a cuvântat întru lauda Burleanului însuși ministrul sportiv Eduard Novak. A transmis un mesaj însuși președintele UEFA, Aleksander Ceferin, lăudat de Răzvan Burleanu, nu a rămas dator și l-a ridicat în slăvi, la rândul său, pe „al nostru”.

Au fost și delegați străini… ca la alte congrese, ce vă spuneam?… președintele federației omoloage din Nigeria, Amaju Melvin Pinnick, membru în Consiliul FIFA și președintele federației omoloage din Turcia, Servet Yardimci, membru în Comitetul Executiv UEFA… ce vorbești, domne? Persoane importante… Trăiască prietenia milenară dintre poporul român și poporul turc, nu-i așa?…

Apoi au început voturile. Deschise, că nu avem ce ascunde în fața colectivului, tovarăși! Cu cartonașe. Ce bine s-o fi simțit , președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, prezent în prezidiu…

Alegeri FRF. A fost „Ziua Unanimității”, totul s-a votat în unanimitate, alegerea președintelui FRF a durat 10 secunde cu tot cu numărarea voturilor

Toate în unanimitate. Voturile, ziceam… Ordinea de zi? Votată în unanimitate. Afilieri? Votate în unanimitate. Dezafilieri? Votate în unanimitate. Alegerea scrutatorilor? (Ce sunt ăia? Da’ DEX n-aveți?!) Votată în unanimitate. Alegerea celor care vor întocmi procesul verbal (niciodată n-am înțeles cum poate fi „verbal” un proces „scris”?!). Votată în unanimitate.

Rapoartele? Și au fost, nenică… „Dăcât” vreo 10… Bugete pentru fiecare domeniu, de la fotbalul mare… vorba vine… la fotbalul mic, feminin, mini și de sală (Vedeți? Nu i-am mai spus „futsal” ca să nu „vă mai râdeți”…) raportare pe 2021, buget pe 2022, plusuri, minusuri… pardon, minusuri n-au fost, cum să fie?! Toate, dar absolut toate votate în unanimitate! A fost „Ziua Unanimității”, sărbătorită cu fast și eficiență pe „Arena Națională”.

Au fost și tovarăși indisciplinați în tribună. S-au uitat pe telefoanele mobile aproape tot timpul, nu nominalizăm, persoane importante, coane Răzvănică… Ba s-au mai și ridicat și au ignorat discursurile dumneavoastră, mânați de oarece nevoi în salonul de protocol. Alimentar. O cafea, un suc, un sendviș, o scobitoare, o măslină, o muzică fină… Nu știau ce urmează după voturile în unanimitate?

Alegeri FRF. Domnul Răzvan Burleanu n-ar fi un președinte FRF, hai, nu istoric, dar măcar bun, dacă… și lăsăm lista de „dacă” deschisă pentru dumneavoastră!

După discursul de candidat al tovarășului Burleanu, unic candidat, s-a trecut la votarea unicului candidat. Alegerea în sine, procesul, hai să-i zicem, tehnic al alegerii unicului candidat la președinția Federației Române de Fotbal, a fost penibil de scurtă. Din motive de siguranță națională, credem…

Tovarășul secretar general Gabriel Vişan a procedat rapid la numărarea voturilor… „Cine este pentru?”… le-a numărat… în gând… erau toate… 172… „Cine este împotrivă?”… a fost ușor… a numărat zero… „Abțineri?”… cum să se abțină cineva?! …nici nu-i sănătos… Zero. Totul a durat 10 secunde. Pe ceas. Fără emoții. La O.R.L. 12:53 trecute fix fostul președinte FRF, unicul candidat Răzvan Burleanu, devenea noul președinte FRF.

Noul președinte FRF pentru următorii 4… 8… 12… 16… 20… 24 de ani, sănătos să fie, a mai luat odată cuvântul, a… treia… a patra… ce mai contează?… a luat cuvântul pentru a mulțumi „dragilor coechipieri”… asta a fost inspirată… cărora le-a promis că „Voi fi în fruntea dumneavoastră, alături de dumneavoastră la fiecare pas înainte pe care îl va face fotbalul românesc. Împreună vom împinge România să devină o forță!”. Doamne-ajută!

Am exagera dacă am scrie „Aplauze prelungite, ovații, se scandează…”. Nu s-a scandat nimic, n-au fost ovații, au fost doar apaluze. Normale. După care au urmat masa, felicitările și dansul… Pardon, „dăcât” felicitările… Masa, dansul și darul mai pe seară… și mai departe de ochii răi ai presei decât prezidiul de pe „Arena Națională”… Unde „pupat toți Piața Endependenți” a durat „dăcât” vreo jumătate de oră. Cu poze. Istorice. Burleanu reales și la al III-lea Congres!

…Zău că dacă echipa națională n-ar fi ajuns în urna/lumea/categoria/grupa a țîșpea a fotbalului, dacă echipele de club fruntașe n-ar ieși din cupele europene înainte să înceapă, dacă fotbalul românesc n-ar colcăi de tot felul de escroci puși numai pe căpătuială prin înșelăciuni, dacă Centrele Naționale Zonale n-ar fi doar pe hârtie, dacă… dacă… dacă… domnul Răzvan Burleanu n-ar fi un președinte FRF, hai, nu istoric, dar măcar bun. Că e bărbat frumos, are ținută de scenă, știe să „pozeze”, să vorbească, să zâmbească și „dă bine” nu numai „pe sticlă”… Fanfara!