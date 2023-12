Andrei Nicolescu, explicații pentru numirea lui Zeljko Kopic la Dinamo: ”Am vrut mai multă liniște”

Numirea antrenorului croat pe banca tehnică a ”câinilor” a fost . Acesta a lucrat cu Steliano Filip la Hajduk Split și chiar fostul căpitan din Ștefan cel Mare l-a propus prin intermediari conducerii ”roș-albilor”.

Andrei Nicolescu a spus motivul pentru care Dinamo a apelat la Zeljko Kopic

Conducerea lui Dinamo a avut în vizor mai mulți antrenori români, printre care Florin Bratu, Ionuț Badea sau Florin Maxim, pentru înlocuirea lui Ovidiu Burcă, însă l-au ales pe Zeljko Kopic, iar Andrei Nicolescu a explicat decizia.

”Cred că orice alegere a unui antrenor român din posibilitățile pe care le aveam ar fi stârnit foarte multe controverse. Ar fi fost discuțiile de genul că nu am ales antrenorul potrivit. Am optat pentru un antrenor străin pentru că am vrut mai multă liniște la club.

Ne-a impresionat foarte mult activitatea lui la Dinamo Zagreb. Ce a făcut la academie și la următoarele echipe. Am avut două exemple din cariera lui în situații similare a redresat corabia. El a venit convins că ne salvăm pentru că altfel nu venea.

A remarcat anumite lucruri, însă acestea sunt chestii de bucătărie internă. Chiar i-am transmis că voi avea un mesaj după meciul cu Sepsi. El mi-a spus că dacă vreau să fac acest mesaj să fiu foarte atent pentru că presa o va lua ca pe o neînțelegere în club”, a declarat Nicolescu, la .

Kopic, criticat de la primul joc

Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo, ”roș-albii” fiind învinși în deplasare de Sepsi OOSK, scor 1-2, în etapa a 18-a din SuperLiga. A fost al 12-lea meci consecutiv pierdut de ”câini”, care sunt aproape de o nouă retrogradare.

Croatul nu a impresionat la primul său meci în campionatul României, iar Giani . Într-o analiză la FANATIK SUPERLIGA, fostul fundaș nu a înțeles de ce Kopic a folosit un sistem cu trei fundași centrali.

La FANATIK SUPERLIGA, analistul Alin Buzărin a pus pe tapet un prin care Dinamo să rămână în SuperLiga în cazul în care încheie sezonul pe loc de baraj, fără a mai disputa acest play-off.

În ceea ce îl privește pe Ovidiu Burcă, deși și-a dat demisia acesta va continua la Dinamo prin intermediul Red&White, urmând a fi din cadrul clubului. Eugen Voicu a luat această decizie în semn de mulțumire pentru munca depusă de tehnician.