Marius Vizer rupe tăcerea! “Îl surclasez pe Cozmin Gușă fără echivoc în orice domeniu, mai puțin la minciună și trădare!” Exclusiv

Interviu rar cu Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo. Horia Ivanovici, directorul FANATIK, a stat de vorbă aproximativ două ore cu Din anul 2007 președinte al Federației Internaționale de Judo, iar înainte de asta încă 7 ani președintele Uniunii Europene de Judo, Vizer este românul al cărui nume impune respect și are cea mai mare sonoritate, alături de Ion Țiriac, în sportul din întreaga lume. Vizer a abordat toate subiectele momentului, starea deplorabilă a judo-ului românesc, conflictul cu Cozmin Gușă, președintele Federației Române de Judo, clarificând ferm și așa-zisa relație cu generalul SRI Florian Coldea. A rezultat un interviu de forță cu președintele FIJ, Marius Vizer.

Marius Vizer: „Jocurile Olimpice de la Paris trebuie să transmită în primul rând un mesaj de pace”

Domnule Vizer, ceasul ticăie, iar Olimpiada de la Paris, sărbătoarea sportului mondial o dată la 4 ani, se apropie cu pași repezi. Cum se pregătește FIJ (Federația Internațională de Judo) pentru acest eveniment planetar?

– Așteptăm cu mare interes și cu emoțiile specifice Pe lângă competiția în sine, îmi doresc ca aceste Jocuri să transmită un mesaj de pace, de prietenie, de bună conviețuire între toate popoarele lumii, în acest context internațional atât de tensionat… Se anunță un eveniment deosebit, iar sportul trebuie să rămână, ca întotdeauna, acel mesager al păcii, care să fie mereu un exemplu la scară mondială, o valoare universală, autonomă, fără implicații politice și care să deservească și să inspire o societate stabilă și prosperă.

Pentru FIJ, Jocurile Olimpice sunt cu atât mai importante, cu cât judo-ul este al treilea sport ca universalitate, după atletism și natație! Odată cu Mondialul de la Abu Dhabi, din luna mai, se încheie practic ciclul de 2 ani de calificare olimpică, în urma căruia vor fi selecționați, prin ranking-ul mondial, cei mai valoroși sportivi ce vor putea participa la Jocurile Olimpice.

Cum decurg pregătirile pentru Olimpiadă?

– În acest moment, procesul logistic legat de organizare se desfășoară greoi. Toate aspectele trebuie puse la punct la cel mai înalt nivel, deoarece vorbim depre cea mai grandioasă întrecere a sportului mondial, Jocurile Olimpice. Sper că până la ora deschiderii, tot ce ține de strategie, infrastructură, va fi finalizat în condiții propice, iar Franța, cu sprijinul Guvernului, al Comitetului Internațional Olimpic, al Federațiilor Internaționale, al Comitetelor Olimpice și Federațiilor Naționale din toate țările participante, să producă un eveniment de succes la scară internațională.

Este adevărat că va fi o ceremonie de deschidere cu totul deosebită la aceste Jocuri? Au răzbătut crâmpeie de informații, se pregătește ceva cu totul spectaculos…

– Da, într-adevăr, În premieră, nu se va mai organiza ceremonia de deschidere pe stadion, ca de obicei, ci pe râul Sena, în fața unei asistențe estimate la 80.000 de oameni, adunați din toate colțurile lumii. Va fi ceva spectaculos la Paris, dar și o uriașă provocare legată de tot ceea ce înseamnă siguranța acestui eveniment unic.

La Olimpiada de la Paris va participa și echipa de judo a refugiaților!

Cu ce vine nou Federația Internațională de Judo la Jocurile Olimpice de la Paris?

– Pe lângă performanțele sportive de mare măiestrie la care vom fi martori, obiectivul nostru este să punem în scenă o competiție impecabilă, organizată la cele mai înalte standarde, cu care suntem deja obișnuiți în circuitul competițional al FIJ, dar și la Olimpiadele precedente.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo am realizat o premieră, care s-a bucurat de un succes notabil, și anume competiția de judo pe echipe. Am lucrat cu toții ani de zile pentru a reuși integrarea competiției pe echipe în programul olimpic și ne bucurăm că premiera a avut loc chiar în „țara judo-ului”, Japonia. Succesul a fost peste ce ne-am imaginat… Iar pentru Paris, competiția pe echipe se anunță a fi cea mai așteptată provocare a momentului. Japonezii vor încerca din toate puterile să-și ia revanșa în fața francezilor, chiar în țara lor.

