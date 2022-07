Șprițuri de poveste. Adrian Mutu, Gabriel Tamaș, Dorin Goian și Gabriel Torje, aventuri albaneze la un pas de conflict. Cu permisiunea lui Victor Pițurcă!

Șprițuri de poveste. „Tricolorii” , , Dorin Goian și Gabriel Torje au primit permisiunea selecționerului să meargă la un șpriț după un meci în Albania. Petrecerea a fost aproape de un… conflict cu localnicii!

Fostul fundaș Dorin Goian, retras „din joc” în 2016, acum tocmai numit antrenor principal la Foresta Suceava (Liga a III-a), a povestit un șpriț… de poveste, petrecut, și la propriu, și la figurat, în 2011, după ultimul meci al României în preliminariile Campionatului European desfășurat în Polonia și Ucraina, un an mai târziu.

Partida cu pricina s-a jucat pe 11 octombrie 2011, la Tirana și s-a terminat la egalitate, 1-1, golul nostru fiind marcate de Srgian Luchin în minutul 77, după ce albanezii deschiseseră scorul în minutul 24.

Selecționer era Victor Pițurcă și România rata calificarea, terminând preliminariile pe locul 3, cu 14 puncte, după Franța (21 p) și Bosnia și Herțegovina (20 p), înaintea Belarusului (13 p), Albaniei (9 p) și Luxemburgului (4 p).

Dorin Goian a dezvăluit o întâmplare petrecută după meci, în centrul căreia a fost Gabi Tamaș, care juca atunci în Anglia, la West Bromwich Albion, în Premier League.

„Se întâmpla după un meci disputat într-o zi de marți, la Tirana, cu nea Piți selecționer. La final, ne-a zis că avem voie să ieșim câteva ceasuri în oraș, dar să nu întârziem mai mult de unu dimineața”

„Mutu juca atunci la Cesena, iar albanezul Bogdani îi era coleg. L-a sunat, l-a invitat la o cină, iar Adi a mai luat câțiva băieți: pe mine, pe Tamaș, pe Torje și pe încă cineva, nu-mi mai aduc aminte exact… Am mâncat, am băut un pahar cu vin, apoi am zis că mai mergem să continuăm încă puțin cu un șpriț”

„Se făcuse cam zece și jumătate, iar ăsta, Bogdani, ne zice că nu prea mai ai unde să te duci, că sunt cam toate închise, dar ne-a recomandat un local aflat în apropiere. El a plecat acasă, iar noi ne-am dus la bar”