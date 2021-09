Iuliu Mureșan pregătește noi transferuri la Dinamo: ”În afară de portar, ne-ar trebui pe toate posturile”

După șase înfrângeri la rând în Liga 1, ”câinii” au trecut de Ripensia Timișoara și .

Dinamo este pentru a doua oară în insolvență și oficialii echipei speră să poată readuce echipa pe linia de plutire după catastrofa financiară cauzată de managementul lui Pablo Cortacero, dar .

Ce transferuri mai vrea Iuliu Mureșan la Dinamo

Dinamo a primit acceptul de a face transferuri, iar Iuliu Mureșan a adus deja câțiva jucători cu experiență, ultimul sosit fiind , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Însă, președintele ”câinilor” nu vrea să se oprească aici și a explicat posturile unde echipa condusă pentru moment de Sorin Colceag ar mai avea nevoie de întăriri. ”În afară de portar, ne-ar trebui, ne-ar trebui transferuri pe toate posturile.

Ne-ar trebui și atacant, și mjlocaș, ne-ar trebui poate, desi avem, fundaș. Totuși am adus unul, dar încă un mijlocaș și un atacant dacă am putea să găsim și pe care să putem repede să îi facem să joace ar fi util”, a declarat Mureșan pentru .

Mureșan, încrezător pentru meciul cu U Craiova

După victoria din Cupa României, Dinamo își dorește primul succes după aproape două luni și în campionat, dar pentru ”câini” urmează un meci extrem de dificil cu Universitatea Craiova, în deplasare, luni, 27 septembrie, de la ora 21:00, în etapa a 10-a din Liga 1.

”Meciul cu Craiova e un meci foarte greu. Sigur, Craiova are prima șansă, dar avem și noi șansa noastră și cu infuzia de moral pe care am primit-o după calificarea în Cupă sper să jucăm din ce în ce mai bine.

Echipa joacă din ce în ce mai bine și mai ales jucătorii aduși în timp scurt și la sfârșitul perioadei de transferuri sunt tot mai bine fizic și vor fi și mai bine după pauza echipa naționalei din octombrie”, a spus Iuliu Mureșan.

Bonetti vrea să se întoarcă la Dinamo

O altă mare problemă a lui Dinamo este că antrenorul italian Dario Bonetti refuză să semneze rezilierea contractului. Din informaţiile FANATIK, oficialii clubului au luat legătura cu Dario Bonetti ca să stabilească ce anume doreşte antrenorul pentru a fi de acord cu rezilierea contractului, dar .

Bonetti i-a anunţat pe şefi că nu vrea nimic şi că în momentul în care va avea test negativ la Covid-19 se va urca în avion şi se va prezenta la antrenamentele echipei.

FANATIK a aflat că Mircea , însă nu va o prelua pe Dinamo decât din iarnă. “Puriul” a negociat cu şeful Computerland, cei doi au ajuns la un acord, dar între timp ”câinii” trebuie să rezolve situașia cu Bonetti.