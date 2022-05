„Domnu’ Zero” de la Dinamo, luat în râs de vedeta Cabral. Daniel Giuraniuc, „creierul” noii sigle, umilit la un show pe Pro TV! Video. Exclusiv

La începutul lunii aprilie, Dinamo a anunţat cu mare pompă că este noul director de marketing al clubului. S-a promis un rebranding masiv, care să genereze venituri importante, „creierul” operaţiunii fiind ilustrul necunoscut Giuraniuc.

Domnu’ Zero! Omul care va aduce milioane la Dinamo nu s-a descurcat la un simplu concurs pe Pro TV

Ce nu știau (deh, amatorism, dar nu mai miră pe nimeni!) este că proaspătul director de marketing al lui Dinamo, unul dintre cele mai importante branduri sportive ale ţării, tocmai se făcuse de râs la emisiunea de mare audiență a lui Cabral, „Ce spun românii?”, difuzată pe Pro TV.

Cu puțin înainte de a fi liderul „echipei Dinamo”, Daniel Giuraniuc şi-a condus propria echipă în concursul interactiv de la îndrăgita emisiune TV. Giuraniuc a reuşit „performanța” să fie unul dintre rarii concurenţi din istoria show-ului „Ce spun românii?” care au adunat… zero puncte! Asta în timp ce adversarii au cumulat 626! Situaţia l-a pus în dificultate până și pe Cabral, prezentatorul show-ului care, de obicei, are cuvintele la el…

Cum l-a ironizat Cabral în direct pe „omu’ cu marketingu’”! Prezentatorul Pro TV nu şi-a găsit cuvintele: „Hai să luăm o pauză, că nu ştiu să o dreg”

„Asta zic… e… Bine că am venit, că puteam să stăm acasă, asta puteaţi să spuneţi. Să ştiţi că se mai întâmplă. Nu aţi jucat… prost. Chiar se întâmplă… Rar… Aproape deloc… Adică în 1480 de ediţii chiar am avut vreo trei care… Eu vă mai aştept când vreţi voi (n.r. – râde ironic)!

Mă oftic atunci când pleacă o familie cu zero puncte pentru că: «Mamă, ce-o să zică lumea!». N-o să zică nimic, că se întâmplă. Lăsând mişto-ul la o parte, se mai întâmplă. N-ați fost pe ele… Ce să mai zic… N-a fost la moment, n-a fost să fie… Nu o să zică aproape nimeni… Hai să luăm o pauză că n-o dreg, nu ştiu să o dreg azi, n-am ce să-i fac”, a punctat Cabral, vizibil tulburat și amuzat de contraperformanţa lui și a echipei sale.

Dan Giuraniuc este „creierul” lamentabilei campanii pentru noua siglă a lui Dinamo 1948

La scurt timp după respectiva emisiune, Daniel Giuraniuc a fost instalat în postul de director de marketing de la Dinamo. El este omul-cheie în încercarea cu iz de amatori, pe repede-înainte, de . „Magicianul” de la butoane a coordonat campania de rebranding a unuia dintre cele mai importante cluburi ale României, dorind să redeseneze istoria de zeci de ani a lui Dinamo, în numai două săptămâni😊!

În finală au rămas cinci sigle, una mai plictisitoare decât alta, dintre care se va alege noua emblemă a lui Dinamo 1948. De altfel, în FANATIK noua stemă! Cornel Dinu a fost cel mai dur, afirmând că nu înţelege cum este posibil să „pui femeile de serviciu și antrenorii de la copii și juniori să deseneze sigle și apoi să alegi pentru Dinamo?”.

Cea mai bună decizie era să rămână vechea siglă și să se ajungă la o înțelegere cu Nicolae Badea, din ce știu eu un om rezonabil. Nici pe mine nu m-a sunat nimeni! Probabil că se va ține cont de părerea dinamoviștilor și a suporterilor. Ar fi ideal să fie acolo și câinii, dar nu se poate. Ei știu cel mai bine…” – Florin Prunea

„Domnu’ Zero” a fost luat în colimator și de DDB: „Adu măcar 1 LEU, însă tu deja ești ZMEU”

Dan Giuraniuc a fost luat în colimator încă din primele sale zile la Dinamo şi de purtătorul de cuvânt DDB, Daniel Şendre, un nume greu printre fanii acţionari ai DDB. ale noului director de marketing în care acesta explica strategiile clubului, fără să puncteze la concret despre modul în care va aduce banii:

„În atenția noului director de marketing al lui Dinamo: Domnu Dan, ai început cu stângul. Ești la al doilea interviu acordat presei în două săptămâni de când ai venit. Nici măcar nu știi care e drumul cel mai scurt către sediul clubului, lasă de adus măcar 1 LEU, însă tu deja ești ZMEU…

SCOATE-ȚI DIN CAP “BANI CĂTRE MARKETING”. Suporterii și Răzvan ne chinuim să adunăm ban cu ban pentru a putea efectua deplasări și a plăti salarii. DDB trage tare pentru fiecare bilet virtual și pe stadion! 50K de Euro doar ca să dai tu bine prin interviuri este EXCLUS, cu banii ăia se achită salariile a 10 jucători. Iar ideea la Dinamo acum este ca marketingul, adică TU, să începeți să produceți și voi măcar 1 EURO, lunar, nu să vi se vireze din DDB sau tot de la sponsori, ca să aplici ce ai văzut tu prin reviste și almanahe! Deschizi uși, convingi sponsori, dai din coate și îți scoți singurel bugetul de marketing! Spor la treabă, domnu’ Dan!”, este mesajul ironic transmis de .

Mi se par unele neterminate, le lipsește ceva. Câinii ăia parcă nici nu zici că sunt câini! M-a sunat și Johnny Culina să votez și i-am trimis clasamentul meu. Acum, cum îi place fiecăruia. Ține și de gust” – Ionel Dănciulescu

a clubului Dinamo 1948, însă deja controversele privind emblema sunt uriaşe. Tot mai multe nume importante din istoria clubului acuză că au fost angajaţi amatori, care să se ocupe de rebrandingul unuia dintre cele mai importante simboluri din sportul românesc. Unul dintre aceștia pare tocmai Giuraniuc, „Domnu’ Zero puncte”!