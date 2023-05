După spectacolul tradiției pure a încoronării al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, am avut parte ieri de spectacolul oferit în Superligă de Regelui Hagi I al fotbalului românesc în fața Rapidului cu mers de „mărfar” deraiat în acest meci al lui .

Editorial Cornel Dinu. De la „Regal” la… Fanar! Gică Hagi i-a fost din nou naș finului Adi Mutu. Tie-break Farul, 7-2 cu Rapid. God save the King!

Să le luăm pe rând. Prin protocolul de sute de ani al ungerii lui Charles al III-lea drept rege al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (cel mai în vârstă monarh britanic la momentul încoronării, 74 de ani), am resimțit ieri puterea tradițiilor, atât de atacate în ultimele decenii de o parte a bogaților „vizionari” aiurea ai lumii din ce în ce mai gloabalizate. Nu, nu este nicio greșeală de scriere, gloabalizate…

ADVERTISEMENT

Încoronare prin respectul Credinței atotstăpânitoare prin Dumnezeu și pentru binele poporului său. Pentru că numai prin Credință s-a păstrat cea mai adevărată tradiție din lume, în care se poate rosti și auzi în toată lumea unicul „God save the King!” după nu mai puțin de 70 de ani de „God save the Queen!”.

Am fost și noi comportamental pe acolo… În urmă cu 101 ani, în 15 octombrie 1922, la încoronarea regelui Ferdinand I Întregitorul, nepotul primului rege al României independente, Carol I, din ramura catolică a familiei regale prusace de Hohenzollern.

ADVERTISEMENT

Alături îi stătea luminoasa regină Maria, prințesă din Marea Britanie, nepoata reginei Victoria și fiica lui Alfred Ernest Albert de Saxa-Coburg și Gotha, duce de Edinburgh și a Mariei Alexandrovna Romanova, mare ducesă a Rusiei, unica fiică a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei.

Regalitatea României Mari stătea la masă cu marile case regale din Europa. Au urmat, din păcate pentru poporul nostru, ani grei de prea multe dezbinări decimatoare… Blestemul dezbinării dacice, n-o spun nici prima, nici ultima oară…

ADVERTISEMENT

Să dea Dumnezeu ca „aleșii” care ne conduc acum să fi privit măcar în pauzele dintre afacerile personale ce înseamnă ca unsul lui Dumnezeu în Westminster Abbey să jure că va apăra în primul rând interesele poporului său, înaintea celor ale familiei sale pentru generații viitoare… fără număr…

Mă îndoiesc, însă, că vor fi vreun fel de „reparații” la cât rău au făcut, la cât am suferit și suferim de când am fost târâți, cu voia și sprijinul interesat al decidenților noștri cozi de topor, la statutul de colonie a imperiului de fascinație numit mincinos Uniunea Europeană. Ceea ce n-au reușit să ne facă sute de ani turcii sau rușii…

ADVERTISEMENT

Editorial Cornel Dinu. Au fost chiar distractive, nu și pentru giuleșteni și frumoșii nebuni ai peluzei vișinii, pătrunderile atacanților de la Farul prin găurile șvaițerului din apărarea Rapidului

Ziua Regală de la Londra, care a dominat lumea întreagă ieri, a programat, păstrând, evident, proporțiile, în fotbalul venit la noi de la ei, întâlnirea dintre regele și un prinț din pleiada marilor noștri fotbaliști. , cu Farul Viitorului și , „mecanicul” Rapidului de mai bine de un an. Și nu am scris „de mai bine” doar calendaristic. A fost chiar „de mai bine”. Pentru că Adi Mutu a făcut mai mult decât se aștepta oricine cu lotul de care dispune. Am dreptate, domnule Dan Șucu?

ADVERTISEMENT

…Chiar dacă aseară a fost mare diferență între cele două combatante începând din primele minute ale primei reprize. Clar în favoarea Farului, revenit, sub comanda lui Gică Hagi, să lumineze fotbalul dobrogean și cel național. Poate și merită al doilea titlu, după cel din 2017. A pus Rapidul la stop pe linie moartă din toate punctele de vedere.

…Nu numai ca bloc dinamic ofensiv devastator, ci pe toate compartimentele. Au fost chiar distractive, nu și pentru giuleșteni și frumoșii nebuni ai peluzei vișinii, pătrunderile atacanților de la Farul prin găurile șvaițerului din apărarea Rapidului.

Greu de amintit când au mai condus fotbaliștii lui Gică Hagi cu 4-0 la pauză, după un neverosimil 8-1 la ocazii de gol. Au umplut plasa bietului Horațiu Moldovan arțăgosul , nemulțumit și după două goluri și Tudor Băluță, tot două, după care a fost nevoit să iasă, accidentat.

Editorial Cornel Dinu. Gică Hagi, cu 3 schimbări de… „calmare” defensivă în minutul 68, apărut că vrea să fie milos cu finul său încurcat în corzi, Adi Mutu

Sugestiv mi se pare că „mărfarul” din Giulești a deraiat departe de „depoul” de lângă Podul Grant, deși părea că a trecut rapid de criză după 6 meciuri fără victorii prin două „succesuri” consecutive, cu pretențioasele FCSB și CFR Cluj… este adevărat, în vulcanul de pe stadionul Giulești, care, iată încă o confirmare, contează enorm în sângele din „instalațiile” echipei.

Partea a doua a masacrului aplicat de Farul rapid Rapidului la Ovidiu, încheiată cu doar 3-2, a fost mai mult o strângere a rândurilor. A marcat , cap din corner, parcă sătul să tot privească de aproape numai golurile din poarta proprie. Treaba lui din defensivă a devenit apoi ingrată din nou, fariștii nemiloși au mai marcat 3 goluri pentru „tripla” lui Alibec și dubla lui Luis Munteanu. A mai aprins o lumânare a umilinței , de la punctul cu var.

Nu se întâmplă în fiecare etapă așa zi super-fastă a fotbaliștilor lui Hagi, le-a ieșit tot, și un așa coșmar da capo al fine al jucărilor lui Mutu, nu le-a ieșit nimic. Scor de tie-break la tenis. La table zarul n-avea cifra „vagonetului” în care au încărcat rapidiștii „peștoaicele” pe care le-au băgat în plasă fariștii. Iar Gică Hagi, cu 3 schimbări de… „calmare” defensivă în minutul 68, apărut că vrea să fie milos cu finul său încurcat în corzi, Adi Mutu. Fără să ne ducă, însă, cu gândul la celebrul roman al lui Mark Twain „Prinț și cerșetor”…