Un alt element introdus recent este echipa de refugiați, care va performa la Olimpiada de la Paris, pentru prima oară cu public. Va concura în competiția pe echipe, atât de mult gustată de fanii judo-ului, de specialiști, de către toată lumea. Este o echipă alcătuită din refugiați din Iran, din Siria, din Afganistan, pe care FIJ o susține integral, atât sportiv, cât și logistic și financiar. Acest proiect are o valoare umană deosebită, mai cu seamă în actualul context politic internațional, fiind un mesaj simbolic pentru întreaga mișcare olimpică. Un mesaj de unitate și integrare socială, un exemplu că sportul poate să ne unească oricât am fi de diferiți și că singura confruntare trebuie să rămână cea din sport, în săli și arene.

Cum se dezvoltă Federația Internațională de Judo? Care sunt inovațiile din ultima perioadă?

– Există două programe care ne evidențiază și ne disting de alte sporturi. Am demarat cu mulți ani în urmă proiectul Judo pentru Pace, pe care îl dezvoltăm și promovăm la scară mondială în regiuni marcate de conflicte și în tabere de refugiați. Un alt program remarcabil este Judo în Școli, pe care l-am implementat cu succes în peste 100 de țări și pe care îl susținem în continuare ca program prioritar, fiindcă promovează valorile educative unice ale judo-ului.

Legat de inovații, urmare a schimbărilor survenite în perioada COVID și a conflictelor actuale, cu impact asupra pieței de media și a economiei în general, am inițiat proiectul unui canal propriu, intitulat Judo TV. În prezent, acesta completează strategia clasică de valorificare a drepturilor TV, fiind o platformă de promovare și susținere a judo-ului, dar și o sursă de finanțare a multor proiecte pe plan mondial. Judo TV este o reușită importantă, suntem mândri de ea, reprezintă practic o cotitură revoluționară, prin care am reușit să susținem judoul într-o perioadă în care foarte multe sporturi au fost sever afectate financiar.

România, niciun judoka la JO de la Paris! „Este un eșec rușinos, o ratare incredibilă pentru Federația Română de Judo. Ar fi pentru prima dată în istorie!”

Există șanse foarte mari ca România să nu aibă niciun judoka la această Olimpiadă. Ce părere aveți despre această situație, cel puțin tristă?

– Este o uriașă dezamăgire că, până la acest moment, judo-ul românesc nu are niciun reprezentant la Paris. Ar fi pentru prima dată în istorie când FRJ nu califică pe nimeni la o Olimpiadă, echivalentul unei premiere rușinoase din toate punctele de vedere. Ar însemna un eșec uriaș, o ratare incredibilă pentru Federația Română de Judo, dar și pentru sportul românesc. Această contraperformanță îmi lasă un gust amar pentru că, oriunde aș fi, mă simt parte din judo-ul românesc, locul unde m-am format ca om de sport. Sper totuși într-o minune, poate, cine știe, România va avea judocani la Paris…

Decepția este cu atât mai profundă cu cât România, în trecutul apropiat, a însemnat ceva reprezentativ în judo-ul mondial la nivel de seniori, și la masculin, și la feminin. Dar aici s-a ajuns după 7 ani de incompetență, judo-ul românesc încăpând pe mâna unor oameni care nu-l iubesc, nu-l respectă, și, mai rău, nu înțeleg acest sport special. Pe ei nu-i interesează judo-ul, prioritatea lor sunt… interesele personale.

Noi, Federația Internațională de Judo, suntem poate cea mai unită federație din tot ceea ce înseamnă sportul mondial. Nu reprezentăm doar o organizație sportivă, ci formăm o mare familie a judo-ului planetar. Vă mărturisesc cu regret că Federația Română de Judo este singura care a ales să nu facă parte, a ales să stea în afara acestei familii atât de frumoase și atât de unite. FRJ este singurul for național care n-a aderat la valorile judo-ului mondial, iar asta îmi produce o dezamăgire, atât din punct de vedere instituțional, ca președinte al FIJ, dar și din punct de vedere sufletesc, pur și simplu ca român.

Judo-ul românesc are un potențial enorm, o istorie impresionantă, și, beneficiind de niște reforme profunde, cu niște profesioniști la conducere, sunt convins că se poate mobiliza și relansa pe plan mondial.

În ce stare vi se pare astăzi Federația Română de Judo? Și nu mă refer neapărat la rezultate – la seniori, practic, nu mai existăm pe plan internațional -, ci la strategia Federației, credibilitate, proiecție pentru viitor… Cozmin Gușă a declarat că el a stabilizat Federația Română de Judo în ultima perioadă.

