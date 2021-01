Constantin Budescu, „talisman” împotriva Universității Craiova! De ce se tem oltenii

Constantin Budescu este talismanul Astrei Giurgiu împotriva Universității Craiova! Oltenii se tem de statistica împotriva unuia dintre cei mai tehnici jucători români din ultima vreme. Cu „Budi” pe teren, giurgiuvenii nu au pierdut în fața clubului lui Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Budescu este jucătorul care poate face diferența pe teren în meciul dintre Astra și Craiova. Înainte de duel, jucătorul de 31 de ani a avut timp să încerce și anumite execuții la antrenament. Ultima „bijuterie” a fotbalistului care poate ajunge din nou la FCSB a făcut senzație pe internet.

Partida nu se anunță deloc ușoară pentru trupa lui Corneliu Papură, cel care a fost foarte supărat la conferința de presă din cauza faptului că este criticat pentru jocul prestat de elevii săi. Întâlnirea îi va pune față în față pe doi foști colegi, „Papi” și „Geană” Eugen Neagoe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu este talismanul împotriva Universității Craiova! Statistica le dă fiori oltenilor

Cu un pas înapoi în curtea FCSB-ului, Constantin Budescu continuă să și facă treaba la Astra Giurgiu. După înfrângerea chiar împotriva bucureștenilor, „Budi” și ai săi dau de Universitatea Craiova, formație care suferă în ultima vreme și care nu a mai marcat de trei meciuri, bifând două egaluri și o înfrângere. Recent, acesta a ajuns la 200 de meciuri în Liga 1.

Fotbalistul Astrei are o statistică senzațională împotriva Craiovei. Atunci când a fost pe teren, echipele la care a evoluat, Astra și FCSB, nu au pierdut în fața „leilor din Bănie”. În 10 întâlniri cu oltenii lui Mihai Rotaru, Budescu are opt victorii și două egaluri.

ADVERTISEMENT

Prima înfruntare a fost pe 31 august 2014, la primul sezon al Științei de la revenirea pe prima scenă. Atunci, Constantin Budescu „le-a dat cu terenul în cap” jucătorilor antrenați la acea vreme de Ionel Gane, actualul tehnician al lui Dinamo. A fost 5-0 pentru Astra, iar Budescu a marcat trei goluri, oferind și o pasă decisivă. Daniel Isăilă era antrenorul care aducea cea mai clară victorie din istoria Astrei împotriva Universității Craiova.

3 goluri și 4 pase decisive are Budescu împotriva Craiovei

2 milioane de euro este cota de piață a jucătorului Astrei

Trupa lui Papură are mare nevoie să rupă „blestemul” Budescu și să câștige pentru a ține pasul cu FCSB și CFR

Constantin Budescu a fost pe teren și la un alt duel cu goluri multe. A jucat 73 de minute într-un U Craiova – FCSB, încheiat cu scorul de 2-5. Chiar dacă nu a marcat sau a oferit vreun assist, „Budi” și-a pus amprenta asupra jocului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Singurele înfruntări în care Universitatea nu a pierdut în fața unei echipe cu Budescu pe teren s-au consemnat pe 21 martie 2015 (U Craiova – Astra 0-0) și pe 11 martie 2017 (Astra – U Craiova 0-0). În ultima confruntare directă dintre craioveni și giurgiveni, „Sărmăluță” nu a fost în lot, iar Craiova lui Bergodi a câștigat cu 2-0, beneficiind de golurile lui Elvir Koljic și Alexandru Cicâldău.

Totuși, dincolo de statistică, Corneliu Papură are nevoie de o victorie din două puncte de vedere. Primul este că are nevoie să mai liniștească „apele” în Bănie, iar al doilea că „juveții” trebuie să țină pasul cu echipele din față, FCSB și CFR Cluj. În acest moment, Universitatea Craiova este pe locul trei, cu 33 de puncte, cu cinci lungimi sub cele două echipe. Oltenii și FCSB au un joc mai puțin disputat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ne așteaptă un meci cu o echipă cu jucători buni, care pot face oricând diferența în orice meci al jocului. Trebuie să fim concentrați și să reușim să câștigăm. Încercăm să-i deschidem, să fim atenți la punctele lor forte și să reușim să înscriem. Cu toții ne dorim victoria. Avem două zile de recuperare în plus, acest lucru ar trebui să-l arătăm și pe teren. Sperăm să conducem jocul,” a declarat Corneliu Papură în conferința de presă ce a prefațat meciul cu Astra.