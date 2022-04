Pe 12 aprilie, marți, 3 ceasuri rele pentru unii, bune pentru alții, vor avea loc alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal. Candidat unic, ca în a României, președintele de două mandate, Și viitorul președinte din al treilea mandat.

Alegeri FRF: Răzvan Burleanu, candidat unic, ca în „Epoca de Aur”. „Nu e un mic Ceaușescu, e un mare Ceaușescu!”, spune un jucător al „Generației de Aur”

Singurătatea președintelui de cursă lungă nemulțumește majoritatea lumii fotbalistice românești. Mai puțin, sigur, clienții săi „tradiționali”: fotbalul mic, fotbalul feminin, futsalul, minifotbalul, prietenii puși în fruntea AJF-urilor județene. Și, bine-nțeles, nu numai prietenii de jos, ci și prietenii de sus. Care i-au stat tot timpul în spate. Și l-au ținut în spate. Din diferite „palate”…

Paralela cu nu este deloc bine-venită, dar se impune. Păstrând, bine-nțeles, proporțiile. Nimeni, sincer, nu-i dorește lui o Târgoviște decât din punct de vedere profesional. Ca șef suprem… pardon, comandant suprem al fotbalului românesc.

…Pentru că, rezultatele o dovedesc, de la echipele de club la echipa națională, nu a găsit timp de 8 ani calea de la marile promisiuni la marile realizări ale epocii sale. Care „sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire”, să trăiești nene Iancule, că tare actual mai ești…

Poate va schimba ceva în bine în al treilea mandat, dar fotbalul românesc nu prea mai are răbdare. Nici iubitorii lui. Ai fotbalului, zic, la ce vă gândiți?! Speranța moare ultima, dar până la urmă moare și ea…

„Performanțele financiare ale echipelor de club – 5, performanțele echipei naționale – 4, comunicarea la nivel de limbaj de lemn – 10, performanțele financiare ale FRF – 10”

Unul dintre contestatarii lui , finanțatorul Universității Craiova, îi dădea acum vreo două luni niște note, ca la școală, de la 1 la 10.

„Înainte de toate, trebuie să vedem ce se notează. Dacă se notează performanțele financiare ale echipelor de club, suntem undeva la un cinci. Dacă se notează performanțele echipei naționale vizavi de calificări, suntem la nota patru. Dacă se notează comunicarea la nivel de limbaj de lemn, suntem la nota zece. La performanțele financiare ale Federației Române de Fotbal, avem un zece curat” – Mihai Rotaru

Libertatea opiniei este consfințită prin Constituție în România, cel puțin formal, așa că și candidatura unică a celui mai iubit fiu al fotbalului românesc a generat și va genera multe, multe comentarii. De la adulare la contestare.

Cum s-a ajuns aici? vă reamintește bornele alegerii și realegerii tovarășului în fruntea bucatelor… pardon, a Federației Române de Fotbal. Aplauze prelungite… Se scandează prelung „Burleanu, FRF! Burleanu, FRF!”…

Alegerile FRF din 2014. Multe coincidențe, 5 candidați, două tururi de scrutin și o arestare. A celui mai puternic contracandidat, Gică Popescu

Alegerile pentru președinția FRF din 2014 au avut loc într-o miercuri. Era 5 martie. Cu o zi înainte, la exact 37 de ani de la devastatorul cutremur de pământ din 1977, avea loc un devastator cutremur în fotbalul românesc. era arestat după pronunțarea sentinței definitive în „Dosarul Transferurilor”, 3 ani, 1 lună și 10 zile de închisoare cu executare.

Coincidență sau nu, se număra printre candidații la șefia FRF, alături de Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian, Marcel Pușcaș, Sorin Răducanu și, cu voia dumneavostră, ultimul pe listă, Răzvan Burșeanu. Primul favorit însă, susținut politic, împins în față de puterea de atunci, PSD, concret de prietenii Vasile Dâncu și Victor Ponta.

