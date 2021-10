Diego Simeone a vrut să-l aducă pe Leo Messi în vară la Atletico: ”Am vorbit cu Suarez despre asta”

Gruparea catalană anunța în vară din cauza unor ”obstacole financiare şi structurale”, în ciuda faptului că cele două părți ajunseseră la un acord pentru continuarea colaborării.

Mai multe cluburi au intrat imediat în cursa pentru transferul celui mai vânat fotbalist al planetei, dar decizia acestuia a fost .

Leo Messi a fost dorit de Diego Simeone la Atletico

Însă, până la a-și pune semnătura pe contractul de doi ani cu vicecampioana Franței, Leo Messi a pus pe jar multe cluburi mari din Europa, iar printre acestea s-a aflat și Atletico Madrid, acolo unde conaționalul său Diego Simeone și l-a dorit.

Într-un interviu acordat publicației argentiniene Ole, tehnicianul campioanei din La Liga a dezvăluit că s-a gândit pentru un moment în vară să încerce transferul lui Messi la formația sa, după ce acesta s-a despărțit de Barcelona.

”Nu l-am sunat direct pe Leo, dar l-am sunat pe Luis Suarez și i-am transmis să-l întrebe ce mai face și dacă există vreo șansă să vină la Atletico. A fost ceva care a durat trei ore, deoarece PSG hotărâse deja să-l semneze”, a declarat ”Cholo”, conform .

Simeone și Messi, mereu adversari

Diego Simeone s-a bazat foarte mult pe relația apropiată dintre Leo Messi și Luis Suarez. Pe lângă faptul că au fost coechipieri timp de șase ani la Barcelona, cei doi au legat și o prietenie strânsă făcându-și mai multe vacanțe împreună cu familiile.

”Nu am avut niciodată șansa să lucrez cu el. Messi a fost întotdeauna la Barca, eu am fost mereu la Atletico și perioadele noastre la echipa națională nu au coincis. Am avut contact direct cu această ocazie? Nu, nu au existat. A fost ca și cum ai privi un avion zburând pe cer”, a mai spus tehnicianul lui Atletico.

În vară s-a zvonit că Atletico Madrid a intrat în cursa pentru obținerea semnăturii lui Leo Messi, alături de PSG și Manchester City, bazându-se pe faptul că argentinianul și-ar dori foarte mult să rămână în Spania, acolo unde familia sa s-a simțit întotdeauna foarte bine.

Cum putea Barcelona să-l păstreze pe Messi

În cele din urmă, superstarul argentinian a ales să meargă la PSG, acolo unde a primit un contract pe doi ani și are șansa de a se lupta pentru trofeul Champions League. În primul interviu acordat după această mutare, de alegerea făcută.

Chiar dacă deocamdată Leo Messi nu a explodat la formația franceză, el fiind încă în perioada de acomodare, PSG a început deja să facă bani buni din aducerea sa. Pe baza statisticilor, clubul condus de Nasser Al-Khelaifi se pregătește pentru o cu 40% față de sezonul trecut.

Chiar dacă oficialii Barcelonei au încercat să pună plecarea argentinianului pe legile spaniole, președintele La Liga, Javier Tebas, a dezvăluit că Joan Laporta , însă nu trebuia să-i transfere pe Memphis Depay şi Sergio Aguero.