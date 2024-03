Dezvăluiri: De la „Iron Coman” la „Iron Ianis”. Omul care a reinventat vedeta FCSB-ului

și ar putea fi următorul transfer tare al lui Gigi Becali în Europa. Extrema strângă cu 10 goluri și 8 assist-uri în 20 de meciuri în acest sezon a trecut prin numeroase transformări în ultimele luni, mai ales din punct de vedere fizic. Omul care a transformat vedeta FCSB în „Omul de Oțel” a lucrat, în Spania, cu Ianis Hagi!

Florinel Coman și Ianis Hagi, antrenamente „spartane” cu preparatorul fizic Dan Curtifan. Au vrut să elimine „handicapul” față de fotbalul mare

Florinel Coman și-a regăsit forma de dinainte de accidentarea gravă din 2020 și ar putea fi următorul transfer tare al lui Gigi Becali în Europa. Extrema strângă cu 10 goluri și 8 assist-uri în 20 de meciuri în acest sezon a trecut prin numeroase transformări în ultimele luni, mai ales din punct de vedere fizic.

Secretul vedetei lui Becali este pregătirea fizică extraordinară, care îl menține într-o formă excelentă și îl ferește și de accidentări. Omul din spatele revenirii și ascensiunii fulminante este un preparator fizic, Dan Curtifan. „Mbappe” al FCSB lucrează cu el de aproximativ trei ani. Este însă interesant să aflăm de ce Florinel Coman a luat decizia să recurgă la serviciile unui preparator fizic suplimentar, când la antrenamentele FCSB-ului îi are pe Thomas Neubert și pe Ovidiu Kurti.

Într-un fotbal modern în care pregătirea fizică este tot mai importantă și antrenorii pun accent din ce în ce mai mult pe acest aspect, fotbaliștii români se poate spune că au „handicap”. Mai ales dacă ești Florinel Coman și speri la un transfer pe bani grei la un club dintr-un campionat important din Europa.

Dan Curtifan, „vânat” de tot mai mulți sportivi români

Florinel Coman pare că este un alt fotbalist și chiar a depășit nivelul la care ajunsese înainte de accidentarea extrem de gravă din meciul cu Backa Topola, din 30 septembrie 2020. Acum mijlocașul FCSB este mult mai bine pregătit din punct de vedere fizic, masa musculară i-a crescut vizibil, iar capacitatea sa de efort este mult mai mare.

Câștigă mai multe dueluri directe și asta se vede și în realizările de pe teren. Pentru asta trebuie să îi mulțumească și lui Dan Curtifan, preparatorul fizic care a început să fie „vânat” de cei mai importanți jucători din România.

Cine este Dan Curtifan, antrenorul personal al lui „Iron Coman”

Dan Curtifan este un specialist în fitness și pregătire fizică. A terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport din Târgu Mureș, iar apoi a făcut mai multe cursuri prin care s-a specializat în pregătirea fizică a sportivilor. El lucrează cu fotbaliști, dar și cu baschetbaliști, jucători de tenis, atleți, înotători sau chiar piloți de curse. Florinel Coman a fost unul dintre primii fotbaliști care au crezut în metodele sale, iar acum culege roadele.

Transformarea lui Florinel Coman nu mai pare atât de surprinzătoare atunci când afli cum se arată ziua jucătorului după antrenamentele de la FCSB. Când alți jucători și-au încheiat deja programul și se odihnesc, Florinel Coman începe încă un antrenament.

Se lucrează totul în detaliu în funcție de programul echipei, adversar și în baza testelor pe care Florinel Coman le-a parcurs alături de Dan Curtifan. Metabolismul, alimentația, totul contează, este contabilizat și înregistrat.

Cum arată antrenamentul suplimentar a lui Florinel: ridică greutăți de până la 250 de kilograme!

? Jucătorul și-a dorit foarte mult să lucreze pentru a-și îmbunătăți masa musculară. Astfel, la fiecare ședință ridică greutăți de până la 250 de kilograme, în diferite moduri.

Urcă în săritură pe cutii de diferite dimensiuni sau face prinderi cu mingea medicinală de 30 de kilograme. Nu lipsesc nici celebrele benzi TRX, care au devenit în ultimii ani o normalitate. Antrenamentul este completat cu abdomene, exerciții cu gantere și durează în jur de 60 de minute.

„Sunt pe un drum bun, dar mai am de muncit ca să ajung la nivelul la care doresc”, spunea jucătorul de 25 de ani care a primit module de pregătire pe mai multe paliere.

