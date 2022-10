Editorial Cornel Dinu. Etapa 13 din SuperLigă: FCSB onorează strategia genială a lui Gigi Becali, Rapid gâfâie, Craiovele șchioapătă, CFR Cluj profită „tradițional”

În etapa cu număr chiromanțios de nenoroc, 13, FCSB I a onorat strategia genială a lui , a continuat să gâfâie, Craiovele tot șchioapătă, iar a profitat „tradițional”, din fază fixă.

Editorial Cornel Dinu. În etapa 13 din SuperLigă, FCSB a onorat strategia genială a lui Gigi Becali, Rapid a continuat să gâfâie, Craiovele tot șchioapătă, iar CFR Cluj a profitat „tradițional”

Etapa 13 a debutat cu clarul 3-1 pentru Voluntari cu Mioveniul păstrându-mi gândurile în urmă cu câteva zile, la prestația echipelor noastre în Cupa Orașelor Târguri numită pompos Conference League.

ADVERTISEMENT

De neuitat rămâne „mâna” de goluri luată de FCSB în „Da-ne-marcă ăștia câte pot” la Silkeborg. Mă rog, oropsiții Palatului trimiși să se antreneze oficial pe barba patronului și onoarea țării tocmai în regatul lui „A fi sau a nu fi”. „Silkeborgii” au fost, „Fecesebecalioții” n-au fost. Fotbaliști.

Nu se poate să fii atât de… doar martor! Martor tăcut la realismul danezilor în a pasa în viteză cauzatoare de otită acută și ocultă „dicanezilor”. Ocupând când au vrut și cum au vrut terenul și, în consecință, marcând când au vrut și cum au vrut. Și cu… milă. Că mai puteau umfla nota de plată și plasa nefericitului Târnovanu, beneficiar de 5 boabe din 5 șuturi pe poartă ale „alb-roșilor”. Fobie și de culori, probabil. Istorică. O, tempora…

ADVERTISEMENT

În schimb, cu noroc, apărându-se ca de obicei… și nu trebuie crucificat Dan Petrescu, și apărarea este o componentă a fotbalului, care poate fi dusă la nivel de „armă”… deci apărându-se, CFR Cluj a învins o echipă considerată mai bună, dar la care am văzut mai multe schelete fotbalistice.

…Ele ca ele, dar antrenorul lor n-are nicio scuză că a adus așa ceva la o echipă care ar trebui să continue… sau măcar să respecte… celebra „uliță cehă” a lui Masopust, Novak și Popluhar, din anii ’60.

ADVERTISEMENT

Editorial Cornel Dinu. Mirel Rădoi, unul dintre noi, a reconfirmat că face parte clar din categoria antrenorilor tineri cu logoreea bine antrenată și explicații de catedră fotbalistică.

Revenind la mândra SuperSuperSuperLigă, după ce Voluntariul sârguinciosului Ciobotariu a reușit al patrulea meci consecutiv fără înfrângere, iar Mioveniul neavenitului Stoican, la polul opus, a înregistrat al patrulea meci consecutiv fără „succesuri”, am asistat la reeditarea ambiției cu care se reîntâlnesc mereu FC Argeș și Universitatea Craiova.

Prima repriză a fost dominată de olteni, deși raportul ocaziilor, 3-1, s-a consemnat în favoarea gazdelor. Cu marele pericol Garita, care și prin tehnică, și prin forță, prin putere de pătrundere a pus „pe masă” șvaițerul apărării craiovene.

ADVERTISEMENT

Argeșul n-a inundat prea mult terenul advers, dar a avut viituri pe contraatac bine purtate. Și suficiente pentru a învinge o echipă cu mai multe cărări în… frizurile practicanților jocului decât cărărui printre adversari spre poarta acestora.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, unul dintre noi, a reconfirmat că face parte clar din categoria antrenorilor tineri cu logoreea bine antrenată și explicații de catedră fotbalistică. Oare aceștia, cam mulți, nu se uită și nu ascultă că marii antrenori europeni au trei, patru propoziții la finalul meciurilor? Iar capacitatea și capabilitatea de a fi meseriași deducem că și-o exercită la antrenamente și în discuțiile neauzite cu plăsmuitorii jocului? Fără fapte scripta pe teren, verba volant…

Editorial Cornel Dinu. „Studenții” lui ”U” Cluj n-au pierdut de 5 jocuri cu „profesorul” Neagoe la catedră

Înainte de spectacolele Dortmund – Bayern și Milan – Juve, am privit amatorii deghizați în profesioniști de la ”U” Cluj – Hermannstadt. Dacă mitica ”U” n-a pierdut de 5 jocuri cu „profesorul” Neagoe la catedră, „hermanștazii” de Sibiu, acum într-o nouă prezentare: cu zvonuri de siguranță financiară, au pierdut a doua oară consecutiv după 10 jocuri fără de amara înfrângere.

