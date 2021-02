Cum i-a scos Diana Șoșoacă din sărite pe liderii AUR. 5 scandaluri memorabile în care a fost implicată senatoarea

Excluderea Dianei Șoșoacă nu este o surpriză ținând seama de seria declarațiilor și acțiunilor cel puțin excentrice ale senatoarei. Chiar și un partid antisistem ca AUR, în care nu lipsesc figurile pitorești, are, pare-se, o toleranță limitată la acțiuni precum cele ale Dianei Șoșoacă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Senatoarea a avut o serie de declarații care au pus partidul într-o poziție delicată, iar semnalele de avertizare din partea colegilor de partid nu au lipsit.

Numai că Șoșoacă le-a ignorat sistematic și s-a certat cu oricine era dispus să intre într-o discuție în contradictoriu cu ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Diana Șoșoacă, implicată într-o serie lungă de scandaluri

Alianța pentru Unitatea Românilor ar fi trebuit să aibă semnale privind comportamentul public al Dianei Șoșoacă încă dinainte de alegeri, când l-a hărțuit pe fostul ministru al Sănătății Nelu Tătaru la o vizită făcută la spitalul mobil din Lețcani sau când a incitat mulțimea venită în pelerinaj la Sf. Paraschiva să nu respecte restricțiile autorităților.

Dacă cei de la AUR aveau speranțe că Șoșoacă se va tempera odată cu demnitatea publică obținută la alegeri, speranțele le-au fost repede spulberate. Pe 11 decembrie, senatoarea a intrat, la o emisiune TV, într-un duel verbal dur cu deputatul UDMR Szabó Ödön la care s-a rățoit spunând-i, printre altele remarci xenofobe: „Dumneavoastră distrugeți Ziua Națională a României!”. Și pe deputat l-au lăsat nervii, catalogând-o pe Șoșoacă drept „o țață”.

ADVERTISEMENT

La consultările de la Cotroceni convocate după alegerile parlamentare de către președintele Klaus Iohannis, Șoșoacă a fost singurul membru al delegației AUR care nu a purtat masca potrivit regulilor, ea lăsându-și nasul pe afară. „Mi-am pus masca doar pe gură, nu pe nas, pentru că e dreptul meu să respir”, a scris apoi senatoarea AUR pe Facebook precizând că la finalul întâlnirii și-a scos masca cu totul.

La ședința de constituire a noului Parlament, pe 21 decembrie, ea a venit fără mască și, într-un comentariu pe Facebook, a făcut aprecieri puțin măgulitoare despre noii ei colegi. „Dacă cineva a spus că am venit în groapa cu lei s-a înșelat, am venit în groapa cu hiene”, susținea Șoșoacă. Lipsa măștii a justificat-o printr-o scutire pe care ar fi avut-o de la medic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când conducerea Senatului a dispus verificarea respectivei scutiri, reacția a fost una virulentă. „Cred că ăștia nu știu cu cine se pun. Am fost anunțată că adeverința mea medicală și adresa de la comisia de validare către DSP au fost făcute publice, cu toate datele mele confidențiale și cu codurile bolilor mele expuse presei (…) Fac și plângere penală împotriva tuturor celor care au făcut publice datele mele personale. Ați vrut război, aveți război. Eu am vrut să fiu o doamnă cu voi. Nu ați vrut, nicio problemă, ne întâlnim pe tărâmul penalului”, a amenințat Diana Șoșoacă.

Scandalul s-a perpetuat pe mai multe zile, eclipsând mediatic restul acțiunilor parlamentarilor AUR care abia își făcuseră intrarea în Parlament.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La începutul anului, pe 2 ianuarie, a făcut o nouă serie de declarații care au ridicat dubii legate de contactul ei cu realitatea afirmând că ar fi avut Covid-19 încă de acum 20 de ani.

„Eu am avut Covid înainte să se nască, probabil că d-aia nu iau, că sunt imunizată. Tot la Balş m-am tratat şi nu m-au tratat cum trebuie. Noroc cu Paul Morar, marele nostru medic de medicină verde, care mi-a prescris medicamente naturiste. Acum 20 de ani m-am vaccinat antigripal, după câteva zile am făcut o gripă cumplită. O lună de zile am crezut că mor, 40 grade- 40,5 grade”, a spus Șoșoacă.

