Alex Mitriță a lămurit relația cu Edi Iordănescu: „Nu ne-am certat! Ne-am strâns mâna și am plecat!” Ce așteaptă la Euro 2024

Alex Mitriță a discutat cu FANATIK și despre echipa națională, de unde a lipsit în ultimele meciuri. Este foarte interesant că liderul Craiovei vorbește cu „noi suntem” atunci când se referă la tricolori. În partea a doua a interviului exclusiv realizat cu Alex Mitriță, aflați detalii noi despre relația sa cu antrenorii români de-a lungul carierei, cu , dar și momentele de vis trăite la Universitatea.

Alex Mitriță: „Sunt foarte mândru că am avut șansa să lucrez cu Răzvan Lucescu și Marius Șumudică”

La ce echipă din străinătate te-ai simțit cel mai apreciat?

– Peste tot am fost apreciat prin jocul meu. În America am avut un sezon foarte bun. În Arabia am fost foarte apreciat și primesc și acum mesaje de la cei de acolo. La PAOK a fost un an foarte bun pentru mine, cu calificări și am ajuns și în finala Cupei. Nu pot să zic că m-am simțit cel mai bine la o echipă. Au fost momente bune pentru mine la toate echipele și am avut de învățat multe.

Cum sunt ca antrenori și în vestiar Răzvan Lucescu și Marius Șumudică?

– Foarte buni! De la fiecare am avut foarte multe de învățat. Sunt doi antrenori cu două stiluri diferite și sunt foarte mândru că am avut șansa să lucrez cu ei.

A lămurit subiectul Edi Iordănescu „S-a interpretat greșit”

Speri să prinzi lotul României pentru Euro?

– Iar o să se dea alte chestii prin ziare! Am vrut să lămuresc și acest lucru, dar n-am avut ocazia. Am spus-o după meciuri. Dacă voi continua să am meciuri foarte bune, cu siguranță Mister va avea ochi și pentru mine. S-a interpretat greșit, de parcă eu m-aș fi propus la echipa națională. N-am spus niciodată chestia asta. Am spus că

Când ai avut ultima discuție cu selecționerul Edi Iordănescu?

– La ultima convocare. De atunci nu am mai discutat deloc!

4 iunie 2022 este data la care Mitriță a jucat ultima oară pentru echipa națională. A intrat în minutul 65 în locul lui Mihăilă la partida Muntenegru – România 2-0 din Liga Națiunior

Mitriță spune „suntem un grup foarte puternic” când se referă la naționala României!

Sperai să fii pe teren și în această campanie de calificare? Ai avut totuși evoluții bune…

– Îmi doream. Nu sunt un jucător care să nu își dorească să ajungă la echipa națională sau să nu lupte pentru o calificare la Euro. Cu siguranță îmi doream să fiu acolo.

Îți reproșezi ceva din acest punct de vedere? Poate o ușoară aroganță când erai la națională…

– Eu nu pot să o numesc aroganță. Au fost discuții, dar nu cum se spune în presă că Au fost mici discuții, dar după aceea ne-am strâns mâna și am plecat. Atâta tot.

Ce părere ai despre grupul care s-a creat la națională și despre calificarea la Euro?

– Suntem un grup foarte puternic. Calificarea cred că s-a reușit prin prisma acestui grup puternic. Băieții au fost foarte buni, au avut meciuri bune, dar cel mai important era să se califice.

Alex Mitriță: „Nicușor Stanciu este decarul naționalei în acest moment”

Cine crezi că este în momentul acesta adevăratul decar al naționalei României?

– Sunt foarte mulți jucători care pot să joace pe acest post de număr 10, dar în primul rând este Nicușor Stanciu, căpitanul echipei naționale și care joacă acum cu numărul 10.

Ai discutat cu Bancu și Screciu ce lucruri s-au schimbat la națională cu Edi Iordănescu?

– Nu s-au schimbat foarte multe. Grupul în primul rând. Apoi, să ai o calificare în mână cu siguranță devii mult mai puternic și lupți cu toată forța pentru acest lucru.