Chiar dacă l-au avut eliminat din minutul 62, la doar… 1 (un, uno, one, une, eine, deng) minut de la intrare, pe mijlocașul Horșia, „uiștii” au câștigat (și) cu șansă, prin lama înfiptă de Briceag în minutul 83.

Greu încercata și sufletista galerie a suporterilor „Haide U!”, prin sacrificiul dovedit pe teren de slujitorii ei, au cântat echipa pe loc care-mi amintește de barajul cu Dinamo… Nu voi uita niciodată suferința aia…

Editorial Cornel Dinu. Ce folos că Adi Mutu a fost un imens atacant, este un bun antrenor, dacă are atacanți cam… „fagiano”

În teribila atmosferă din Giulești, gazdele au dominat, au ocupat bine terenul, au avut posesie (73%), dar au fost cam… mute la finalizare și puteau chiar să piardă meciul. În fața unor „botșeni” care s-au apărat ca plăieșii în Cetatea Neamțului, în septembrie 1686, în fața puhoiului de oaste leșească a lui Sobieski…

Mihai Teja și-a așezat trupa într-un 5-4-1 greu de străpuns. Mai ales că atacanții Giuleștinei au fost pe teren, dar ca finalizare au cam lipsit. Mai mult decât atât, într-un raport al ocaziilor de 6-4 (3-3 la pauză), Roman al II-lea, „domnitorul” oaspeților, a avut două foarte mari.

Rapid s-a mișcat mult, dar, cam ca locomotivele în depou, fără să găsească lesne calea de ieșire fructificantă spre gara porții adverse. Și s-a salvat de la înfrângere, după ce a fost trasă pe linie moartă de golul lui Țigănașu (minutul 38), de încă un șut de excepție al lui Junior Morais de la vreo 30 de metri (minutul „în oglindă” 83).

Ce folos că Adrian Mutu a fost un imens atacant, este un bun antrenor, dacă are atacanți cam… „fagiano”. Mai are nevoie de timp și de ceva… „aquila” ofensivi, nu doar penaje statice plăcute când stau cu mingea la picior și cam atât.

Editorial Cornel Dinu. Atacantul de geniu Gică Hagi l-a învins pe il difensore di ferro Cristiano Bergodi. Consolidându-și pe merit poziția de… Rege al SuperLigii

Soarele atât de rar la Sfântu Gheorghe a mângâiat Farul, mult mai obișnuit, și ca joc, cu razele sale în ultimii ani. Și echipa lui Gică Hagi și-a luminat fotoliul de lider cu un joc de posesie dominantă, cam 70% din meci, a marcat prin răsfățatul de talent Louis Munteanu după 33 de minute, ajutat și de plasamentul „zurly” al portarului Niczuly.

Echipa lui Cristiano Bergodi, cu 4 victorii succesive anterioare, a avut ocazii nu numai să egaleze, dar le-a ratat, barele fiind aliatele Farului de două ori, într-o dispută plăcut de urmărit, în care s-a jucat fotbal.

S-au făcut încercări, schimbări destul de multe în repriza a doua. Hagi s-a așezat cu 3 apărători centrali în fața năvălirii Sepsiszentgyörgyene, conservându-și avantajul. Ba chiar a avut ocazia să-l majoreze în prelungiri, când același Louis Munteanu, după ce a driblat și portarul, din unghi închis, a fost egoist și a tras peste poartă în loc să paseze pentru 2-0.

Și astfel, atacantul de geniu Gică Hagi l-a învins pe il difensore di ferro Cristiano Bergodi. Consolidându-și pe merit, după cum a evoluat echipa sa până acum, poziția de… rege al SuperLigii. Cu capriciosul Rapid și zgârcitul de joc CFR Cluj.

Editorial Cornel Dinu. Trupeții lui Becalidică au dat impresia la Ploiești că FCSB e… Silkeborg cu FCSB! Iar „gălbiorii” lui Nicolae Constantin carnea de tun trimisă pe terenul danezilor de strategia strategic-pipereană a lui Gigi Becali

Cu accente caragialiene s-a jucat la Ploiești. Tradiția a rămas, în detrimentul echilibrului de altădată. Pe un stadion plin ochi, câștig clar doar financiar pentru gazde, „Fecesebecaliuța” s-a „revizuit” ca distribuție după măcelul putred din Danemarca, începând jocul într-un 4-2-4 eficient.

Nu și-a pus în valoare omul în plus de la mijloc, echilibrând disputa doar spre final, când Becalidică a trecut la un 4-3-3 mai… „potolit” ofensiv. Până atunci am avut impresia că FCSB e… Silkeborg cu FCSB! Iar „gălbiorii” lui Nicolae Constantin carnea de tun trimisă pe terenul danezilor de strategia strategic-pipereană a lui Gigi Becali.

