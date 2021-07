A mai rămas un singur meci de jucat la EURO 2020. Marea finală. vs . Fratelli D’Italia vs God save the Queen. vs. The Three Lions. vs Gareth Southagte. Giorgio Chiellini vs Harry Kane. Ciro Immobile vs Harry Maguire. Inventivitate latină vs rigurozitate anglo-saxonă.

Finala EURO 2020, Italia – Anglia, oferă cote „cu bani pe jos” la pariurile pe golurile marcate

Esența cu care se îmbibă orice blat fotbalistic (da, în toate sensurile!) este golul. Sportul-rege se înclină în fața Măriei Sale Golul. Haideți să vedem câteva cifre definitorii pentru EURO 2020 în ceea ce privește golurile marcate, înainte de ultimul meci.

140 de goluri s-au marcat în cele 50 de meciuri jucate până acum la EURO 2020.

2,8 goluri este media de goluri marcate pe meci la EURO 2020.

32 de minute s-au jucat pentru 1 gol la EURO 2020.

13 goluri a marcat cea mai prolifică echipă de la EURO 2020: Spania. Urmată de Italia, Danemarca ( 12 fiecare) și Anglia ( 10 ).

1 gol a primit cea mai ermetică apărare de la EURO 2020, cea a Angliei.

Este Italia – Anglia o finală care să ne ofere multe goluri? În „directele” din acest secol, 7 la număr (3 victorii Italia, 3 meciuri terminate la egalitate, 1 victorie Anglia), s-au înscris 14 goluri, deci o medie de fix 2 goluri pe meci.

27 de meciuri sunt trecute în palmaresul oficial dintre Italia și Anglia: 11 victorii „Squadra Azzurra”, 8 egaluri și 8 victorii „The Three Lions”, golaveraj favorabil „insularilor” în fața „penisularilor”: 33-31 .

2,37 goluri pe meci este media pe cele 27 de meciuri Italia – Anglia jucate all time, în care s-a marcat de 64 de ori.

Miza pe Immobile și Insigne sau pe Kane și Sterling? „The HurriKane” are nevoie de două goluri pentru titlul de golgheter la EURO 2020

Vor fi pe teren oameni de gol în ambele distribuții. Dar și cele mai bune apărări. Anglia a primit un singur gol în cele 6 meciuri jucate, cel marcat de danezul Mikkel Damsgaard sînt semifinale, în timp ce Italia a primit 3 goluri în 6 partide și vine cu atuul pe nume Gianluigi Donnarumma, cel mai bun portar al turneului și, probabil cel mai bun tânăr jucător de la EURO 2020.

Italienii mizează pe Ciro Imobile, Lorenzo Insigne sau Federico Chiesa (ce bijuterie de gol a dat Spaniei în semifinală!), care au marcat cam puțin la EURO 2020, numai câte două goluri. La fel ca și coechipierii Matteo Pessina și Manuel Locatelli.

Anglia contrează cu Harry Kane, care, deși a marcat de 4 ori, nu poate spune că este în cea mai grozavă formă… și trebuie să uite cum a executat penalty-ul din semifinala cu Danemarca… Totuși două goluri în finala cu Italia i-ar aduce titlul de golgheter la EURO 2020. Deocamdată, Cristiano Ronaldo și Patrik Schick sunt pe primele două locuri, cu 5 goluri fiecare.

Să nu-l uităm pe . Mai prezent în joc, mai „fâșneț”, parcă mai pus pe „rele” (pentru adversari), mai în formă chiar dacă a marcat doar 3 goluri.

Cine n-are nemți, să-și cumpere! …Mai ales pe la turnee finale… europene sau mondiale…

Este greu de crezut că vreunul dintre cei amintiți vor reuși să înscrie mai mult de două goluri, „recordul” curent al „plaselor” date de un jucător în finalele EURO de până acum.

S-a săvârșit în finala EURO 1996, tot pe „Wembley”, când germanul Oliver Bierhoff „aresta” trofeul cu un „gol de aur” în minutul 95 al finalei cu Cehia, după ce tot el egalase la 1 în minutul 73.

Tot un german, Horst Hrubesch, marcase două goluri în finala EURO 1980, Belgia – Germania de Vest 1-2, în minutele 10 și… 88!

Ei bine, primul jucător care a marcat de două ori într-o finală de turneu european a fost… tot un german! „Bombardierul” Gerd Muller ce să facă… „bombarda” Uniunea Sovietică în minutele 27 și 58, completat de Herbert Wimmer în minutul 52 pentru un scor de neprezentare cu „dușmanul de clasă” în 1972. Este a doua finală ca diferență de goluri după cea despre care… urmează să citiți mai jos!

Chiellini și Bonucci nu pot uita cea mai mare diferență de goluri dintr-o finală EURO…

La fel cum greu este de depășit recordul de goluri marcate într-o finală, 4, date de o Spanie strălucitoare unei Italii resemnate. Giorgio Chellini și Leonardo Bonucci pod depune mărturie. Au fost atunci titulari (Chiellini a ieșit după 21 de minute, accidentat), vor fi, cu siguranță, și duminică, 11 iulie, de la ora 22:00, pe „Wembley”.