ADVERTISEMENT

Ulterior, tot într-o emisiune TV, senatoarea a intrat într-o dispută pe teme medicale cu Alexandru Rafila, deputat PSD, dispută din care, în mod previzibil, a ieșit destul de șifonată. A doua zi, la un miting organizat de Federația Românilor de Pretutindeni, a avut o nouă ieșire deplasată față de colegii din Parlament.

„Nu poți să te cerți cu ei acolo. Nici la televizor. La televizor se ceartă singuri, sunt bătuți în cap. Eu sunt un om obișnuit. Nu-mi plac fițele ăstora din Parlament, nu-mi plac fițele celor din Guvern, nu-mi plac fițele de Cotroceni”, le-a spus Diana Șoșoacă manifestanților adunați în Piața Victoriei.

ADVERTISEMENT

Avertismentul ignorat al liderului AUR

Afirmațiile despre „bătuții în cap” din Parlament i-au pus într-o situație delicată pe cei din AUR care, altminteri, au avut un comportament civilizat în Palatul Parlamentului. Deja un avertiment voalat la adresa senatorei fusese lansat de către copreședintele AUR, George Simion, cu patru zile înainte, pe 18 ianuarie.

„Trădători au fost și se vor mai găsi mereu, cu duiumul: nu trebuie să îi lăsăm să ne abată de la ce avem de făcut. La fel se vor găsi oameni cu orgoliu prea mare care nu vor înțelege până la capăt valoarea UNITĂȚII noastre și vor încerca să bage zâzanie în rândurile noastre”, scria Simion pe Facebook.

Avertismentul a fost ignorat, iar Șoșoacă s-a mai făcut de râs după ce l-a acuzat pe Arnold Schwarzenegger că a primit bani să se vaccineze împotriva Covid-19. „Eu nu am văzut că i-a făcut vaccinul lui Schwarzeneger, nu am văzut acul. Eu știam că acest vaccin trebuie ținut la -80 de grade, nu înțeleg cum sunt -80 de grade în parcarea aia. Eu sunt sigură că a primit și bani pentru chestia asta”, a spus Diana Șoșoacă la Sinteza Zilei. A trebuit ca un medic aflat în platou, Adrian Marinescu, să-i explice că nu s-a injectat gheață în trupul Terminatorului pentru că vaccinul este decongelat înainte de administrare.

Până la urmă, obiceiul senatoarei AUR de a vorbi peste toți invitații din emisiune l-a scos din sărite și pe realizatorul Mihai Gâdea, care i-a atras atenția că asta arată lipsă de politețe. În replică, Șoșoacă s-a plâns că Antena 3 a abuzat-o „psihoemoțional”.

Scandalul de la Ministerul Sănătății și dedicațiile pentru Arafat

Ruptura dintre senatoare și conducerea AUR a devenit evidentă după incendiul de la Institutul Matei Balș. Pe 30 ianuarie, câteva zeci de persoane, în frunte cu George Simion au protestat împotriva modului în care este conduse sistemul sanitar și au certu demisia ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu. Diana Șoșoacă nu a fost prezentă la protest.

În schimb, a venit la protestul de a doua zi când a încercat chiar să forțeze intrarea în sediului Ministerului Sănătății. Înainte de acest episod, Simion a plecat de la manifestație imediat după ce a ajuns Șoșoacă, un semn clar că liderii AUR încercau să se delimiteze de turbulenta lor colegă.

Capacul a fost pus de petrecerea cu lăutari transmisă în direct pe Facebook de Diana Șoșoacă, în care i s-a făcut dedicație lui Raed Arafat piesa „Noi suntem români”. „Da, i-am făcut dedicaţie domnului Arafat, ca să înţeleagă că aici este România, că noi suntem români, pe veci stăpâni şi că nu permitem niciunui element, care a dobândit cetăţenia în România, s-o distrugă”, s-a justificat apoi Șoșoacă.

Chiar dacă inițial George Simion a refuzat să o blameze public pentru petrecerea de un gust îndoielnic organizată de colega sa, la cinci zile după incident a survenit și decizia de excludere a ei din partid.