„Coincidențele sunt prea mari ca să nu fie o legătură cu Burleanu. Statul român a mai făcut niște demonstrații din astea cu o zi înainte de alegeri sau imediat cu Dragnea. L-au arestat imediat a doua zi. Mi se pare o țintă să arestăm în momentul când trebuie să iasă ceva sau n-a ieșit ceva. Puteau să-l aresteze pe Popescu cu o lună înainte sau peste o lună, nu cu o zi înainte”, spunea în 2020 Marcel Pușcaș, contracandidat atunci, în 2014, președinte acum al lui FC U Craiova 1948, echipa familiei Mititelu.

Același Marcel Pușcaș s-a retras din competiție chiar in cadrul Adunării Generale de alegeri din 5 martie 2014 și l-a susținut pe Răzvan Burleanu. Coincidență sau nu, judecați dumneavoastră, a fost cooptat în noua echipa administrativa a FRF, din care s-a retras cu scandal în 2017. Pentru a candida din nou la alegerile din 2018.

Primul tur a fost cât de cât echilibrat. Al doilea a adus voturile necesare lui Răzvan Burleanu de la contracandidatul Gheorghe Chivorchian

În primul tur Răzvan Burleanu a primit 72 de voturi, Vasile Avram 59, Gheorghe Chivorchian 29, Sorin Răducanu niciunul și 14 voturi au fost anulate.

În turul 2 s-au „calificat” Răzvan Burleanu și Vasile Avram. Gheorghe Chivorchian l-a susţinut pe Răzvan Burleanu în turul 2: „Mulţumesc celor care m-au votat şi am rugămintea să daţi voturile mele viitorului, adică lui Răzvan Burleanu”. Și viitorul s-a dovedit a fi Răzvan Burleanu, cu 113 voturi.

„A fost o zi grea, dar una frumoasă. Ziua adevărului, în care fotbalul a câștigat. Nu-mi rămâne decât să-i urez succes noului preşedinte al FRF. Să-l aplaudăm împreună. Iată că dacă se dorește și se vrea, se pot organiza alegeri libere şi democratice. Hai România!”, a spus învinsul Vasile Avram.

„V-am promis performanţă. V-am promis echidistanţă. De mâine trecem la treabă. După 24 de ani de închidere, cât domnia lui Ceauşescu, în care FRF arăta exact ca România de înainte de ’89. Vrem performanţă pe toate planurile. Nu vor mai fi derapaje”, spunea învingătorul „la puncte” Răzvan Burleanu.

Începea „Epoca de mari promisiuni” Răzvan Burleanu după „Epoca de Aur” a fotbalului românesc, păstorită, și cu bune, și cu rele, de Mircea Sandu.

Se încheia astfel cea mai lungă perioadă, 24 de ani, petrecută de cineva în fruntea unei instituții românești după lovitura de stat din decembrie ’89. Mircea Sandu conducea FRF din august 1990 și anunțase cu doi ani înainte că nu va mai candida la un nou mandat.

Alegerile FRF din 2018. Înfrângerea lui Ionuț Lupescu și a „Generației de Aur” de către fotbalul mic, fotbalul feminin, minifotbalul și AJF-urile județene

Tot într-o miercuri s-au desfășurat și alegerile pentru președinția FRF și în 2018. 18 aprilie 2018. Erau patru candidaţi: Răzvan Burleanu, , Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan. Doi favoriți, doi sparring partneri.

Președintele FRF Răzvan Burleanu avea un adversar puternic în Care venea din postura de director al Comisiei Tehnice a UEFA pentru a se implica la vârf în fotbalul românesc.

beneficia de o largă susținere nu numai a coechipierilor din cea mai bună națională a României, în frunte cu , Cristi Chivu, Bogdan Stelea, Florin Prunea, Marius Lăcătuș, dar și a altor nume „grele” din fotbalul românesc, , Răzvan Lucescu, Gigi Becali, Cristi Balaj, Ion Crăciunescu, Adrian Porumboiu, Justin Ștefan, Petre Buduru. Până și la casele de pariuri Ionuț Lupescu era favorit!

