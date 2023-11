Revista Taifasuri 960! Super-interviu exclusiv cu „Făt Frumos cu glas duios”, Ciprian Silași! Editorial Fuego! CD surpriză! Vedete, rețete, horoscop, matrimoniale!

A apărut revista 960! Cu un super-interviu cu „Făt Frumos cu glas duios”, Ciprian Silași! Cu un nou editorial ! Cu dragoste și secrete de vedete! Cu noi proceduri medicale! Cu rețete inedite din farmacia verde! Cu evlavie și religie! Cu horoscop! Cu anunțuri matrimoniale! Cu agenda culturală a week-end-ului! Cu un CD surpriză! Pe scurt, revista 960!

Este joi, este revista ! Este revista , este ! Editorial ! este un artist complex și complet, cântă, compune melodii și versuri, pictează, promovează folclorul autentic prin spectacole grandioase, cu mai vedete ale muzicii noastre mioritice.

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale , în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui din revista 960 despre… !

Fac 30 de ani de carieră. 30 de ani de când am pășit prima oară pe o scenă de mare anvergură, în afara festivalurilor și a teatrului din Turda, scena de la Mamaia. Nu am luat nici un premiu acolo, pentru că erau vremuri complicate din punct de vedere al valorii, dar nu asta a contat atunci, ci faptul că am putut trăi acea experiență. De fapt, așa a fost și este toată această carieră artistică a mea, o continuă experiență, o provocare, o dorință nemăsurată de a arăta ce pot și că pot! O luptă cu mine în a fi mai bun și mai performant, o bucurie nemăsurată și un fel de-a spune lumii că sufletul meu e muzică, este fericire pe care vreau să o dau și altora, prin ceea ce fac. Nu știu cum aș…

Ce nu știe cum să… …aflați numai din editorialul său din numărul 960 al revistei săptămânale ! Care a apărut joi, 16 noiembrie la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Super-interviu în exclusivitate cu… „Făt Frumos cu glas duios”! La 18 ani a fugit în Italia ca să scape de… armată! S-a angajat barman și a ajuns… model! A prezentat modă pentru titani ca Calvin Klein, Donatella Versace, Cartier sau Tommy Hilfiger! La 28 de ani a revenit la iubirea din copilărie… muzica populară! Viața sa ca un scenariu de film aflați-o chiar de la el, numai în revista 960!

„Alice în Țara Minunilor”… nu, nu în Țara Minunilor, ci în… Grădina Botanică din București! Aflați totul despre cel mai lung tunel de lumini din Europa, 200 de metri luminați de 320.000 de leduri, de la PR-ul acestui proiect unic în România, Irina Segărceanu, într-un interviu din revista 960!

Cele mai ciudate promisiuni… electorale! Sau „Politicienii spun lucruri trăznite”! Nu numai la noi! În toată lumea! Distrați-vă… sau nu… cu declarațiile grandioase pentru păcălirea alegătorilor numai ca să le dea votul! Colecție de… Pinocchio în revista 960!

Marile acvarii ale lumii, de la Okinava Churaumi (Japonia) la Blue Planet Aquarium (Anglia), de la Georgia Aquarium (SUA) la AquaRio (Brazilia), de la Nausicaá (Franța) la Oceanográfic (Spania), de la Dubai Aquarium & Underwater Zoo (Emiratele Arabe Unite) la Regatul Oceanului Chimelong (China), le „găsiți” numai în revista 960!

Știați că banalul oțet de mere este un excelent ingredient pentru tratamente… cosmetice? Sau că varza murată reduce simptomele de… autism? Știți ce sunt terapia magnetică și terapia de procesare? Sau care este secretul vindecării prostatei? Dar care este importanța strategiei în îndeplinirea unui vis? Ori secretele partenerilor de cuplu care nu se… ceartă? Efectele uluitoare ale obsesiei mondiale pentru… Pokemon? Aflați toate acestea numai din revista 960!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete cu cele mai ciudate variante de… înghețată! PLUS horoscop! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista 960!

Nu ratați un CD surpriză, numai cu revista TAIFASURI 960 ! Cereți vânzătorului CD-ul dacă nu-l primiți odată cu revista TAIFASURI 960! Reclamații la numărul de telefon 031/432.69.48

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista pe tarabe, ABONAȚI-VĂ acum la revista în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la tragerea la sorți pentru… pentru ce premii aflați numai din revista ! Apare joia!