– Despre ce stabilizare vorbim, dacă Federația nu are niciun judoka calificat la Jocurile Olimpice de la Paris ?! La capitolul susținere financiară, situația este precară, iar imaginea pe plan național și internațional este praf, deoarece este asociată cu imaginea unuia ca Gușă. Când nu ai nicio viziune, nu poți vorbi despre viitor – a dovedit-o prezentul!

Este ca la Champions League, dacă vreți… Sunt două lucruri le poți face atunci când nu ajungi în Champions League: ori admiri competiția de la distanță și te bucuri de ea pur și simplu, chiar dacă nu poți să o accesezi, ori o invidiezi și o blamezi. Cozmin Gușă a ales cea de-a doua cale, care, de altfel, îl reprezintă!

Vizer, dezamăgit de acuzele că nici măcar n-ar mai fi român: „Nu mă voi dezice niciodată de România, de acolo îmi trag rădăcinile”

Observ că vorbiți cu regret, dar și cu mult drag despre judo-ul românesc… Și totuși, ați fost acuzat că nici măcar nu mai sunteți român…

Da, mi-au ajuns la urechi aceste mizerii… Nu doresc să dezvolt prea mult, deoarece ar trebui să răspund unei aberații de calibru. Vreau să subliniez un singur lucru: România este țara unde m-am născut, țara pe care o voi respecta mereu! De acolo mi-am tras rădăcinile, seva… Acolo m-am format, în primul rând ca om de sport. Este locul unde, cu emoție, am pătruns prima oară într-o sală de judo, am pășit prima oară pe tatami. România va rămâne parte din sufletul meu și nu mi-aș permite niciodată să afectez interesul sportului pe care îl reprezint de-o viață, cu atât mai mult judo-ul din România. Ar fi total împotriva principiilor mele, principiilor judo-ului. Din contră, în limitele mandatului pe care îl am, am ajutat la dezvoltarea și creșterea acestui sport în România, atât din perspectivă instituțională, cât și privată.

Judo-ul românesc a avut, are și va avea un potențial extraordinar pentru marea performanță, un potențial uman foarte bun, un potențial sportiv, un potențial pedagogic, totul însă depinde de calitatea celor care îl conduc acum, una foarte joasă! Am mare încredere, însă, că în anii viitori judo-ul românesc va deveni iarăși un pilon important, un reper în judo-ul mondial.

Marius Vizer: „Gușă a inventat un conflict fals cu mine, pentru a deturna atenția de la starea jalnică a judo-ului românesc din ultimii 7 ani”

Ce are de împărțit cu dumneavoastră președintele FR Judo, Cozmin Gușă?

– Cozmin Gușă a inventat și promovat un conflict fals cu mine, pentru a deturna atenția de la starea deplorabilă în care a adus Federația Română de Judo. Se folosește obsesiv de numele meu pentru a propaga diversiuni și a întreține, repet, un conflict fals. Cu opinteli tot mai patetice, încearcă să deturneze atenția publicului de la lipsa de rezultate, de la lipsa de performanțe devenită de neacceptat, insistând să „fardeze” starea dramatică în care a ajuns judo-ul românesc la nivelul rezultatelor și al percepției din România și nu numai.

Puteți să dezvoltați acest subiect?

– Cozmin Gușă a trădat judo-ul, a trădat toate principiile judo-ului! Este un om care însumează toate anti-calitățile pe care nu ar trebui să le aibă un om provenit din judo sau care iubește acest sport.

Judo-ul înseamnă tradiție. Cozmin Gușă nu respectă niciun fel de tradiție! Complexitatea judo-ului îl depășește! Marii sportivi au dăruit deja totul judo-ului, pe toate planurile: sportiv, educațional, administrativ, diplomatic, promoțional, emoțional. Ei sunt și rămân comorile sportului nostru. Pentru acest individ, însă, tradițiile nu înseamnă nimic!

Judo-ul înseamnă moralitate. Cozmin Gușă este complet amoral.

Judo-ul înseamnă respect. Cozmin Gușă nu are respect pentru nimeni și pentru nimic! Gușă nu se respectă nici măcar pe el însuși, atunci când minte fără jenă, inventează cu nerușinare lucruri care nu s-au petrecut niciodată!

Judo-ul înseamnă adevăr. Cozmin Gușă trăiește în minciună!

