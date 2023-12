Revista Taifasuri 963! Mister Rating Dan Negru! Cadou exclusiv: cartea anului! Editorial Fuego! Vedete, rețete, horoscop, matrimoniale!

A apărut revista 963! Cu un super interviu în exclusivitate cu Mister Rating ! Cadou în exclusivitate: cartea anului, ghidul care nu trebuie să vă lipsească! Cu un nou editorial FUEGO! Cu dragoste și secrete de vedete! Cu noi proceduri medicale! Cu rețete inedite din farmacia verde! Cu evlavie și religie! Cu horoscop! Cu anunțuri matrimoniale! Cu agenda culturală a week-end-ului! Pe scurt, revista 963!

A apărut revista TAIFASURI 963 ! Mister Rating Dan Negru! Cadou exclusiv: cartea-ghid a anului! Editorial Fuego! Dragoste și secrete de vedete! Modă! Rețete! Horoscop! Matrimoniale!

Este joi, este revista ! Este revista , este FUEGO! Editorial FUEGO! Paul Surugiu este un artist complex și complet, cântă, compune melodii și versuri, pictează, promovează folclorul autentic prin spectacole grandioase, cu mai vedete ale muzicii noastre mioritice.

ADVERTISEMENT

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică FUEGO realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

FUEGO este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. FANATIK vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui FUEGO din revista TAIFASURI 963, în care explică de ce „Viața înseamnă sacrificiu”.

ADVERTISEMENT

Uneori viața nu este chiar cum am vrea noi să fie. Uneori, ca să fie bine, e nevoie de sacrificiu, e nevoie de acel strop de înțelepciune prin care arătăm compasiune față de cei de lângă noi. Dacă vrem să fim iubiți și respectați, la modul general, trebuie să oferim asta la rândul nostru. Relațiile dintre oameni ar trebui să fie construite astfel – dezinteresat, dar pe principiul de cerere și ofertă, asta pentru că nu putem cere la infinit de la cineva, fără să fim nevoiți și să dăruim. Nu vorbesc de lucruri materiale, ci de sentimente, de emoții, de rațiune și de tot ceea ce pune în mișcare sufletul și trupul. Cine consideră infantil că viața e un dar special, pe care-l avem fără a fi nevoiți să luptăm, se înșală amarnic. Viața înseamnă…

Ce înseamnă viața pentru FUEGO aflați numai din editorialul său din numărul 963 al revistei săptămânale TAIFASURI! Care a apărut joi, 7 decembrie la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Ce subiecte de mare interes vă oferă TAIFASURI 963 . Numai câteva dintr-o listă consistentă…

Super-interviu în exclusivitate cu Mister Rating ! De ce a dat artificiile Revelioanelor cu record de audiență pe… gimnastica minții din emisiunile-concurs de cultură generală! Ce înseamnă asta, aflați numai din revista TAIFASURI 963!

ADVERTISEMENT

Care sunt cele mai eficiente stimulente pentru creșterea… stimei de sine, interioare și exterioare, de rutină sau ocazionale, repere care pot „lumina” starea de spirit, aflați numai din revista TAIFASURI 963!

Cele mai năstrușnice trenduri de fashion ale momentului, ciudățeniile și extremele modei, creații vestimentare ciudate, dacă nu chiar… bizare, de la încălțăminte plină cu… desene animate la decupaje extreme, ce lasă la vedere multă… piele! Delectați-vă cu toate acestea numai cu revista TAIFASURI 963!

ADVERTISEMENT

Julianne Moore, cea mai cunoscută… roșcată de la Hollywood, arată la 63 de ani ca o femeie tânără. Cum reușește să se mențină într-o formă de invidiat aflați numai din revista TAIFASURI 963!

Faimoase asasinate politice care au rămas mistere neelucidate, secretizate zeci de ani, teoriile conspiraționale din jurul acestora, aura de mister care le învăluie, de la la familia Ghandi, vă sunt prezentate pe larg numai în revista TAIFASURI 963!

Știți ce vă poate oferi stațiunea balneară cu regim permanent Băile Felix din România noastră frumoasă? Dar de ce este postul startul eficient al oricărei diete? De boala Pick, demența care progresează lent, dar necruțător, „soră geamănă” cu înfiorătoarea maladie Alzheimer ați auzit? Sau de rolul jucat de România în 1913, la înființarea Republicii Monahale a Muntelui Athos? Aflați toate acestea numai din revista TAIFASURI 963!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete speciale cu caras! PLUS horoscop! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 963!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în numărul 963 al revistei TAIFASURI! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 7 decembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă nu-l citiți din copertă în copertă!

Atenție: nu ratați cartea anului! Ghidul care nu trebuie să vă lipsească! În exclusivitate cu revista TAIFASURI 963 !

Numai cu revista TAIFASURI 963 veți primi cartea-ghid „Băutura noastră cea de toate zilele”! Interesantă și… instructivă! Mai ales în perioada „încărcată” de petreceri a Sărbătorilor de iarnă!

Cum să potriviți băutura cu mâncarea, rețete de cocktailuri, trusa barmanului amator, cum să nu vă… îmbătați, dar și leacuri pentru… mahmureală aflați numai din cartea anului, „Băutura noastră cea de toate zilele”, ghidul oferit numai cu revista TAIFASURI 963!

Cereți cartea vânzătorului de la care cumpărați revista TAIFASURI 963! Dacă nu o primiți împreună cu revista, reclamați la numărul de telefon 031/432.69.48.

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ acum la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la tragerea la sorți pentru… pentru ce premii aflați numai din revista TAIFASURI! Apare joia!