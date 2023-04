Meat&Bread, măcelăria VIP-urilor de calitate. Raț si Andone preferă pastrama de berbecuț și micii uriași, iar Mutu vita florentină maturată. Poze interzise pofticioșilor! Exclusiv

Parafrazând celebrele versuri eminesciene „De treci codri de aramă, de departe vezi albind ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint” din „Călin (File de poveste)”, se poate spune că de treci podul de beton peste Șoseaua de Centură din Pipera spre Tunari, după Lidl vezi albind și chiar poți simți „barbecue smoke of steaked” a măcelăriei Meat&Bread. Care îl are client VIP pe antrenorul care a dus pe în play-off, .

Meat&Bread, măcelăria VIP-urilor de calitate. Raț si Andone preferă pastrama de berbecuț și micii uriași, iar Mutu vita florentină maturată. Poze interzise pofticioșilor!

O vorbă din bătrâni „spune” să nu te duci flămând la cumpărături. Logic, te duci flămând, cumperi mult mai mult. Așa că nu te duce flămând la Meat&Bread! Că-ți devalizezi cardul! Și nu te uita la poze că tot acolo ajungi!

Vitrinele măcelăriei de la intrarea în Tunari dinspre podul care vine din Pipera peste Șoseaua de Centură a Capitalei (lângă centrul comercial Strip Mall) te-mbie să le mănânci nu numai cu ochii. Ceea ce se poate! La propriu! Pentru Meat&Bread are restaurant propriu, unde poți savura friptura proaspătă aleasă din vitrinele amintite. Gătită cum vrei chiar la „locul faptei”.

…Unde vin să-și facă „necesarul” de grătar, și nu numai!, VIP-uri din lumea fotbalului nostru, „Briliantul” , „Papoulis” (n.red. – „bunicuțul” în grecește, așa i se spunea la ) sau „Fălcosul” fiind doar trei dintre numele cunoscute.

„Andone și Raț sunt suporterii pastramei de berbecuț, a mușchiulețului de berbecuț și a micilor ăștia mai… mari 😊, în timp ce Adi Mutu preferă carnea de vită, antricot maturat, T-bone, vită florentină, că tot a făcut furori la Fiorentina”, dă din casă, adică din măcelărie, „capul” familiei care gestionează afacerea, Alexandru Dumitru.

Afacere tânără cu „autori” tineri, cu sânge de întreprinzători

Oferta de carne, atenție: numai carne de la producători din România, este variată, complexă, menită să mulțumească orice cumpărător… cârcotaș!

Simple sau marinate, de la T-Bone maturat la clasicul steak de vită, de la mușchiuleț la clasica ceafă de porc, de la frigărui la clasicele pulpe de pui, diferitele feluri de „cărnuri”, dar și o largă paletă de mezeluri, le puteți descoperi pe site-ul

Povestea Meat&Bread pornește în urmă cu 3 ani și jumătate. Atunci Alexandru Dumitru (acum 33 de ani) împreună cu soția Flavia (34 de ani) și cumnatul Nicolae Sotae (28 de ani) cu soția Ana (28 de ani) au demarat afacerea. Au „sânge” de întreprinzători, curaj și autodeterminare, mai au „afaceri” în domeniul comerțului, standuri în marile complexuri comerciale din jurul Bucureștiului.

De la ce a pornit totul: s-au săturat să alerge în mai multe locuri ca să ia produse pentru un grătar, așa că și-au deschis măcelăria proprie!

De ce o măcelărie? Explică Alex: „Din pasiunea noastră, a familiei, pentru… grătar! (râde) Și pentru că nu găseam întotdeauna într-o singură măcelărie produsele pe care ni le doream și astfel pierdeam o zi doar pentru cumpărături, trebuia să luăm dintr-un loc pastramă, dintr-altul micii, în altă parte mergeam pentru steak-uri de vită și tot așa… Așa că am decis să pornim această mică afacere de familie”.

„Și, așa cum se spune, bineînțeles că în spatele fiecărui bărbat de succes (râde) se află întotdeauna o femeie puternică, așa că suntem bucuroși că alături de noi sunt implicate total soțiile noastre Flavia și respectiv Ana”, a ținut neapărat… chiar a insistat să completeze Alex. Și astfel liniștea conjugală a fost asigurată…

O contribuție importantă a avut-o tatăl lui Alex, Nelu Dumitru, „tehnolog alimentar, implicat în industria cărnii de mai bine de 25 de ani, el ne-a ajutat cu furnizorii și cu rețetele preparatelor pe care le găsiți la noi în vitrine”.

Pe care le găsiți le ei în vitrine, chiar dacă acestea se golesc cam repede. Am fost la Meat&Bread într-o sâmbătă, am reușit să vorbim în multe reprize de câte un minut, două din cauza afluenței de clienți… bine, era sâmbătă și grătarele sfârâie mai cu spor în week-end… dar nu e mare diferență între zilele săptămânii. Cu excepția zilei de luni. Când nu au niciun client! Pentru că este ziua lor… de odihnă.

Meat&Bread comercializează numai carne de la producători din România, „mult mai bună, mult mai curată, mult mai sănătoasă decât cea din import”

Pe lângă „amănuntul”, foarte… important altfel, referitor la… soții, Alex a mai ținut să precizeze ceva, poate chiar mai important: „Țin să menționez că încă de la început am vrut să aducem la noi în măcelărie doar carne românească, am exclus încă din start varianta de a aduce carne de import, deși era mai ieftină. Și asta pentru că, indiscutabil, este bine știut în branșă, ca să spun așa, calitatea cărnii din România este una superioară celei de import, mult mai bună, mult mai curată, mult mai sănătoasă”.