Judo-ul înseamnă curaj. Cozmin Gușă este un laș! Doar un laș își poate ascunde incompetența și neputința în spatele unor diversiuni și neadevăruri continue. Unele de-a dreptul hilare, pe care pur și simplu nu le mai bagă nimeni în seamă.

Deci, Cozmin Gușă însumează toate „calitățile” care l-ar obliga să nu mai continue în fruntea acestui sport. Degeaba se erijează în justițiarul sportului în general… El nu este decât groparul judo-ului românesc!

„Lipsă rușinoasă de respect” pentru seniorii judo-ului românesc, „dispreț al lui Gușă” pentru marii noștri campioni Simona Halep sau David Popovici

Cozmin Gușă susține că ați fost într-o mare prietenie, ba, mai mult, v-a susținut, de-a lungul anilor, în diverse proiecte… Este adevărat?

– Cozmin Gușă m-a susținut sau m-a ajutat pe mine?! Domnule Ivanovici, nici de glumă nu e bună! Niciodată nu am fost prieten în adevăratul sens al cuvântului cu Cozmin Gușă. El, oricum, nu are nicio noțiune despre ce înseamnă prietenie. Este real că l-am susținut pe Gușă în anumite momente, poate că relația a fost mai apropiată în niște puncte comune ale vieții noastre, dar am rupt imediat această legătură când Cozmin Gușă s-a întors împotriva principiilor în care cred, împotriva principiilor care guvernează judo-ul, cel mai nobil sport. Din acel moment, drumurile noastre s-au despărțit definitiv. Nici nu se putea altfel, cu Un individ care atacă fără scrupule eroi ai sportului nostru, precum Alina Dumitru, David Popovici sau Simona Halep…

Concret, la ce vă referiți mai exact?

– Nu există lipsă mai crasă de respect în viață și în judo decât să nu ai grijă de gloriile sportului tău, de seniorii tăi! Pentru noi, cei din familia FIJ, seniorii stau pe cele mai înalte piedestaluri de respect și glorie. Îi vedem ca pe niște eroi, cu apreciere, respect, recunoștință. Să ajungi să râzi de seniorii judo-ului românesc, să te cobori să-i batjocorești public cu lucruri de cea mai joasă speță, cum ar fi faptul că scriu „miau” ca pisica, sau să te legi de alte aspecte ce n-au nicio legătură cu judo-ul, arată caracterul nu mic, ci de-a dreptul minuscul al acestui președinte vremelnic.

Marius Vizer: „Gușă nu este doar groparul judo-ului românesc, a îngropat toate proiectele cu care s-a asociat vreodată, fie că vorbim despre politică sau mass-media”

Să nu uităm despre Cozmin Gușă că, de-a lungul carierei sale, a distrus tot ce a atins… Oriunde a fost asociat numele său a venit falimentul, totul s-a prăbușit, deoarece Gușă nu este în stare să ducă niciun proiect la bun sfârșit. Nu contează că vorbim despre politică, media sau judo, a lăsat doar pustiu pe unde a trecut… Nu este doar groparul judo-ului românesc, este și groparul tuturor proiectelor pe care le-a inițiat vreodată.

Cum poate să ocupe scaunul de președinte al Federației Române de Judo Despre care declamă, superior, că n-au mentalitate pentru a face performanță adevărată și că de această lipsă suferă, prin extensie, și judoka din România?! Cum poți să declari public așa ceva despre doi sportivi glorioși, adevărați eroi ai timpurilor noastre?! Tocmai Cozmin Gușă, omul cu o „carieră impresionantă” în medalii și performanțe ca judoka, vorbește în acest mod disprețuitor despre niște simboluri ale sportului mondial…

Scopul este unul singur: să deturneze atenția opiniei publice de la incompetența care guvernează azi Federația Română de Judo. Așa cum a făcut și când a inventat o presupusă relație de subordonare pe care fostul Ministru al Sportului, Eduard Novak, ar fi avut-o față de mine.

Vizer, despre gafa de amator a președintelui Gușă: „Habar nu are despre acest sport!”

La ce vă referiți mai exact când vorbiți despre fostul ministru Novak?

