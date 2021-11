Culisele transferului lui Deian Sorescu de la Dinamo. „Probabil îi stătea capul la cei 15.000 de euro de la Steaua!” Exclusiv

Deian Sorescu este deja o problemă la Dinamo. Jucătorul de echipă națională pe care „câinii” erau convinși că vor lua bani mulți, care să-i ajute să depășească mai ușor perioada de insolvență, nu se mai regăsește.

Ratarea plecării de la Dinamo în vară, fie că vorbim de Legia Varșovia, FCSB, Gaziantep sau unele „promisiuni” din Rusia, l-a afectat teribil pe Sorescu. Acesta a ieșit și din grațiile selecționerului, dar în primul rând din cele ale lui Mircea Rednic. Ultimul l-a reprimit la echipă zilele trecute, după întâlnirea jucătorului cu Iuliu Mureșan, așa cum .

În ceea ce privește ofertele din vară pentru jucător, despre care a vorbit recent și Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, FANATIK vine cu noi detalii despre sume, negocieri, contracte, bonusuri. Este vorba despre ultima ofertă pe care Legia Varșovia a făcut-o pentru Deian Sorescu, dezvăluită chiar de omul care a avut mandat de la jucător și care le-a pus pe masă „câinilor” propunerea multiplei campioane a Poloniei.

Culisele transferului lui Deian Sorescu de la Dinamo la Legia Varșovia, dezvăluite de Cristi Cernodolea, avocatul care s-a ocupat de caz

Cristi Cernodolea, 27 de ani, este numele celui care a venit la Dinamo cu oferta pentru Deian Sorescu. Stabilit de 9 ani la Londra, Cernodolea lucrează pentru McHale Sports, fiind setat pe partea de Europa continentală. El colaborează cu Adrian Ilie, și „Cobra” implicată în mutarea despre care vorbim.

„Oferta Legiei a fost clară: 700.000 de euro cerți pentru transfer, plătibili în două tranșe și încă 700.000 de euro din bonusuri de performanță. Și nu era deloc greu de ajuns la aceste bonusuri.

De exemplu pentru fiecare titlu câștigat de Legia mai erau 50.000 de euro, iar Legia a câștigat titlul de 6 ori în ultimii 7 ani! Apoi calificare în grupele cupelor europene în fiecare an. 200.000 de euro pentru Champions League, 100.000 de euro pentru Europa League, unde Legia a ajuns anul ăsta în grupă cu Leicester, Napoli și Spartak. Ce grupă!

Polonezii au deja 6 puncte, iar o calificare în primăvară mai aducea 100.000 de euro. Adică Dinamo putea accesa deja din primul an aproape 300.000 de euro din cei 700 de bonusuri!

Mai multe interacțiuni cu cei de la Dinamo a avut Adi Ilie, el fiind în România. Eu am discutat pe mail cu . Dinamo a respins oferta! Am încercat să le explic celor de la Dinamo că pot ajunge chiar la suma pe care și-o doresc fără prea multe necunoscute, dar nu am reușit!”, a povestit Cristi Cernodolea pentru FANATIK.

Cei 700.000 de euro pentru Deian Sorescu erau plătiți de Legia, cum spuneam, din două tranșe: 350.000 de euro în momentul transferului și ceilalți 350.000 de euro până în decembrie 2021. Eu le spusesem că Dinamo are nevoie de bani și le-am propus polonezilor 500.000 de euro pe loc cu 200.000 în decembrie. Ei au venit cu varianta finală 350 cu 350, deși doreau 4 tranșe. Eu cu Adrian Ilie am negociat mai mult pentru binele lui Dinamo. Deci Dinamo primea banii repede, nu se punea problema de întârzieri, dar cei de acolo nu au vrut” – Cristi Cernodolea pentru FANATIK

„A fost o ofertă foarte bună pentru Sorescu, dar a existat un impediment de natură legală. Nu a fost legat de preț. Dacă exista o posibilitate legală să-l vindem pe Sorescu, l-am fi vândut atunci” – Răzvan Zăvăleanu, la

„Cred că Dinamo ar fi putut obține milionul de euro pe care cei de acolo și-l doreau. Am avut senzația că și dacă obțineau exclusiv ceea ce își doreau, tot nu s-ar fi concretizat transferul” – Cristi Cernodolea pentru

„Deian Sorescu mi-a semnat mandatul din prima, apoi parcă mă evita. Probabil îi stătea capul la cei 15.000 de euro de la Steaua!”

