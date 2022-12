Daniel Onoriu e în stare critică, în arest: ”Starea lui de sănătate, fizică și psihică, e precară”

Familia și apropiații lui Daniel Onoriu își fac griji pentru starea de sănătate a pilotului și spun că este imposibil ca acesta să-și petreacă sărbătorile de iarnă în arest. Managerul sportivului a prezentat scrisorile medicale și a făcut apel către public, dar și către organele competente, pentru a-l scoate din închisoare.

Ce se întâmplă cu Daniel Onoriu în aceste momente. Arestul i-ar putea afecta drastic starea de sănătate

Ultimul an i-a schimbat complet viața lui Daniel Onoriu, dar nu în bine. La sfârșitul lui 2021, din dorința de a-și îmbunătăți imaginea și de a scăpa de kilogramele în plus, a apelat la o operație de micșorare de stomac, efectuată în Turcia. Intervenția, însă, i-ar fi putut fi fatală și a ajuns să stea în comă timp de 55 de zile.

ADVERTISEMENT

Alături de el în cele mai negre zile i-a fost soția, Isabela Onoriu, cu care era împreună de șase ani. În ciuda faptului că-i mulțumea și spunea că îi este recunoscător pentru tot ce a făcut pentru el, în luna august, Daniel Onoriu a spus că divorțează.

apoi adevărul a ieșit la iveală. Sportivul și partenera lui s-au separat, ea a dezvăluit că se teme pentru siguranța sa și

ADVERTISEMENT

Pentru că nu a putut sta departe de Isabela, Daniel Onoriu a încălcat hotărârea, ,

„Nu se mai poate așa. Starea lui Daniel de sănătate, și psihică, este precară”

În aceste condiții, Rareș Lazăr, managerul, prietenul și partenerul de afaceri al pilotului a luat decizia de a ieși public și de a cere ajutorul pentru Daniel Onoriu. Într-un videoclip de aproape 8 minute, cu titlul și eticheta #freeDanielOnoriu, explică ce se întâmplă acum cu sportivul aflat în închisoare.

ADVERTISEMENT

„Nu se mai poate așa. Ceea ce se întâmplă cu Daniel nu este corect. Din câte știți, Daniel este în arest datorită unei încălcări de ordin de restricție.

Astăzi am ales să stau în spatele bradului meu de acasă tocmai pentru a vă aminti că dacă anul trecut Daniel petrecerea sărbătorile de iarnă în spital, în urma unei come survenite din cauza unei grave erori medicale întâmplate în Turcia, astăzi, Daniel își sărbătorește sărbătorile de iarnă în detenție”, și-a început managerul lui Daniel Onoriu discursul.

ADVERTISEMENT

Rareș Lazăr a continuat și a dezvăluit că Daniel Onoriu nu este bine nici din punct de vedere fizic, dar nici psihic. I-a condamnat și acuzat pe medicii care l-au operat anul trecut și a prezentat scrisorile medicale care atestă care este, de fapt, starea de sănătate a lui Daniel Onoriu.

ADVERTISEMENT

„Starea lui Daniel de sănătate, fizică și psihică, e precară. Daniel are nevoie de o îngrijire medicală, de medicație strictă, de o igienă foarte clară.

El nu trebuia să ajungă în acea operație, ne spun lucrul acesta analizele dinaintea operației și un CT comandat de clinică înainte de operație, la care noi nu avem acces, nu există în dosarul lui. Daniel avea o infecție în corp la acel moment. Faptul că Daniel este încă în viață, este o minune de la Dumnezeu”, a spus Rareș Lazăr.

Daniel Onoriu are mai multe afecțiuni de natură psihică

Conform actelor medicale, Daniel Onoriu suferă de mai multe afecțiuni psihice cauzate atât de coma profundă și îndelungată, cât și de tratamentul ce a urmat, precum și de evenimentele care l-au marcat ulterior.

De multe ori, în ultimele luni, Daniel Onoriu a avut reacții greu de înțeles, , a făcut afirmații jignitoare, apoi și-a cerut scuze. Managerul lui a oferit, acum, explicația.

„Daniel are evenimente clare de stres din zona emoțională. Are o hipomnezie severă de fixare (n.r slăbire a memoriei) , are lacune mnestice marcate, o labilitate emoțională clară, tulburări cognitive ușoare, tulburări de personalitate modificată în context organic, adică survenite în urma acelei come de 55 de zile și a tratamentului de 11 antibiotice amestecate, tocmai pentru a-l face bine”, a mărturisit prietenul și managerul lui Daniel Onoriu.

Familia vrea să-l scoată pe Daniel Onoriu din închisoare: „Cerem arest la domiciliu sau control judiciar”

În aceste condiții, Rareș Lazăr susține că Daniel Onoriu are nevoie urgent de îngrijiri medicale și tratament corespunzător, iar timpul petrecut în închisoare i-ar putea afecta și mai mult starea de sănătate, fizică și mentală.

Recunoaște vina legală a pilotului, dar susține că, deși a încălcat ordinul de restricție, nu ar putea fi niciodată capabil să-i facă rău Isabelei Onoriu.

„Daniel nu este bine, nu este recuperat, are nevoie de recuperare. Îl vedeți în stare să facă acte de violență? La 60 de kilograme ale lui, un om care abia merge pe picioare, care a mai trecut printr-o comă de 9 zile.

Chiar este cazul să fie ținut în detenție? Tot ce cerem este arest la domiciliu sau plasarea sub control judiciar. Are nevoie să stea alături de familie.

Am vorbit cu familia lui, cu avocații noștri, iar lucrurile trebuie să se oprească, Daniel nu poate să mai petreacă nicio zi în sistemul de detenție din România”, a afirmat Rareș Lazăr.

Daniel Onoriu, pierderi financiare de „ordinul milioanelor de euro”

Pe de altă parte, managerul lui Daniel Onoriu a mărturisit că s-au făcut deja demersuri ca toți cei care i-au făcut sau vor să-i facă rău lui Daniel Onoriu să plătească și în instanță, nu doar în fața lui Dumnezeu.

Mătușa pilotului, , mai ales că aceasta nu și-a retras plângerea penală împotriva încă soțului său, căreia îi poartă numele, deși, spune fiica lui Gabi Luncă, este implicată într-o altă relație.

În același timp, după izbucnirea scandalului din vară,

În același timp, managerul lui Daniel Onoriu a ținut să adauge că sportivul a suferit și pierderi de natură financiară și că acestea se ridică la sume de milioane de euro.

„Am suferit pierderi financiare imense. Am pierdut contracte de publicitate, de sponsorizare. Toate acestea, dacă le adunăm, le ducem la ordinul milioanelor de euro. Tot procesul de reabilitare a lui Daniel este stopat în acest moment”, a declarat Rareș Lazăr.

La final, managerul lui Daniel Onoriu i-a rugat pe cei care țin la pilotul de curse să distribuie clipul video, ca acesta să ajungă la cei competenți și sportivul să fie eliberat din închisoare.