Dorinel Munteanu, apărat după derapajul de la Dinamo – Oțelul 3-1: ”Nu am înțeles”

Cu 20 de minute înainte de final, tehnicianul gălățenilor a văzut cartonașul roșu după ce . Asistentul nu a trecut cu vederea cuvintele grele ale lui “Munti” și l-a raportat centralului Andrei Moroiță.

Eugen Neagoe a sărit în apărarea lui Dorinel Munteanu după Dinamo – Oțelul 3-1

Deși nu este de acord cu gestul făcut de Dorinel Munteanu la partida Dinamo – Oțelul 3-1, din etapa a 26-a din SuperLiga, Eugen Neagoe l-a apărat pe antrenorul gălățenilor, considerând că este vorba doar de o scăpare a acestuia pe fondul tensiunii jocului.

”Nu sunt avocatul lui Dorinel, dar sincer el a fost atacat în acest an, am văzut când a început pregătirea, că pregătirea lui e învechită, că nu știu ce. După aceea, am auzit că are nu știu ce salariu, care e problema? Omul ăla muncește. Merită!

Dorinel Munteanu are o cotă și trebuie răsplătit pentru tot ce face acolo. De acord că Dorinel Munteanu trebuie să se cenzureze uneori, este adevărat. Probabil va fi suspendat, a făcut și el o greșeală, dar a fost atacat de foarte multe ori.

Lăsați băiatul că are o experiență mare de tot ca și antrenor, o experiență uriașă ca fotbalist, a fost un fotbalist foarte valoros, a lucrat cu antrenori de top. Acum venim să vorbim despre metodele lui Dorinel? Nu am înțeles”, a declarat Neagoe, la emisiunea .

Dorinel Munteanu a ajuns la spital cu perfuzii

Ultimele scandaluri din jurul lui Dorinel Munteanu au atras atenția și oficialilor de la FRF, iar Mihai Stoichiță l-a sfătuit la FANATIK SUPERLIGA , deoarece nu este la prima abatere de acest fel.

Cornel Oțelului după derapajul grosolan din confruntarea cu Dinamo, care i-a adus și eliminarea. La FANATIK SUPERLIGA, acesta a spus că antrenorul gălățenilor este în ”luptă cu diavolul”.

Înfrângerea din întâlnirea cu Dinamo nu i-a picat deloc bine lui Dorinel Munteanu care . Antrenorul a mărturisit că după ce a ajuns cu echipa la Galați a fost transportat la spital unde i s-au făcut perfuzii.

A fost scandal și în urmă cu două săptămâni în Giulești din cauza declarațiilor date de Dorinel Munteanu. , formulare care a stârnit multe controverse.