– Cozmin Gușă a repetat de nenumărate ori că, în timpul mandatului domnului Novak, FRJ nu a mai primit bani de la buget din cauza unei inventate presiuni pe care eu aș fi exercitat-o asupra ministrului. Pentru orice om de bun-simț este evident că bugetul Federației de Judo s-a tot micșorat din cauza lipsei de rezultate și a amatorismului cu care Cozmin Gușă a gestionat activitatea în toți acești ani. Probabil, dacă Federația nu a mers bine, nu a mai avut rezultate, o parte din bani au fost redirecționați către federații mai performante. Cozmin Gușă știe foarte bine acest lucru, dar se preface că nu înțelege și transformă toată problema lui într-un conflict fals cu Marius Vizer, se agață de numele meu, în speranța că opinia publică va fi prostită, că va urmări cu aviditate această confruntare de la distanță și că va uita că el și echipa sa au dus judo-ul românesc la un pas de prăpastie. Acest om habar nu are de judo, nu-l înțelege!

Poate ne dați și un exemplu concret în ceea ce-l privește pe președintele Cozmin Gușă, când puneți la îndoială profesionalismul său.

– Vi-l dau! Gușă este de 7 ani conducătorul Federației Române de Judo și, repet, habar nu are despre acest sport. Vine și explică publicului că un concurs de Grand Slam este mai important decât o Olimpiadă! Să nu cunoști, din punct de vedere al ranking-ului, care este diferența dintre competițiile de Grand Slam, indiferent unde sunt, în Japonia sau în altă parte, și cea mai importantă competiție a lumii, Jocurile Olimpice?! A explicat domnul Gușă că punctajul de la Grand Slam e pe undeva pe acolo, ba chiar ar depăși punctajul de la Olimpiadă! Ce enormitate!!

Pentru un bronz la Grand Slam se dau 500 de puncte, la Olimpiadă 1100. La argint, la Grand Slam se câștigă 700 de puncte, la Olimpiadă dublu, 1540. La aur 1000 de puncte la Grand Slam, iar la Olimpiadă mai mult decât dublu, 2200. Concluzia îi las s-o tragă pe cei care chiar se pricep și iubesc judo-ul…

Ați fost acuzat că sunteți în spatele Moțiunii de neîncredere împotriva domnului Gușă, că ați pus presiune pe gloriile judo-ului să-i ceară demisia actualului președinte FRJ. Cum răspundeți?

– Cum aș putea vreodată să-i sugerez măcar unei campioane olimpice precum Alina Dumitru, sau Corinei Căprioriu, sau altor legende care au semnat respectivul protest, să facă așa ceva? Nici măcar n-aș putea gândi o asemenea acțiune. Ar echivala cu o lipsă crasă de respect! Ar fi împotriva principiilor după care m-am guvernat toată viața.

Vizer demontează fake news-ul cu generalii SRI. Șeful FIJ o spune răspicat: „Nu-l cunosc nici pe Florian Coldea, nu-l cunosc nici pe Dumitru Dumbravă”

O întrebare delicată, domnule Vizer… Aveți vreo legătură cu generalul SRI Florian Coldea sau cu fostul general SRI Dumitru Dumbravă? Ambii au fost menționați obsesiv în relație cu dumneavoastră, în ultima perioadă.

– Nu-l cunosc nici pe Florian Coldea, nu-l cunosc nici pe Dumitru Dumbravă, deci este exclus să fi avut sau să am orice fel de relație cu ei, direct sau indirect. Și dacă tot suntem la acest capitol, aș dori să menționez de asemenea că nu am avut niciun fel de legătură nici cu proiectul Roșia Montană, sub nicio formă. Niciodată!

Numele lui Cozmin Gușă a fost vehiculat pentru o eventuală candidatură la funcția de Primar General al Bucureștiului. Ce părere aveți?

– Una bine conturată: ar „stabiliza” și Bucureștiul, precum Federația Română de Judo, astfel încât Bucureștiul să devină capitala mondială a conspirațiilor și a aberațiilor.

Ca să revenim la judo, ce părere aveți despre antrenorul Florin Bercean? Cozmin Gușă a anunțat public că îl va susține anul viitor să preia șefia FRJ.

– Voi răspunde doar atât: pe Florin Bercean îl asociez cu Cozmin Gușă!

Zilele trecute, Cozmin Gușă spunea că vă provoacă oricând la întrecere, în orice domeniu doriți. Sau ceva de genul acesta…

– Îi transmit public doar atât lui Gușă: îl surclasez fără echivoc în orice fel de competiție, în orice domeniu, mai puțin la minciună și trădare, acolo unde el este campion mondial!

Totuși, aș dori să închei acest interviu într-o notă optimistă și pozitivă. Doresc Federației Române de Judo trecerea într-o nouă eră, cât mai curând! De asemenea, doresc sportului românesc mult succes pe toate planurile și, nu în utimul rând, urez mult succes delegației României la Jocurile Olimpice de la Paris!