„Îmi aduc foarte bine aminte și acum acea seară de 3 august 2020”

Cum ai trăit calificarea României la Euro?

– M-am bucurat foarte mult, mai ales că sunt și jucători de la echipa noastră. E important pentru România să fim la Euro și vă dați seama că am fost foarte fericit.

Cum ai trăit seara de 3 august 2020, când Universitatea Craiova a ratat acasă titlul cu CFR Cluj?

– Da, știu și îmi aduc foarte bine aminte acea seară. Am fost foarte supărat. Când ești aproape să câștigi un campionat și nu se întâmplă acest lucru supărarea devine și mai mare. Dar învățăm din toate aceste lucruri. și ne ajută să ajungem la obiectivul pe care îl avem de îndeplinit.

Alex Mitriță și Mihai Rotaru, o relație specială: „Pentru mine este o presiune pentru că este și nașul meu”

Când crezi că Universitatea Craiova va mai juca o finală pentru titlu?

– Sperăm cât de curând. Chiar și anul acesta! Luptăm și tot vestiarul e împreună pentru acest obiectiv.

Discuți despre fotbal cu Mihai Rotaru care îți este și naș?

– Cu siguranță. Avem o relație extraordinară și în teren, și în afara terenului. Vă dați seama că m-a ajutat foarte mult. A fost alături de mine în toate momentele bune și grele. Când vine vorba de fotbal, sunt și certat de dânsul. Am avut momente în care eram foarte supărat, am trecut prin clipe foarte grele, a fost lângă mine și asta e extrem de important.

Care e unul dintre acele momente grele?

– Am avut acea accidentare după meciul cu Poli Iași, înaintea partidelor cu Steaua și Viitorul. Am avut probleme și în familie. Dar lumea nu vede lucrurile astea, când ai probleme și în afara terenului. Am trecut prin momente grele. Apoi a venit meciul cu Viitorul, am pierdut, am luat bătaie cu 0-3 de la Steaua. S-a luat gol din greșeala mea și toate aceste lucruri m-au afectat. El a fost însă alături de mine mereu, m-a susținut și a fost pionul principal al revenirii mele!

„Simt presiunea suporterilor, dar prefer să fie asupra mea, nu a colegilor”

Vorbeai de presiune. Ai simțit-o și mai mult în momentul în care a fost și prezentarea ta în Centrul Vechi? Au fost mii de oameni și toți așteaptă foarte mult de la tine, să fii omul decisiv meci de meci.

– Sincer, nu e ușor nici pentru mine. Simt această presiune a suporterilor! Dar prefer să fie pusă asupra mea și nu asupra coechipierilor. Aș prefera în momentele grele să fie presiunea pe mine. Îmi place această presiune și pot să o duc până la capăt. Este și un lucru bun, și un lucru rău.

Ce face Alex Mitriță când se decuplează de la fotbal?

– Petrec foarte mult timp cu familia. E cel mai important lucru pentru și îmi dă cea mai mare putere să joc și să fiu bine mental.

Alex Mitriță, reverență pentru fani: „Nu e simplu ca 25.000 de oameni să se deplaseze 250 de kilometri să te susțină!”

Cât de importantă e familia pentru tine?

– E cel mai de preț lucru al meu. Eu zic că fără ei nu reușeam să ajung ceea ce sunt acum.

Ți-ar fi fost greu fără ei în America?

– Cu siguranță. Când soția a fost plecată în țară mi-a fost foarte greu. Contează foarte mult să ai pe cineva alături de tine.

Care e cea mai frumoasă amintire din fotbal și cel mai frumos gol pe care l-ai marcat?

– Cea mai frumoasă amintire e finala de Cupă cu Hermannstadt, când am dat golul și după aceea am câștigat trofeul. Nu e simplu ca 25.000 de oameni să se deplaseze 250 de kilometri să te susțină. Asta spune totul despre fanii Universității!

18 prezențe și 3 goluri este palmaresul „tricolor” al lui Alex Mitriță

4 iunie 2022 e data la care Alex Mitriță juca ultimul meci în tricoul echipei naționale a României, 0-2 în Muntenegru