Mihai Stoica, primul care a vorbit despre „Iron Coman”: „Este un alt om”

Mihai Stoica a fost impresionat de eforturile pe care Florinel Coman le-a întreprins și a remarcat rezultatele antrenamentelor cu Dan Curtifan: „Este un alt om. Lucrează poate cel mai bine din toată echipa acum, merge seara și face antrenamente suplimentare. Și face antrenamente grele!

Există un aparat care măsoară forța explozivă, forța în picioare pe care o are un jucător. Unitatea de măsură este în newtoni, se cheamă izokinetic. Jucătorii noștri sunt undeva între 200 și 250 de newtoni, cei puternici se duc spre 250. Florinel Coman, cu ambele picioare, are 330! Este uriașă diferența între el și restul jucătorilor.

Are niște calități fizice remarcabile. Din punct de vedere mental, el a depășit anumite bariere. Nu îi plăcea să se antreneze. Acum își dorește să se antreneze mai mult decât i se oferă posibilitatea la noi și asta se vede în joc”, a spus Meme.

De ce a avut nevoie vedeta lui Becali de doi ani ca să revină la cel mai înalt nivel

La aproape doi ani distanță de momentul în care Florinel Coman ajunsese în impas, iar FANATIK scria despre căderea sa de „meteorit”, Coman s-a ridicat și a găsit drumul către performanță. Deja era comparat cu alte talente care au murit speranță.

În această perioadă, , iar Florinel a strâns multă frustrare și nervi. Fizic nu reușea să își revină, au apărut și alte accidentări, iar apoi scandalul permisului din Ucraina părea că îl va dărâma complet.

Ilie Dumitrescu și-a prezentat opinia cu privire la perioada lungă de care Florinel Coman a avut nevoie pentru a se reinventa: „Coman e foarte puternic mental, are încredere în forțele lui. Nu avea cum să revină la un nivel foarte bun imediat după accidentare, mai ales după tratamentul la care a fost supus în interiorul clubului”.

Modelul Florinel Coman, urmat și de alți jucători de la FCSB

Florinel Coman a devenit un exemplu din punct de vedere al pregătirii fizice și pentru coechipierii săi. Astfel, cu Dan Curtifan au mai ajuns să lucreze și Joyskim Dawa, Ionuț Panțîru, Adrian Șut, Eduard Radaslavescu sau Malcom Edjouma.

Prin mâinile lui antrenorului au mai trecut sau trec în continuare și alți foști jucători ai liderului din SuperLiga: Florin Tănase, Billel Omrani sau Damjan Djokovic.

„Este un program absolut necesar unui sportiv. Cluburile din România nu le oferă sportivilor aceste trei servicii: mental coaching, fitness și pregătire fizică. Un gen optim nu cred că există neapărat, trebuie să ai continuitate. Nefăcând aceste lucruri cu seriozitate, șansele de a ajunge sau a deveni sportiv de performanță se apropie de zero. Eu lucrez și cu mulți sportivi din Liga 1 și rezultatele nu au încetat să apară. Faptul că am reușit să îi fac pe sportivi să înțeleagă mecanismul e un lucru mare. Pentru un sportiv de performanță, antrenamentul durează 24 de ore!” – Dan Curtifan

Hagi, următorul pariu tare al lui Curtifan! Preparatorul a mers special în Spania pentru „Iron Ianis”

Unul dintre cele mai importante nume aflate printre clienții actuali ai lui Curtifan este Ianis Hagi. Acesta încearcă să-și recapete forma după o accidentare groaznică și o intervenție chirurgicală care l-au ținut departe de gazon mai bine de un an. De ceva timp, Ianis a început să lucreze și el cu Dan Curtifan.

FANATIK a aflat că Dan Curtifan s-a deplasat la Vitoria pentru a lucra cu Ianis Hagi! Scopul principal? . Transformarea fizică a lui Ianis Hagi a fost spectaculoasă, iar atacantul echipei naționale a României e pe cale să devină un „pachet de mușchi”, în ciuda celor care au contestat că și-a revenit 100% după accidentare.

Chiar dacă nu poate fi prezent tot timpul alături de fiecare jucător, Dan Curtifan lucrează și online cu Ianis Hagi și ceilalți jucători. În funcție de programul echipei din săptămâna respectivă este stabilit un număr de antrenamente și tipuri de exerciții.

Acestea sunt apoi discutate cu preparatorul fizic de la club și cu antrenorii pentru a nu crea probleme fizice, oboseală excesivă sau accidentări. Dan Curtifan le trimite jucătorilor și video-uri cu exercițiile și îi ajută cu diverse sfaturi. Apoi rezultatele sunt analizate pentru a îmbunătăți performanțele.

