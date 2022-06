Cum ar putea arăta naționala României la debutul în Liga Națiunilor! Ce surprize pregătește Edi Iordănescu în Muntenegru

”Tricolorii” vor avea 4 meciuri în 11 zile, iar , sâmbătă, 4 iunie, de la ora 21:45.

Echipa lui Edi Iordănescu pentru debutul României în Liga Națiunilor

La debutul într-o nouă ediție a Ligii Națiunilor, care poate duce la barajul pentru Euro 2024, Edi Iordănescu pare convins ca naționala României să joace într-un sistem 4-3-3, mai ales că .

Pentru postul de portar, selecționerul nu are niciun fel de dubiu. Florin Niță a arătat în precedentele jocuri sub ”tricolor” că nu prea are rival pe post, astfel că el va fi între buturi și la Podgorica.

În centrul defensivei se va merge pe experiența lui Vlad Chiricheș și Andrei Burcă, în timp ce pe benzi favoriți la intrarea în echipa de start sunt Andrei Rațiu, care a jucat constant la Huesca, și Mario Camora, căpitanul campioanei CFR Cluj.

Tănase folosit vârf împins

Linia de trei din fața apărării este dominată de jucători de la vicecampioana României, FCSB. Astfel, în centru ar putea fi folosit Iulian Cristea, deși el joacă de obicei fundaș central. Jucătorul de 27 de ani este unul dintre preferații lui Iordănescu jr, cel care l-a mai folosit la închidere la FCSB în celebrul derby cu Dinamo, scor 6-0.

Alături de Cristea se vor afla unul dintre cei mai în formă jucători din campionatul intern, Darius Olaru. Linia de mijloc va fi completată cu Răzvan Marin, cel care vine după o .

Ținând cont de faptul că Denis Alibec a jucat foarte puțin în Grecia, iar George Pușcaș nu se află în cea mai bună formă, Edi Iordănescu a decis să mizeze pentru postul de vârf împins pe căpitanul de la FCSB, Florin Tănase, deși acesta a spus în dese rânduri că nu se simte confortabil în această poziție.

Tănase va fi ajutat din cele două extreme de Alexandru Maxim, omul care a dat un randament excelent în Turcia, și Valentin Mihăilă, care are un minus prin faptul că a prins rar minute la Atalanta.

Cum ar putea arăta naționala României în Muntenegru, la debutul în noua ediție a Ligii Națiunilor:

România: Niță – Rațiu, Chiricheș, Burcă, Camora – Olaru, Cristea, R. Marin – Maxim, Fl. Tănase, Mihăilă. Selecționer: Edi Iordănescu.

Ilie Dumitrescu vrea alt sistem

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a mărturisit că are în naționala României și simte că Edi Iordănescu poate să-i conducă pe ”tricolori” spre câștigarea grupei de Liga Națiunilor.

Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a avut câteva care ar putea aduce schimbarea atât de mult așteptată în jocul ”tricolorilor”. El ar vrea ca România să joace într-un sistem 4-1-4-1, cu Florin Tănase în spatele vârfului.