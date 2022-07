Nicolae Stanciu e pe val în China! Încă o pasă decisivă la Wuhan. Românul are cifre excelente. Video

că Nicolae Stanciu s-a retras de la echipa națională, însă mijlocașul e în mare formă în China, la Wuhan.

Nicolae Stanciu, o nouă pasă de gol la Wuhan. Are 7 assist-uri și 6 goluri marcate în doar 10 meciuri

Nicolae Stanciu , unde marchează pe bandă rulantă și oferă și pase decisive. A ajuns la 6 goluri și 7 pase decisive în doar zece meciuri.

Mijlocașul de 29 de ani a fost decisiv pentru în meciul cu Shanghai din deplasare. Românul a centrat excelent din corner în minutul cinci al partidei, iar Liu Yiming a marcat în doi timpi.

Wuhan a câștigat meciul cu 1-0 și se află pe primul loc în campionatul Chinei, cu 28 de puncte. Echipa lui Stanciu are nouă victorii și o remiză.

a evoluat în toate meciurile pentru chinezi la rezultatele excelente ale echipei.

Nicolae Stanciu poate câștiga peste trei milioane de euro dacă ia titlul în China

are un salariu anul de 2,5 milioane de euro și un contract valabil pe trei ani. Cu prime de joc și bonusuri, mijlocașul român poate însă depăși trei milioane de euro.

Dacă Stanciu va reuși să câștige titlul de campion la Wuhan va încasa un bonus de 500.000 de euro. Nicolae Stanciu este evaluat conform Transfermarkt la 5,5 milioane de euro.

„Este o nouă provocare în viața mea. Am așteptat un transfer, pentru că am muncit enorm în acești ani. Consider că fotbalul trebuie tratat cu mare respect și seriozitate ca să poți să faci performanță! Asta am făcut eu și voi face toată viața”, a spus Nicolae Stanciu pentru după transferul în China.

Din informațiile FANATIK, o decizie finală cu privire la convocarea lui pentru meciurile cu Finlanda și cu Bosnia . Ardeleanul a ales însă partea financiară și era conștient că va fi foarte dificil să mai joace pentru echipa națională a României.