Problemele cu care s-a confruntat Ianis Hagi după 1 an și 7 zile de pauză

, iar acum trage tare și se luptă la Deportivo Alaves pentru un loc de titular. „Înainte să mă accidentez, mă gândeam că accidentările pe termen lung sunt destul de simple, însă nu sunt deloc. În special cele la ligamentele încrucișate.

Sincer, nu e de glumă. E foarte dificil, treci prin foarte multe emoții când te întorci. Trebuie să realizați că eu am revenit în mijlocul sezonului, când fiecare jucător a ajuns în cea mai bună formă din punct de vedere fizic, în timp ce eu am început de la zero.

Practic, sunt la începutul pre-sezonului. Nu există timp de pregătire pentru că la acest club joci din trei în trei zile și dacă joci trebuie să livrezi, nu poți doar să intri pe teren ca să primești minute. E complicat, trebuie să lupți cu tine pentru a trece peste asta, să încerci să prinzi minute”, declara vara trecută jucătorul care aparține de Rangers.

Gică Popescu a oferit o declarație care spune multe despre tenacitatea, dorința și seriozitatea lui Ianis Hagi: „A venit în vacanță, 10 zile, cu preparator fizic, kinetoterapeut după el. Și dimineața, de la 8 la 12 făcea antrenamente, recuperare, patru ore în fiecare zi. Și-a dorit enorm să revină”, spunea „Baciul” în ianuarie 2023.

Detalii inedite despre antrenamentele lui Curtifan: „Mi-a plăcut mult că e un killer”

, și lucrează cu Dan Curtifan de vara trecută: „Eu mă înțeleg foarte bine cu el și știe ce vrea de la mine. Mi-a plăcut mult că e un killer. E genul care, dacă te vede că cedezi, te împinge puțin să te autodepășești. Nu există jumătăți de măsură cu el. Poți să faci forță maximală sau cu greutăți mici, depinde. Antrenamentul se ajustează tot timpul.

Eu am avut și în Polonia antrenor personal și când m-am întors în țară am început să colaborez cu el. Are foarte multe exerciții și tot timpul e ceva nou. Sunt antrenamente nu doar de forță brută, ci și de motricitate, de explozie. Mă antrenez cu el în funcție de meci sau de adversar. Planul îl facem cu o săptămână înainte”, a spus Hanca pentru FANATIK.

„Normal că a contat că a lucrat cu el. Coman e cu siguranță mai puternic din toate punctele de vedere, inclusiv mental. În momentul în care te simți foarte bine pregătit fizic, automat te simți puternic și toate se leagă între ele” – Sergiu Hanca despre Florinel Coman

„E foarte pasionat. Are un program încărcat și tot nu obosește”

Hanca a detaliat de ce a recurs la un antrenor personal: „Dacă nu lucrezi suplimentar nu faci față în fotbalul de performanță din ziua de azi. Nu mai e de ajuns ce faci la antrenamente. Mai ales la ce e afară acum”.

Jucătorul „lupilor galbeni” știe care e principala calitate a lui Dan Curtifan: „E foarte pasionat. Are un program destul de încărcat și tot pare că nu obosește. Apoi felul lui de a fi, faptul că rezonează foarte bine cu fiecare sportiv. Fotbalul acum e mult mai dinamic, mai rapid, ai nevoie de forță mult mai mare și de mai multă pregătire.

Nu mai e cum era înainte. Contează că lucrează cu nume importante. Cine vine are încredere în el. Fac un antrenament de explozie, unul de picioare și unul de tren superior. Încadrează tot într-un ciclu săptămânal”.

Mihai Eșanu, coleg cu Hanca la Petrolul, a vorbit și el despre colaborarea cu Dan Curtifan: „Îmi doream de mult timp să mă antrenez cu el, dar am început abia din vară. Lucram cu un mental coach și el mi l-a recomandat. Îmi place că lucrează specific și diversificat cu fiecare în parte, ce are nevoie și unde dorește să progreseze. Te testează la început și de-acolo pornești”.

George Merloi s-a refăcut după o accidentare gravă: „Mi se pare cel mai bun”

după accidentarea din luna august 2023, iar Dan Curtifan l-a ajutat să își îndeplinească obiectivul. „Eu am ajuns la el prin Cătălin Munteanu. E foarte priceput. Chiar e foarte bun omul pe ceea ce face. Mai rar cineva care să aibă cunoștințele lui din punct de vedere al pregătirii fizice.

Am mai lucrat și cu alți preparatori de genul acesta și el mi se pare cel mai bun. Exercițiile lui sunt diferite față de ce lucrezi cu alți preparatori. Din aprilie am început să lucrăm și s-au văzut rezultatele. Eu am făcut exerciții de explozie, de rezistență musculară, forță pură. Faci maxim 12-14 repetări”.

