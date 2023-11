Revista Taifasuri 959! Raluca Diaconu, sora și „dascălul” lui Theo Rose! Editorial Fuego! Dragoste și secrete de vedete, horoscop, rețete, matrimoniale!

A apărut revista 959! Cu un amplu interviu, în exclusivitate, cu frumoasa interpretă de muzică populară Raluca Diaconu, sora mai mare și, implicit, „dascălul” lui ! Cu un nou editorial ! Cu dragoste și secrete de vedete! Cu noi proceduri medicale! Cu rețete inedite din farmacia verde! Cu evlavie și religie! Cu dezvăluiri istorice! Cu horoscop! Cu agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! Pe scurt, revista 959!

A apărut revista TAIFASURI 959 ! amplu interviu, în exclusivitate, cu Raluca Diaconu, sora și „dascălul” lui Theo Rose! Editorial Fuego, dragoste și secrete de vedete, evlavie și religie, dezvăluiri istorice, rețete inedite, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este revista ! Este revista , este ! Editorial ! este un artist complex și complet, cântă, compune melodii și versuri, pictează, promovează folclorul autentic prin spectacole grandioase, cu mai vedete ale muzicii noastre mioritice.

ADVERTISEMENT

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale , în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui din revista 959 despre îndrăgita, frumoasa și complexa .

ADVERTISEMENT

Iubesc oamenii care fac în viață doar ce-i definește. Profesioniștii care știu că doar de pasiunea aceasta nebună pentru ceva depinde și succesul și fericirea lor. Un astfel de om este Iuliana Tudor. Toată lumea o cunoaște pentru capacitatea sa de a ține în mână un eveniment, pentru pregătire, pentru producțiile impresionante pe care le-a realizat și pe care le-a desăvârșit în ani. Dar puțini sunt cei care o cunosc pe Iuliana dincolo de această imagine puternică. Recunosc că e o bucurie să vezi că în spate există un om sincer, capabil de a recunoaște când greșește. Iuliana este într-o permanentă evoluție, are un program strict, are priorități clare și uimește cu minunata sa capacitate de a vedea în ansamblu orice situație a vieții sale. Și nu a avut cea mai simplă…

Ce nu a avut aflați numai din editorialul lui din numărul 959 al revistei săptămânale ! Care a apărut joi, 9 noiembrie la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Ce subiecte de mare interes vă oferă TAIFASURI 959 . Numai câteva dintr-o listă consistentă…

Amplu interviu, în exclusivitate, cu Raluca Diaconu, frumoasa prezentatoare a matinalului de succes de la . Sora mai mare și, implicit, „dascălul” lui . Amintiri ca între surori, cariera sa în muzica populară, familie, credință și, nu în ultimul rând, sfaturi de înfrumusețare pentru doamne, numai în revista 959!

ADVERTISEMENT

Moda lui 2024 va fi inspirată din… natură! Ce haine, ce materiale, în ce cromatică, ce tunsoare, ce culoare de păr, ce machiaj vor fi vedetele anului viitor, aflați numai din revista 959!

Succesele secolului în salvarea unor specii de animale emblematice. De la ursul Panda la lupul cenușiu. De la rinocerii negri la balenele albastre. De la vulturul pleșuv la condorul californian. Aflați cum și ce oameni minunați au reușit aceste adevărate minuni numai din revista 959!

ADVERTISEMENT

Știți unde este „Gura de Rai”, loc sfânt cu proprietăți miraculoase, din România?

Care sunt cele mai rare sortimente de miere din lume?

Cum scăpați de pesimism?

Ce este diabezitatea și cum trebuie să vă feriți de ea?

Cum tratează discectomia percutană hernia de disc cervicală printr-o simplă injecție?

La ce renunță oamenii… fericiți?

Cum să vă eliberați de relațiile toxice cu… părinții?

Care sunt cele mai inedite și inspirate modalități de refolosire a vechilor… cabine telefonice?

Aflați toate acestea numai din revista 959!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete inedite, precum cafeaua cu… dovleac! PLUS horoscop! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista 959!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în numărul 959 al revistei ! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 9 noiembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă nu-l citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista pe tarabe, ABONAȚI-VĂ acum la revista în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la tragerea la sorți pentru… pentru ce premii aflați numai din revista ! Apare joia!