Răzvan Burleanu era susținut de „fotbalul mic” din țară, de fotbalul feminin, de futsal, de minifotbal… Care, parafrazându-l pe Alexandru Lăpușneanu al lui Costache Negruzzi, au fost mici, dar mulți. Fără supărare și beție de cuvinte… Au contat, de asemeni, și prietenii politici ai lui Răzvan Burleanu, în frunte cu „eminența cenușie” Vasile Dâncu.

Iar rezultatele alegerilor din 18 aprilie 2018 consfințeau o victorie zdrobitoare din primul tur de scrutin a celui care era de 4 ani și avea să fie încă 4 ani președintele FRF,

90 de voturi în plus a avut Răzvan Burleanu față de Ionuț Lupescu la alegerile FRF din 2018: 168 vs 78 . Marcel Puşcaş, cu 8 voturi și Ilie Drăgan, fără niciun vot, au fost de decor

„Numărul meu de telefon rămâne același și începând de mâine, același care a fost și în ultimii patru ani. Le mulțumesc contracandidaților pentru participare. Mulțumesc întregii mele echipe pentru modul în care am lucrat în ultimii patru ani. Ați fost astăzi foarte fermi, drepți, integri. Sunt mândru că fac parte din această familie. Vă mulțumesc mult. Deși nu a fost chiar un fleac, i-am ciuruit!” – Răzvan Burleanu, 18 aprilie 2018

„A fost de datoria mea să vin şi să încerc să redresăm fotbalul românesc. Am crezut că sunt oameni care doresc dezvoltarea fotbalului românesc, dar nu a fost chiar așa. Dacă oamenii au decis că nu e nevoie de mine, că fotbalul românesc nu are nevoie de ajutorul meu, nu am ce face decât să le urez succes. Mă așteptam la mai mult, dar dacă Adunarea Generală a hotărât în acest fel, sper să facă și performanță” – , 18 aprilie 2018

„A avut loc o trădare. O trădare mare, de 50%! S-a întâmplat ceva, în dimineața alegerilor. Știți de ce a câștigat Burleanu și a pierdut Lupescu? FRF a schimbat, în patru ani, șefii AJF-urilor. Acum sunt tineri de 25-26 de ani, instruiți de FRF în spiritul lor. Ai bani pe mână și au devenit regulamentari, execută tot. Au votat cu stomacul! Ăsta este adevărul. Eu nu mai stau la AJF, nu trăiesc din fotbal, îmi permit să mă iau în gură cu ei”, explica o posibilă cauză a victoriei lui Răzvan Burleanu unul dintre cei mai vocali contestatari ai acestuia și, implicit, mare susținător al lui Ionuț Lupescu, președintele AJF Vrancea Dan Dumitru. La supărare omul spune multe, dar niciodată nu iese fum fără foc…

În încheiere, pentru nostalgici, dar nu numai pentru ei, o „samă de cuvinte”, cu atât mai dureroase cu cât par adevărate. Sau chiar sunt, ce ziceți?

Ceaușescu n-a murit

Ceaușescu n-a murit!

Ne veghează îndârjit.

Ceaușescu e o școală,

Ceaușescu e o boală…

E în mine, e în tine,

E în fabrici și uzine.

Azi îl poartă fiecare,

Ceaușescu-n veci nu moare…

Ceaușescu n-a murit!

Istoria ne-a păcălit!

Limba lui de lemn se plimbă

Prin străvechea noastră limbă…

Ceaușescu n-a murit!

Istoria ne-a păcălit…

Noi suntem vii și morții,

Ceaușești suntem cu toții!

Versuri: Ada Milea, conform