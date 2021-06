Gică Craioveanu îl ironizează pe Gigi Becali: “Mă, boss, e greu să câştigi titlul!”

Gică Craioveanu, președintele onorific al Universității Craiova, e de părere că va fi extrem de dificil ca echipa lui Gigi Becali să câștige titlul după o pauză de șapte în ani în sezonul viitor din Liga 1.

Patronul FCSB încearcă să copieze „rețeta” oltenilor, iar FANATIK a aflat în exclusivitate că vrea s pe atacanții Ivan Mamut, căzut în dizgrație în Bănie, dar și pe Reagy Ofosu.

Gică Craioveanu râde de patronul FCSB: „Nu ai câştigat titlul cu Tănase, cu Man, cu Coman”

Gică Craioveanu nu e impresionat de campania de transferuri a FCSB-ului, care i-a adus până acum pe , și fundașul austriac și consideră că echipei lui Gigi Becali îi va fi și mai greu în acest sezon să câștige titlul, după ce în acest an nu a reușit să o facă având în componență jucători precum Dennis Man, Florin Tănase și Florinel Coman.

„Mă, boss, e greu să câştigi titlul. Ţie îţi trebuie jucători cu experienţă, care au jucat meciuri importante. Nu ai câştigat cu Tănase, cu Man, cu Coman, care sunt jucători de echipa naţională, jucători de top”, l-a înțepat olteanul pe latifundiarul din Pipera.

Ba mai mult, Craioveanu a criticat transferul fundașului din liga a treia germană, pe care nu îl consideră un jucător cu un nivel mult peste ce are momentan FCSB în propria curte: „Eu zic că dacă vine cineva din afară şi am spus tot timpul… Eu am jucat în Spania 11 ani şi am spus tot timpul. Dacă e ceva de afară, măcar să fie mai bun decat ce ai tu în curte”, a mai explicat fostul jucător conform Telekom Sport.

Gigi Becali încearcă să îl aducă la FCSB pe Bogdan Stancu: „Dacă vine dă 40 de goluri!”

Gigi Becali anunță și transferul unui atacant de careu, care i-a lipsit cel mai mult în ultimii ani echipei pregătite acum de Dinu Todoran: „O să iau un număr 9, un vârf de atac, o să vedeți”, a declarat Gigi Becali pentru as.ro. Printre țintele omului de afaceri se numără și fostul jucător al FCSB, , actualul jucător al lui Genclerbirligi.

Chiar dacă lui Bogdan Stancu îi expiră contractul în Turcia, în cazul în care în urma alegerilor de la club va ieși un anumit bașkan, „Motanul” și-ar putea extinde înțelegerea, iar transferul la FCSB ar cădea definitiv: „Dacă e ales un bașkan, rămâne acolo, sunt alegeri și el a promis și mi-a zis că se ține de cuvânt. Pe data de 15 iunie se fac alegerile și dacă nu iese nu știu ce bașkan și dacă nu îi dă ce vrea să îi dea, el 100% vine la mine. El a și venit la mine, mi-a spus că nu va juca niciodată în România la altă echipă, numai la FCSB”, a spus Gigi Becali.

Pe lângă aceste nume, la FCSB va reveni și unul dintre cei mai în formă tineri jucători din acest sezon, , alături de alți opt jucători de mare perspectivă, care au fost împrumutați la mai multe echipe din România.

Universitatea Craiova a contraatacat și ea cu Daniel Lazar și Alex Mitriță

FANATIK a anunțat că David Lazar va fi transferat de Universitatea Craiova, ceea ce în cele din urmă s-a și întâmplat. Următoarea țintă a lui Mihai Rotaru pentru sezonul viitor este un fost oltean: , împrumutat de New York City FC la Al Ahli până în această vară.

Din informațiile FANATIK, Universitatea Craiova a pornit negocierile cu americanii și încearcă să obțină împrumutul atacantului vândut în 2019 pe o sumă record de opt milioane de euro, mai ales că nașul său este chiar patronul oltenilor.

Jucătorul ar fi dispus să revină în Bănie, mai ales că soția sa tocmai a născut și vrea să fie cât mai aproape de familie, motiv pentru care a acceptat în primă instanță să plece în Arabia Saudită: „Nu știm cât timp vor dura aceste restricții de circulație, așa că, dintr-o perspectivă umană, am vrut să îi respectăm dorința de a fi mai aproape de familie”, a spus David Lee, directorul sportiv al New York City în momentul împrumutului.