Jucătorul lui FC Voluntari a dezvăluit că sunt foarte mulți fotbaliști care își doresc să se antreneze cu Dan Curtifan: „Pe lângă faptul că este un antrenor bun, este și un om de calitate. Se informează tot timpul. Pe mine unul m-a ajutat și am arătat asta pe teren. Eu îl recomand pentru că este priceput. Dacă nu era bun, nu ar fi lucrat atâția fotbaliști cu el și nu ar avea atâtea solicitări. Nici nu mai poate să ia prea mulți”.

De ce au nevoie fotbaliștii de pregătire fizică suplimentară: „Nu e de ajuns ce faci la teren”

George Merloi, două meciuri la naționala U21 a României, a explicat de ce a apelat la serviciile lui Dan Curtifan. „Fotbalul s-a schimbat foarte mult și a devenit și la noi destul de fizic. Nu cred că e de ajuns ceea ce faci la teren. La antrenament cu echipa nu poți să lucrezi atât de mult individual. Antrenorii nu au pregătirea în asta.

Jucătorii de top din alte campionate au antrenor personal. Trebuie să faci separat. Ce faci seara ca jucător când ajungi acasă? Nu e mai bine să mergi să lucrezi? Nu poți să te duci la preparatorul de la echipă să lucrezi. Au și ei viață personală”.

„Bineînțeles că l-a ajutat pe Florinel. E un plus, dar e și talentul lui pe care și l-a pus mult mai bine în valoare. Este sănătos și nu s-a mai accidentat de mult. Se vede o schimbare din punct de vedere fizic când lucrezi o perioadă mai lungă. E nevoie de timp” – George Merloi despre Florinel Coman

Deniz Giafer, prima „miză” a lui Curtifan: „Mă antrenez cu el de 3-4 ani”

, îl cunoaște foarte bine pe cel mai „vânat” antrenor personal din fotbalul românesc: „Mă antrenez cu el de 3-4 ani. Pot să spun că între timp am devenit prieteni buni și Dan m-a ajutat enorm. E ca fratele meu”.

Curtifan știe foarte bine să comunice cu sportivii, mai ales că a făcut și el sport de performanță: „Eu lucrez de minim trei ori pe săptămână cu el. Îți spun sigur că știe ce face. A fost baschetbalist și chiar era foarte bun, dar a mers pe antrenorat. Facem evaluări periodice și vedem pe ce mai trebuie insistat.

E foarte, foarte profesionist. Și în ciuda faptului că se axează mult pe pregătirea fizică, el lucrează doar specific pentru atleți, nu o face după ureche. Chiar știe ce face. Faci niște teste fizice, vezi rezultatul pe care îl ai și de acolo îți face antrenamente personalizate. Sunt foarte multe teste de efort, de rezistență”.

„Știu că Florinel Coman lucrează de mult timp cu Dan Curtifan și chiar l-am prins de câteva ori și am văzut cum se antrenează. O face foarte, foarte bine. În timpul antrenamentului trebuie să dai 100%. În ciuda faptului că are calitate și este un jucător foarte bun, cred că antrenamentele cu Dan Curtifan au contat foarte mult și au contribuit la forma lui. Câștigi foarte mult din punct de vedere al forței și nu te mai accidentezi așa ușor. Eu chiar aveam probleme din punctul ăsta de vedere. Îl recomand pe Dan oricărui fotbalist sau sportiv” – Deniz Giafer despre Florinel Coman

Ce fotbaliști au lucrat sau lucrează cu Dan Curtifan

Florinel Coman (FCSB), Ianis Hagi (Alaves), Horațiu Moldovan (Atletico Madrid), Florin Tănase (Al-Okhdood), Denis Drăguș (Gaziantep), Billel Omrani (Wisla Cracovia), Marko Dugandzic (Al Tai), Alexandru Mățan (Columbus Crew), Malcom Edjouma (Bari), Joyskim Dawa, Ionuț Panțîru, Adrian Șut, Eduard Radaslavescu (FCSB), Damjan Djokovic, Cătălin Cîrjan, Omar El Sawy (Rapid), Sergiu Hanca, Mihai Eșanu (Petrolul), George Merloi (Voluntari), Deniz Giafer, Valentin Borcea (Dinamo).

60 de minute ține un antrenament de pregătire fizică al lui Dan Curtifan

3 ani a lucrat Florinel Coman cu antrenorul său personal

peste 20 de fotbaliști din România și din străinătate antrenează Dan Curtifan