De unde este adusă carnea românească la Meat&Bread? „Aducem carnea direct în carcasă din diferitele zone ale țării… Carcasa de vită o aducem de la Botoșani, de la abatoare care colaborează cu ferme atent selecționate. Carcasa de ovină ne vine de la Sibiu, iar carcasa de porc de la Ploiești și de la Pitești”.

Odată ajunsă în măcelărie, carnea sub formă de carcasa este luată la… cuțit de un meseriaș în tranșarea ei: „Măcelarul nostru, Voicu Dumitru, tranșează carnea, o fasonează, o dezosează, urmând tot procesul până la produs bun de vitrină”.

Toată producția cărnii proaspete sau marinate, ca și a preparatelor din carne, pe care le găsiți în galantarele de la Meat&Bread are loc în incinta măcelăriei. Alex Dumitru „dă din casă”… de fapt, mai corect, „din măcelărie”…

„După ce tranșăm carcasa, ne apucăm de producție: mici, cârnați proaspeți, cârnați la bardă, hamburgeri din vită, pastramă de berbecuț, coaste și ceafă marinate, frigărui cu sos de muștar… Acestea sunt doar câteva bunătăți, aș putea spune, cu care ne mândrim că le facem după rețele proprii și cu o implicare totală pentru ca produsul final să satisfacă pe măsura pretențiilor pe clienții noștri. Totodată, la noi în măcelărie pot fi găsite produse de tip băcănie, produse artizanale ale unor furnizori locali, nu ale brand-urilor mari de pe piață. Încercăm astfel să încurajăm și să promovăm afacerile locale de familie. Visul pe plan de afacere este să ducem în toată țara brand-ul nostru și conceptul, să le facem cunoscute atât prin puncte de lucru, cât și în spațiul online, să evoluăm pe partea de magazin online și să ne extindem în toată România”

Fotbalul are tradiție în familia Dumitru. Toți țin cu Steaua „pentru că FCSB este Steaua, orice ar abera tot felul de Moș Teacă din remiza MApN”

Femeia puternică din spatele lui Alex, el a spus-o, de bună-voie și nesilite de nimeni… prezent, Flavia, era „la fotbal”. Da, nu ridicați sprâncenele a mirare: la fotbal. Cu juniorii. Ștefan are 4 ani, Andreas are 9. Andreas joacă în sistem organizat, la Team One Football Academy, care are două baze de antrenament, în Tunari și în Băneasa.

La un moment dat, ușa s-a deschis brusc și voinicuțul Ștefan a „erupt” înăuntru: „Tataaa, mi-e fooameee!”. În spate veneau Andreas, în tricoul Team One, mama Flavia și câțiva prieteni. Alex le-a dat „supliment de efort” câte un crenvușt, foarte bine primit de „foamea” juvenilă.

Fotbalul are tradiție în familia Dumitru, Alex a jucat la juniori, la Luceafărul lui Marcel Pigulea și la Progresul din Cotroceni, „toată familia este stelistă, pentru că FCSB este Steaua, orice ar abera tot felul de Moș Teacă din remiza MApN. Și mergem la meciurile importante ale echipei pe stadion, abia aștept să ne întoarcem în Ghencea, nu se poate altfel, ar fi împotriva… naturii!”.

FCSB – Rapid, rivalitatea dintre… cuțite de măcelărie!

Cumnatul Nae este rapidist, și el merge pe stadion, în Giulești, de câte ori îi permite programul. Iar rivalitatea din echipa Meat&Bread este periculoasă în spațiul de tranșare a cărnii, utilat cu satâre și cuțite măcelărești… ascuțite… mari…

Alex râde… Nae tocmai ce mânuiește în camera de „lucru”, care se vede „live” din spațiul comercial, printr-un perete de geam, un ditamai cuțitoiu ca să taie niște cotlete, niște ceafă, s-au golit vitrinele…

Alex râde, Nae nu-l aude: „Cea mai nouă tachinare pentru Nae este că deși Rapidul a împlinește 100 ani de la înființare, au trecut 100 ani degeaba pe lângă ei, fără cine știe ce palmares sau trofee foarte importante, comparație imposibilă cu Steaua. Acum au ajuns și ei în play-off, să-l vedeți pe Nae cum strălucește când vine Adi Mutu la cumpărături la noi”.

Realism surprinzător la un stelist: „Vreau să ia FCSB titlul, dar probabil îl va lua Farul”. Ce spune de Gigi Becali

Despre campionat, Alex Dumitru are o părere realistă ca și viziunea care l-a adus în postura de antreprenor de succes. Vrea pe FCSB campioană, normal, dar este realist că șansele Farului cu Gică Hagi pe banca tehnică sunt mai mari, despre CFR Cluj crede că a… îmbătrânit și Dan Petrescu s-a cam plictisit! Ce spune de patronul-antrenor Gigi Becali? Numai de bine… Până la banca tehnică, însă!

„Campionatul îmi doresc să îl ia FCSB, cum aș putea altfel?! Dar cel mai probabil îl va lua Farul, cred că CFR Cluj a îmbătrânit. Gigi Becali este un bun om de afaceri și ar trebui să realizeze că de când nu are un bun antrenor la echipă, care să fie lăsat să-și facă treaba, au dispărut și performanțele, și trofeele”

Până atunci, însă, mai sunt atâtea week-end-uri, mai sunt sărbători, adică mai sunt… grătare de încins! Iar Meat&Bread abia așteaptă să vă ofere „încărcătura” necesară, materia primă pentru delectarea simțurilor gustative. Numai carne românească de cea mai bună calitate!