Puțin surprinzătoare a fost poziția lui Deian Sorescu în tot acest carusel al mutării. Deși inițial fostul căpitan al lui Dinamo părea foarte interesat să se facă transferul, ulterior ar fi dat impresia că a făcut un pas înapoi.

Povestirea culiselor transferului ratat de îi aparține tot lui Cernodolea, care dezvăluie și cum a ajuns să-i reprezinte interesele jucătorului în acest caz.

„Cei de la Legia Varșovia îl știau pe Sorescu. Polonezilor le fusese propus de încă 5 agenți, dar niciunul nu avea mandat de la jucător. Așa că Legia mi-a zis că trebuie să vin cu mandat de la Sorescu pentru ca totul să fiu în regulă.

Atunci am discutat cu alți jucători din România cu care mă știu, mi-au făcut legătura cu Sorescu și mi s-a părut un băiat foarte ok la început. I-am spus despre ce e vorba și ne-a semnat mandatul, mie și lui Adi Ilie, din prima zi. Nu cred că au trecut două zile din acel moment și am venit la Dinamo cu oferta oficială de la Legia pentru Sorescu. Totul s-a mișcat repede! Dar…

Domnul Deian este însă un personaj aparte. Parcă s-a schimbat ceva la un moment dat. În ultimele două-trei zile când stăteam cu bagajul făcut la Londra să vin la București, ca să semnăm transferul la Legia, nu mai era Sorescu de la început. Răspundea mai greu la telefon și nu-mi explicam de ce.

Probabil că el dorea să meargă la Steaua, să rămână la București… Îi stătea capul probabil la cei să rămână aproape de casă. Cam asta e povestea acestui transfer nerealizat pe care parcă nu l-a dorit nici Dinamo, nici Sorescu!”, a dezvăluit omul care a făcut tot posibilul să-l transfere pe Deian Sorescu de la Dinamo la Legia Varșovia.

250.000 de euro era salariul pentru fiecare din cele 3 sezoane pe care Legia Varșovia i-l propunea lui Deian Sorescu, plus bonusuri consistente de performanță

Deian Sorescu și-a pierdut „cifrele” și banderola la Dinamo după evoluțiile din ultimele două luni

Deian Sorescu a început sezonul la Dinamo în mare formă. A fost protagonistul primelor și singurelor două victorii ale „câinilor” în acest sezon. În prima rundă, la , Sorescu a marcat toate cele 3 goluri ale lui Dinamo. Apoi, pe 2 august, Deian a înscris de două ori în victoria (3-1) cu Academica Clinceni.

În luna septembrie, a fost convocat la națională, fiind om de bază atunci pentru Rădoi. Titular și în Islanda, și în Macedonia de Nord, dar și 10 minute pe final cu Liechtenstein, prestații care i-au urcat cota la 1,8 milioane de euro (30 septembrie).

Cu Adi Ilie mi-a făcut cunoștință băiatul lui Bogdan Stelea și am mai colaborat și la alte transferuri. Țin minte că am început când l-am propus pe Boe Kane în România. Aveam mandat pentru CFR și pentru Craiova, dar nu s-a realizat. Francezul a ajuns ulterior la Astra, dar fără mine” – Cristi Cernodolea, avocat sportiv și impresar

Apoi, odată cu închiderea mercato și ratarea plecării de la Dinamo, la Sorescu a intervenit frustrarea. A mai marcat o singură dată, la 2-2 cu UTA, primul meci al lui Rednic de la revenire, în rest prestații slabe. , de la Mediaș, Rednic l-a scos la pauză, fiind singura dată când Sorescu nu a fost integralist în acest sezon, exceptând suspendarea cu Botoșani.

Deian Sorescu este la un punct de răscruce al carierei. A pierdut transferul, a pierdut naționala, cota i se duce în jos.