Delegarea lui Istvan Kovacs la derby-ul CFR Cluj – FCSB provoacă frisoane. ”Am anticipat. E clar că CFR pleacă avantajată”

Cel mai așteptat meci din Casa Pariurilor Liga 1 este programat, duminică, 17 aprilie, de la ora 20:30, și se va disputa cu , după ce spectatorii au achiziționat deja toate biletele puse în vânzare.

Istvan Kovacs, ”coșmarul” lui MM Stoica înainte de CFR Cluj – FCSB

Deși este încrezător că formația sa se poate impune în derby-ul CFR Cluj – FCSB, MM Stoica s-a arătat deranjat de delegarea lui Istvan Kovacs, cel pe care ” că trage pentru formația ardeleană.

”Am anticipat. Puteau arbitra trei. Colțescu, dacă se miza pe experiență și sezonul făcut de el anul acesta. Radu Petrescu, care e arbitru FIFA. În afară de Hațegan și Kovacs, care e al treilea arbitru? Îți spun eu, Radu Petrescu.

Când am văzut că Radu Petrescu e delegat la Craiova – CFR și când am aflat cu stupoare că Sebastian Colțescu a fost delegat la marele derby dintre FCSB și Voluntari, am realizat că Istvan Kovacs va arbitra meciul de la CFR.

Am foarte multe probleme. Dar nu mă surprinde sub nicio formă. Ultimul meci arbitrat de Istvan Kovacs, la CFR – FCSB, cu hențul acela la Camora și penalty-ul inventat la Miron… alea nici nu le iau în discuție. În prima fază a meciului, Susic, atac brutal la Octavian Popescu, nici fault n-a dat!”, a declarat Stoica, la Orange Sport.

De ce e avantajată CFR Cluj de delegarea lui Kovacs

Managerul general al vicecampioanei României consideră că stilul de arbitraj al lui Istvan Kovacs nu se potrivește cu jucătorii de la FCSB, ci mai degrabă este unul care se pliază pe forța celor de la CFR Cluj.

”E clar că CFR pleacă avantajată. Pentru că are bărbați, noi încă mai avem copii, nu putem grăbi maturitatea unor jucători”, a mai spus Mihai Stoica pe marginea acestui subiect.

Surprinzător, finanțatorul FCSB, Gigi Becali, unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Istvan Kovacs, este acestuia la întâlnirea cu CFR Cluj, însă l-a avertizat pe ”centralul” din Carei că nu mai are nicio scuză dacă va greși.

Patronul ”roș-albaștrilor” despre Cristi Balaj, după ce și-a aminitit de procesul pe care acesta i l-a intentat în urmă cu 18 ani. Președintele lui CFR Cluj nu i-a rămas dator lui Becali și, în exclusivitate pentru FANATIK, i-a dat un .