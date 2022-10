De ce este Nicolae Badea singurul care are dreptul de a mai folosi imaginea „Unicului Căpitan” Cătălin Hâldan la CS FC Dinamo

Dinamo s-a „spart” în trei. Avem trei echipe Dinamo. FC Dinamo din Liga a II-a, împărțit, la rândul său între Dorin Șerdean, suporterii din PCH, Nicolae Badea și Cornel Dinu. SC Dinamo din liga a III-a, secție a clubului sportiv, condusă de Dănuț Lupu. CS FC Dinamo din liga a IV-a, în totalitate a lui Nicolae Badea.

Nu e pace între aceste trei entități înfrățite doar prin descendența comună, marea echipă Dinamo dinainte de 1989. Lupta „câinicidă”, dacă permiteți forțarea termenului „fratricid”, a mai cunoscut recent un episod.

Cristi Hîldan, fratele „Unicului Căpitan Cătălin Hîldan”, simbolul tuturor dinamoviștilor, indiferent de preferințe și apartenență la una dintre echipele amintite mai sus, a afirmat public că logo-ul stilizat care-l înfățișează pe Cătălin Hîldan nu mai poate fi folosit de Dinamo din Liga a II-a. Care îl avea pe tricouri, la fel ca și Dinamo din Liga a IV-a, a lui Nicolae Badea. Care a rămas singurul în măsură de a folosi în continuare chipul „Unicului Căpitan”.

Este o nouă lovitură pe care Nicolae Badea o dă fostei sale echipe, care se află într-o situație din ce în ce mai grea din punct de vedere financiar, datoriile se adună, suporterii fac eforturi disperate să strângă bani, schimbarea în acționariat, acel „hair-cut” anunțat de administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu, este contestat de Dorin Șerdean și Nicolae Badea și așteaptă hotărârea instanței pentru a se transforma în realitate.

Hotărârea lui Cristi Hîldan, care, împreună cu familia sa, deține drepturile patrimoniale asupra imaginii fratelui său Cătălin Hîldan, este explicabilă nu numai prin de la tragica dispariție a „Unicului Căpitan”, mai ales în ultima parte a vieții tatălui, nea Marin Hâldan, plecat la începutul lui martie după fiul său pe care l-a plâns 22 de ani…

„Nu am cuvinte să-i mulțumesc domnului Badea pentru cât ne-a ajutat… ca tata să aibă o a doua șansă la viață. Mereu ne-a fost aproape, dar acum, dacă nu era dânsul, nu ne descurcam așa repede și bine. Este ca un al doilea tată pentru mine”, declara , în noiembrie 2021. Atunci a avut mari probleme de sănătate și ajutorul dat de Nicolae Badea în rezolvarea acestora a fost decisiv pentru depășirea momentului critic.

Dar nu numai acest aspect, cum aminteam mai sus, a fost la baza hotărârii lui Cristi Hîldan. Chiar el spune de o „frustrare” în declarația sa. Frustrare legată de felul în care a fost tratat fiul său, , de conducerea lui Dinamo din Liga a II-a.

Juniorul Hâldan nu a fost cooptat în lotul lui Dinamo în Liga a II-a, nu i s-a propus niciun fel de contract, pur și simplu nu a mai fost băgat în seamă și, în aceste condiții, s-a transferat la FC Voluntari. Cristi Hîldan a fost, firesc, foarte deranjat de această situație și, cu siguranță, nu a trecut peste ea.

Cristi Hîldan a fost președintele DDB, dar nu a candidat la alegerile din august, a făcut, după propria declarație, un pas în spate. Acum a mai făcut unul și a lăsat pe Dinamo din Liga a II-a fără dreptul de a folosi imaginea de orice fel a fratelui său.

„După decesul tatălui meu, am făcut un pas în spate, mare de tot și nu am mai fost legat cu absolut nimic de FC Dinamo București, dar absolut nimic. Nu există niciun telefon, mail, nimic, zero, nimic. Și am respectat… poate, poate ar fi trebuit să fiu sunat, pentru că am trecut printr-o perioadă foarte grea” – Cristi Hîldan

„Sunt șapte luni de la moartea tatălui meu, pentru mine a fost o lovitură uriașă, pentru că l-am dus să se facă bine și… și a doua zi nu a mai fost. Adică nu era ceva care să mă pregătească în timp, să fiu conștient în timp. S-a întâmplat brusc și la șapte luni de zile… nici acum nu pot să spun că mi-am revenit foarte bine. Probabil din acest motiv am fost și eu mai retras” – Cristi Hîldan