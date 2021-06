Bogdan Stancu a uitat de FCSB și e cu gândul la petreceri! Cum a fost surprins în vacanță. Foto

Gigi Becali a declarat că vrea să îl aducă pe „Motan”, însă sunt șanse mari ca atacantul să continue în Turcia la Genclerbirligi, mai ales că ar avea un salariu de aproape .

FANATIK a anunțat în exclusivitate că pe lângă propunerea celor de la FCSB, Bogdan Stancu , iar transferul la echipa lui Gigi Becali a intrat în impas, chiar dacă fotbalistul a spus că FCSB e singurul club din România la care va juca.

Bogdan Stancu, tot mai departe de FCSB! „Motanul” e în vacanță în Zanzibar, unde va petrece la un festival de muzică

Bogdan Stancu se află în vacanță și așteaptă alegerile pentru funcția de președinte la Genclerbirligi, în urma cărora va lua o decizie dacă va continua la echipa turcă. Între timp, atacantul a plecat în Zanzibar alături de familie și prieteni.

De altfel, paradisul din mijlocul Oceanului a fost una dintre destinațiile preferate pentru fotbaliștii din Liga 1 și nu numai. Florin Tănase și Adi Popa au petrecut alături de iubitele lor o , iar căpitanul FCSB-ului a profitat de ocazie și pe Medeea Turcescu.

Atacantul e pus pe petreceri și a promovat pe story un eveniment care va avea loc chiar în Zanzibar. Este vorba despre festivalul de muzică electronică Sunwaves Festival, care are loc în fiecare an în nordul stațiunii Mamaia și care anul acesta a fost mutat din cauza pandemiei pe superba insulă din Oceanul Indian. Festivalul are loc în perioada 17-21 iunie.

Bogdan Stancu sărbătorește pe plajă în Zanzibar cu șampanie scumpă

Fostul jucător al FCSB care a fost transferat la Galatasaray pentru cinci milioane de euro, nu se sfiește să arunce cu banii în vacanță și s-a pozat pe instagram desfăcând o sticlă scumpă de șampanie, după un sezon lung și dificil: „Vei fi bine, uite cum iese soarele!”, sună versurile melodiei Here Comes the Sun în care jucătorul s-a regăsit.

Între timp, Gigi Becali s-a reorientat în încercarea de a aduce un atacant și negociază cu și anume Zdenek Ondrasek: „Da, am negociat azi cu el! El a cerut un contract valabil doi ani, eu i-am spus că-i ofer doar pe un an. Dacă nu va fi de acord, aia e. Dar, nu cred. Voi avea răspunsul lui final în seara asta, dar eu cred că ne-am înțeles”, a spus Gigi Becali la în această seară.

Pe lângă vârful din Cehia, Gigi Becali încearcă să ia doi atacanți de la Universitatea Craiova, informație . Este vorba despre Ivan Mamut și Reagy Ofosu, ambii intrați în dizgrație și nefiind pe placul lui Adrian Mutu.

Cum a arătat sezonul lui Bogdan Stancu la Genclerbirligi

a evoluat în 24 de partide din Superliga Turciei, pentru Genclerbirligi, reușind șapte goluri și trei assist-uri. Atacantul în vârstă de 33 de ani este evaluat la 450.000 de euro conform transfermarkt și este sub contract cu Genglerbirligi din ianuarie 2019.

Jucătorul impresariat de Ioan Becali este ultimul tricolor care a înscris pentru România la un turneu final, în 2016, împotriva, când a marcat din penalty contra Franței și Elveției. „Motanul” a decis să se retragă de la națională în 2018, în timpul mandalui lui Cosmin Contra.

Bogdan Stancu are nu mai puțin de 52 de meciuri la echipa națională a României, la care a debutat pe 11 august 2010, cu Răzvan Lucescu, la 23 de ani. Atacantul a reușit să marcheze de 14 ori sub „tricolor” și are și cinci pase decisive. Fotbalistul e cel mai bun marcator al naționalei care se află încă în activitate, urmat de Gabriel Torje cu 11 goluri.