Revista Taifasuri 962! Editorial Fuego! Veta Biriș, patrioată nu doar de Ziua Națională a României, 1 Decembrie! Vedete, rețete, horoscop, matrimoniale!

A apărut revista 962! Cu un mega-interviu de zile mari, doar e „ ” a ROMÂNIEI NOASTRE, despre dragostea de neam și țară, despre folclorul adevărat cu , patrioată „nu doar de 1 Decembrie”! Cu un nou editorial ! Cu dragoste și secrete de vedete! Cu noi proceduri medicale! Cu rețete inedite din farmacia verde! Cu evlavie și religie! Cu horoscop! Cu anunțuri matrimoniale! Cu agenda culturală a week-end-ului! Pe scurt, revista 962!

A apărut revista TAIFASURI 962 ! Mega-interviu exclusiv cu Veta Biriș, patrioată „nu doar de 1 Decembrie”, Ziua Națională a României! Editorial Fuego! Dragoste și secrete de vedete! Modă! Rețete! Horoscop! Matrimoniale!

Este joi, este revista TAIFASURI! Este revista TAIFASURI, este FUEGO! Editorial FUEGO! Paul Surugiu este un artist complex și complet, cântă, compune melodii și versuri, pictează, promovează folclorul autentic prin spectacole grandioase, cu mai vedete ale muzicii noastre mioritice.

ADVERTISEMENT

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică FUEGO realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

FUEGO este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. FANATIK vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui FUEGO din revista TAIFASURI 962 despre „Ziua Națională a ROMÂNIEI MELE!”.

ADVERTISEMENT

E ZIUA ROMÂNIEI! Iar se vor îmbulzi toți cu urări, cu steaguri, cu acel soi de patriotism de moment, care n-are valoare și care e doar de suprafață. Pentru că majoritatea nu știu cum să fugă mai repede, nu știu cum să lovească mai tare și să adâncească și mai mult, în restul timpului, situația asta complicată în care se află ROMÂNIA noastră, pe toate planurile, de la cel cultural, unde-i dezastru, până la celelalte capitole. Eu am de zis doar vreo câteva urări, de bun simț, pentru că în rest simt și cred cu ardoare că-mi fac treaba, că lupt pentru ca țara mea să aibă speranță, să aibă parte de frumos. Eu AM DRAG DE ROMÂNIA pentru că așa sunt construit, pentru că iubesc limba pe care o cânt la orice pas, pentru că ROMÂNIA E ACASĂ și pentru că sunt parte a acestui spațiu complex, fascinant. Vreau pentru țara mea…

Ce vrea FUEGO pentru ROMÂNIA NOASTRĂ, nu numai de „Ziua Națională”, aflați numai din editorialul său din numărul 962 al revistei săptămânale TAIFASURI! Care a apărut joi, 30 noiembrie la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Ce subiecte incitante vă oferă revista TAIFASURI 962 . Numai câteva dintr-o listă consistentă…

Mega-interviu de zile mari, doar e , în exclusivitate, cu marea patrioată Care spune răspicat: „Ca să fii patriot nu trebuie să aștepți 1 Decembrie. Trebuie să fii patriot în fiecare zi, să fii mândru că ești român!”. Lecție de viață cu marea doamnă a folclorului românesc, simbol al cântecelor patriotice, promotor al valorilor românești, glasul strămoșilor care și-au dat viața pentru ROMÂNIA NOASTRĂ. În exclusivitate în revista TAIFASURI 962!

ADVERTISEMENT

Mark Wahlberg, star emblematic pentru generația sa de mari vedete de la , își dezvăluie tactica nutritivă care l-a făcut un actor de mare succes, iubit de cinefilii din toată lumea. Aflați numai din revista TAIFASURI 962 cum a reușit să fie „disponibil” pentru o gamă impresionantă de roluri care i-au definit statutul de vedetă mondială a marelui ecran.

Cele mai bizare legende urbane și fascinante de la… ! De la bolidul „criminal în serie” Porsche 550 Spider care l-a ucis pe James Dean în 1955 la fantoma lui… ! De la moartea misterioasă a lui Brandon Lee, la „pactul” starurilor , Dean Martin și Sammy davis Jr. cu… diavolul! Numai în revista TAIFASURI 962!

ADVERTISEMENT

Moș Crăciun s-a mutat în… satul Negrești din județul Neamț! Cum puteți să-l întâlniți la noua sa casă, unde puteți petrece magia zilelor de Crăciun și unde puteți vizita noul „Sat al Poveștilor”, aflați numai interviul cu… Moș Crăciun, din revista TAIFASURI 962!

Cum „fierb” Cazanele Dunării de… frumusețe istorică! Sfaturi utile pentru un machiaj care… întinerește! Cele mai bune exerciții pentru eliminarea… „aripioarelor” de pe brațe! Secretele stilizării… părului creț! Cele mai în vogî… paltoane ale sezonului rece 2023-2024! Medicamente „verzi” pentru prevenirea și combaterea perfidului… diabet! Cele mai eficiente metode dea elimina pofta de… dulciuri! Obiceiuri de câteva minute care schimbă… întreaga viață! Cum afectează dezastrele, pe termen lung și mediu, sănătatea… supraviețuitorilor! 17 exerciții împotriva… uitării! Întrebuințări mai puțin obișnuite ale banalei… pudre da talc! Numai în revista TAIFASURI 962!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete speciale de supe pentru sezonul virozelor! PLUS horoscop! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 962!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în numărul 962 al revistei TAIFASURI! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 30 noiembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă nu-l citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ acum la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la tragerea la sorți pentru… pentru ce premii aflați numai din revista TAIFASURI! Apare joia!