Argument clar în acest sens este că în prima repriză FCSB a avut cinci ocazii față de niciuna a gazdelor. Dar doar un gol marcat de „bercenari”, Dawa în prelungiri, 45+2. Diferență clară, însă, de mentalitate. Dacă erau la Ploiești danezii, conduși de fostul meu adversar, când le dădeam noi multe lor, Kent Nielsen, era jale mare pe tabela de marcaj în plasa Petrolului.

Tot din conu’ Iancu Caragiale a fost și anunțul crainicului arenei ploieștene când s-a dat drumul „tradiționalelor” petarde și fumigene: „Nu aruncați materiale pirotehnice în spațiul de joc!”. Păi fumul care a oprit jocul cinci minute și a băgat jucătorii în respirație de urgență și nevoie prin… tricouri, venea, bine-mersi din peluză, terenul era „înecăcios”, dar curat. Curat murdar, coane Fănică, vorba polițaiului Pristanda.

…Parcă Ploieștiul era acoperit de fumul exploziilor cauzate de celebrul bombardament american din 1 august 1943, îndoliat și în aer de pierderi mari cauzate de antiaeriana româno-germană…

Îl reciteam ieri noapte pe avocatul-scriitor Petre Pandrea, celebrul jurist „apărător de leproși”, cum se autodefinea… Scria în „Manifestul «Crinului Alb»”: „Ameliorarea omului se face numai apăsând pe resortul moral și metafizic”. Adevăr de care omenirea se depărtează periculos în ultimele decenii…

Eu n-o să mai fiu, dar șocul declanșator al revenirii la această axiomă a civilizației se va petrece cu siguranță. Chiar și prin marele pericol care ne amenință pe toți de când Rusia a cotropit Ucraina și amenință dement întreaga Europă, în „completarea” altei ticăloșii, cinica teză că suntem prea mulți și planeta pe care am fost creați nu ne-ar mai „înghite”, înghițită ea de rasa umană. Punct de vedere chior susținut de ticăloșii bogați doar în bani, adevărate rebuturi umane… Justiția credinței din Cer nu le va permite să-și împlinească nebuniile.

Editorial Cornel Dinu. Târgoviștea mea, la a treia victorie cu Toni Petrea de veghe în Turnul Chindiei, i-a croit demisia „mititică” lui Marius Croitoru

Victoria Chindiei la FC U Craiova poate fi considerată surpriza etapei cu ghinion pentru Mititel(u) și Croitor(u). Dar echipa Târgoviștei mele a fost superioară ca joc, meritând clar succesul. E la a treia victorie consecutivă cu Toni Petrea de veghe în Turnul Chindiei. Gonit de capriciile de muls și oameni a Becaliotului de la FCSB.

Chindia s-a arătat repede altă echipă cu Toni Petrea. Urcată bine în bine și alta spune mult(e)… Din destule puncte de vedere… Chiar vă invit să romanțați măcar această realitate ce anulează multe instincte primitive de a conduce dictatorial de la destule echipe ale SuperLigii noastre.

La FC U Craiova, Mititelu cel mare l-a „croit” pe Croitoru, la cerere spune el, și caută numărul de telefon al eternului Nicolo Napoli… Glumesc amar… Craiova este un loc aparte în fotbalul românesc, foarte pretențios și periculos pentru orice antrenor, uitați-vă la ce pățește și Mirel Rădoi, oltean get-beget…

Editorial Cornel Dinu. „Bursucii” lui Dan Petrescu au marcat ambele goluri ale meciului cu UTA, dar au plecat la Cluj cu doar un punct

Era de așteptat ca, în epilogul etapei, ciocnirea dintre UTA și CFR Cluj să umple ochi tribunele frumoasei arene „Francisc von Neuman”. Ca pe timpuri, când „Bătrâna Doamnă” din Arad juca pe vechiul stadion alb-roșu ce gemea de spectatori. Iar pe atunci CFR ot Gruia nu prea exista…

După patru victorii, „bursucii” lui s-au întors la Cluj cu numai un punct, chiar dacă au marcat „ambele două” goluri ale meciului. După aceeași regie, provocând 12 cornere, au marcat după al doilea, deci tot din fază fixă, în minutul 31, prin detenta și lovitura perfectă de cap a lui Boateng.

Aceeași presionare pe construcția adversarilor, cont pe contraatac și mingile „puse” de Deac la jucătorii, tare mulți în lot, ai Petrescului ce le-a scris pe tabla din vestiar „crezul”: „Să nu luăm gol și i-om prinde o dată neatenți pe contraatac sau la o fază fixă și vin iar toate punctele la noi!”.

Egalați cu autogolul lui Kolinger în minutul 59, „cheferiștii” din Cluj au avut șansa să aibă un om în plus după eliminarea corectă a lui Isac în minutul 74. Dar ce te faci, Dănuțe, că din acel moment „bursucii” tăi n-au mai avut nicio ocazie? Ceea ce spune multe despre cum pregătești tu atacul clasic, de construcție… Mai ales că, repet, ai destui jucători de valoare.