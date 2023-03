Andrei Burcă, declarație de dragoste pentru facțiunea ‘Uniți sub tricolor’ după România – Belarus 2-1: ”Voiam să iau un fular și să mă bucur”

”Tricolorii” lui Edi Iordănescu nu au strălucit cu Andorra și au ”tremurat” cu Belarus, dar s-au impus cu 2-0 și 2-1 și încep grupa cu șase puncte. Este .

Andrei Burcă, mesaj de suflet pentru fanii din ‘Uniți sub tricolor’ după România – Belarus 2-1

După încheierea partidei România – Belarus 2-1, din etapa a 2-a a preliminariilor Euro 2024, fundașul Andrei Burcă, care , a avut o declarație de dragoste pentru suporterii de la ‘Uniți sub tricolor’.

ADVERTISEMENT

”N-am cuvinte să descriu, e un vis devenit realitate, să marchez sub tricolor. Îmi iubesc țara, sunt naționalist. Îmi place deviza celor din galerie, ‘Uniți sub tricolor’, mai ales după ultimele evenimente, ce s-a întâmplat acolo cu Ungaria. Voiam să iau un fular și să mă bucur.

Nu mai știu de câte ori am pupat stema. E o mândrie pentru mine să îmi reprezint țara și să o ajut să ia cele trei puncte. La gol am urmărit mingea, știam unde se duce. Important e că am luat cele trei puncte. Mă bucur că am marcat, dar aș fi preferat să nu primim. Ne oferea încredere pentru viitor”, a declarat Burcă.

ADVERTISEMENT

Burcă visează numai la victorii cu 1-0

Referitor la jocul în sine, fundașul a pus pe seama relaxării revenirea din final a Belarusului și a ținut să precizeze că își dorește ca și la națională să câștige la limită, așa cum o face și la echipa de club.

”O primă repriză bună, am început bine și partea secundă, am avut o bară. Apoi a intervenit o stare de relaxare. Trebuie să rezolvăm asta dacă vrem să mergem la Euro. După minutul 75 am intrat în jocul lor. Aș vrea ca la CFR Cluj, 1-0, să fim pragmatici, să știm ce vrem. Când putem face scor, să liniștim meciul.

ADVERTISEMENT

Nu știți ce s-a discutat după meciul nostru cu Andorra? Ei n-au avut șut pe poartă. Au luat roșu, da. Olanda a dat gol după 40 de minute cu Gibraltar. Sunt echipe care își dau viața. Aleargă, sunt agresivi. Chiar am simțit că o să facă egal Kosovo și că Israel va pierde”, a spus Andrei Burcă.

Scandări xenofobe ale fanilor

Edi cu Belarus, selecționerul naționalei fiind de părere că jucătorii săi trebuie să fie mult mai concentrați și să încerce să fructifice fiecare ocazie mare de gol.

ADVERTISEMENT

După un final cu emoții în partida România – Belarus 2-1, de faptul că au pierdut atât de ușor jocul din mână, iar Olimpiu Moruțan este de părere că astfel de erori trebuie corectate rapid.

ADVERTISEMENT

Suporterii „tricolorilor” au scandat în a doua repriză, timp de zece minute, , într-un moment în care naționala României poate suferi din cauza lor și să fie aspru pedepsită pentru următoarele meciuri.