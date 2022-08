Florinel Coman, decizie-surpriză după accidentarea din meciul Dunajska Streda – FCSB. A plecat din România! Exclusiv

Imediat după terminarea meciului dintre Dunajska Streda și FCSB, 1-0 pentru echipa lui Nicolae Dică, informațiile despre indicau o suspiciune de ruptură musculară.

Florinel Coman a plecat de urgență la Belgrad, la Marijana Kovacevic, pentru a se trata după ruptura musculară suferită în Dunajska Streda – FCSB 0-1

La revenirea din Slovacia a echipei, Florinel Coman a fost supus un examen amănunțit, un RMN care a pus punct incertitudinii în privința accidentării.

FANATIK a dezvăluit rezultatul primit: ! Perioada de absență a fost estimată de medici undeva la 6-8 săptămâni. La conferința de presă dinaintea partidei CS Mioveni – FCSB, Nicolae Dică a confirmat informațiile site-ului nostru.

„Florinel Coman are ruptură, cred că va sta între 5 şi 6 săptămâni. A făcut RMN, din păcate l-am pierdut pentru o perioadă mai lungă. Mă gândeam că nu va fi ruptură după discuţia pe care am avut-o cu el la pauză. Din păcate are acest lucru. Dar el a mai trecut prin astfel de momente, trebuie să devină mai puternic, să intre mai repede în echipă”, a spus .

Dar cei de la FCSB speră ca Florinel Coman să revină mult mai devreme decât săptămânile estimate. FANATIK a aflat că, la câteva ore după aflarea verdictului, căpitanul roș-albaștrilor a plecat de urgență la Belgrad, pentru a se trata la controversata Marijana Kovacevic!

Florinel Coman a jucat două meciuri și jumătate în 6 zile! Este la a patra accidentare grea în mai puțin de 2 ani

Una dintre posibilele cauze ale accidentării lui Florinel Coman, care a simțit o înțepătură la coapsa stângă, ar fi suprasolicitarea. Căpitanul FCSB a jucat aproape 3 meciuri în ultimele 6 zile!

La returul cu georgienii de la Saburtalo Tbilisi, joi, 28 iulie, Coman a fost schimbat în minutul 88. Peste 3 zile a fost integralist în FCSB – FCU Craiova 1-1, iar miercuri, 3 august, a cerut schimbare la . Un efort foarte intens pentru un jucător care a avut mult de suferit în ultimii doi ani din cauza accidentărilor.

Problemele pentru Coman au început la returul din septembrie 2020 cu Backa Topola, în Europa League. În primăvara următoare a ieșit accidentat în startul meciului România – Macedonia de Nord. A urmat a treia accidentare gravă, la meciul de debut al lui Edi Iordănescu la FCSB, 1-1 pe Arenă cu Sepsi. Astea sunt cele trei meciuri de care Coman vrea să uite cât mai repede:

17 septembrie 2020 : Backa Topola – FCSB (a lipsit 3 luni)

25 martie 2021 : România – Macedonia de Nord (a lipsit 4 luni)

23 august 2021: FCSB – Sepsi (a lipsit 4 luni)

Din cauza acestor accidentări, Coman a stat pe bară aproape 12 luni, „filmul” rupându-se atunci, în Serbia. Coman era într-o formă excelentă, făcuse ! După accidentarea din Slovacia, căpitanul FCSB s-a întors la angoasele ultimelor luni! Coșmarul a început pentru el în Serbia, tot în Serbia speră să se refacă rapid și miraculos.

Nicolae Dică are probleme importante de lot pentru CS Mioveni – FCSB, meciul care va avea loc în această seară

Nu doar Florinel Coman a plecat cu probleme după meciul din Slovacia. Și Risto Radunovici i-a speriat pe cei din staff-ul medical al roș-albaștrilor, dar analizele de la București au fost ok.

Chiar și așa, e foarte posibil ca muntenegreanul să fie menajat în această seară la partida . În locul lui Risto ar putea intra nou-venitul Boboc, în timp ce în banda dreaptă se ia în calcul chiar titularizarea lui Achim.

Cum ar putea arăta FCSB la Mioveni: Târnovanu – Achim, Dawa, Bouhenna, Boboc – Radaslavescu, Șut – Cordea, Miculescu, Oct. Popescu – I. Stoica.

Accidentarea lui Coman se adaugă altor probleme medicale la FCSB. Este vorba despre viitor, sau de Ionuț Panțîru, a cărui reîntoarcere pe teren este încă în ceață.