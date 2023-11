”Sunt dinamovist convins. Am fost întotdeauna”. Reacția lui Dorinel Munteanu, cerut antrenor la Dinamo

Fostul fundaș al ”roș-albilor”, Giani Kiriță, a cerut la FANTIK SUPERLIGA conducerii din Ștefan cel Mare să-l aducă de urgență pe Dorinel Munteanu în locul lui Ovidiu Burcă, fiind de părere că acesta este singurul care poate salva echipa de la retrogradare.

Ce spune Dorinel Munteanu despre o numire ca antrenor la Dinamo

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , Dorinel Munteanu a exclus varianta să devină antrenorul lui Dinamo. El a precizat că își dorește să-și ducă la bun sfârșit proiectul de la Oțelul Galați.

”Îi mulțumesc lui Giani (n.r. – Giani Kiriță), dar eu am aici un proiect extrem de important. Sunt dinamovist convins, am fost tot timpul dinamovist, dar nu pot să-mi trădez echipa unde am început acest proiect în urmă cu 3 ani. Vreau să-l duc la bun sfârșit.

Nu plec de la Oțelul, mai am contract până în 2025. Nu pot să plec pentru că am luat Oțelul de la Liga 3. Chiar dacă sunt mulți băgători de seamă care vor să distrugă acest club, eu nu vreau să las lucrurile așa”, a declarat Munteanu, la FANATIK SUPERLIGA.

Kiriță și Petre au pus tunurile pe Burcă

”Câinii” pe Arena Națională, scor 0-1, și au ajuns la 11 jocuri fără victorie în campionat. ”Roș-albii” sunt pe penultimul loc în clasament și amenințarea retrogradării este din ce în ce mai mare.

Intrat prin Skype la FANATIK SUPERLIGA, Florentin Petre a admis faptul că Ovidiu când a ales să-i lase pe banca de rezerve pe Dennis Politic și Ahmed Bani, doi jucători cu calități tehnice.

La rândul său, Giani Kiriță l-a atacat foarte dur pe Ovidiu Burcă pentru faptul că Dennis Politic și Ahmed Bani, doi jucători care pot face diferența prin tehnică și viteză, nu au fost titulari în derby-ul cu FCSB.

La flash-interviul de la finalul meciului, Florinel Coman a lăsat de înțeles că Dinamo și că se aștepta la un stil de joc defensiv al ”câinilor”. Giani Kiriță nu a avut puterea la FANATIK SUPERLIGA de a-i răspunde și consideră că acesta , deoarece a dat un gol spectaculos, iar FCSB a câștigat cele trei puncte.

