Edi Iordănescu, semnal de alarmă înaintea derby-ului cu CFR Cluj: „Nu sunt mulțumit de apărare!” Video

CFR Cluj – FCSB este derby-ul etapei din Liga 1, care vine într-un moment dificil pentru ambele echipe.

ADVERTISEMENT

Campioana e în mijlocul unui și în frunte cu Marius Șumudică, în timp ce FCSB i-a pierdut pe și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Edi Iordănescu, îngrijorat de pierderea lui Moruțan și Florinel Coman: „Produceau fantezie și voiam să construim în jurul lor”

Edi Iordănescu e conștient că echipa a pierdut mult din forța ofensivă după plecarea lui Moruțan la Galatasaray și accidentarea gravă a lui Florinel Coman, care nu va mai juca în acest an: „Au plecat doi jucători. Era normal să plece Moruțan ținând cont de oferta primită. Sunt doi jucători care produceau fantezie, cu cifre și voiam să construim în jurul lor. Încercăm să reglăm lucrurile în pauză”.

Fostul antrenor al lui CFR Cluj recunoaște că este un meci special pentru el, mai ales că a reușit cele mai mari performanțe din cariera de antrenor în Gruia: „E un meci greu și trebuie să ne întoarcem cu puncte de acolo. Cu siguranță, e un meci mai special decât restul pentru mine. Am lăsat și am luat amintiri frumoase de acolo. Am luat trei trofee și am produs performanță. E un oraș care mi-a ramas în suflet și despărțirea de suporteri mi-a intrat la suflet. M-au susținut tot timpul. Nu reneg trecutul meu de acolo”.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu și-ar fi dorit să continue la CFR Cluj, însă a decis să nu mai prelungească contractul din cauza unor neînțelegeri cu conducerea clubului: „Am lucrat cu jucătorii de acolo. Mi-aș fi dorit să fie continuitate acolo, dar viața ne aduce în poziții diferite și neașteptate. Nu ne-am înțeles la condițiile contractuale și de colaborare și de-asta nu am mai prelungit”.

Edi Iordănescu e bulversat de schimbările de la CFR Cluj: „O să aștept să văd ce se întâmplă”

Noul antrenor al FCSB-ului nu e încă sigur ce antrenor va avea pe bancă CFR Cluj la meciul de duminică, însă a încercat să pregătească cât mai bine această partidă: „E grea întrebarea. Am încercat să analizăm foarte bine adversarul, jucătorii să înțeleagă individual adversarii și am făcut un pic diferit pregătirea jocului și analiza. La fel va fi și în planul tactic. Sunt doi antrenori foarte valoroși, dar foarte diferitiți. O să aștept să văd ce se întâmplă și apoi să anticipez anumite lucruri.

Legat de incidentele petrecute la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad, Iordănescu Jr. a fost extrem de surprins și e sigur că jucătorii sunt afectați de ceea ce s-a întâmplat: „Nu îmi e foarte ușor să comentez, pentru că reprezint alt club și am lucrat cu acei oameni. E clar că nu s-a întâmplat ceva care să facă cinste și totul a ieșit în public și nu face cinste clubului, mai ales că s-au văzut imaginile și în străinătate.

ADVERTISEMENT

Cunosc bine grupul de jucători și au capacitate incredibilă de redresare. Sunt cu siguranță preocupați și afectați de ce se întâmplă. Pe teren arată însă lucruri pe care acum ne e greu să le anticipăm și voi pune asta în atenția echipei. Nu trebuie să ne așteptăm că vom avea un adversar dezorganizat. Vor fi motivați și angrenați și au timp să își revină și să fie la cote înalte din punct de vedere emoțional”.

Mi-e greu să comentez ce e în interior acolo. Încerc să anticipez ce înseamnă dacă e Șumi sau Dan. Dacă va fi Șumi e continuitate, iar dacă va fi Petrescu cunoaște 80% din jucători. Nu mă așteptam. Au fost lucruri la nervi și care au săpat în timp. Când am fost acolo lucrurile au fost așezate și de-aia am și reușit să câștig trei trofee. Au luat titlul în ultimii patru ani și au ținut steagul sus pe plan european. – Edi Iordănescu

Ce spune Edi Iordănescu de venirea lui Keșeru și de alți jucători

Edi Iordănesc a confirmat informația dezvăluită de FANATIK cu privire la transferul lui Claudiu Keșeru și a explicat pe ce poziții își mai dorește jucători: „Hai să discutăm pe jocul de mâine. Keșeru e anunțat oficial. Aștept confirmarea că actele sunt semnate. Am vorbit cu Claudiu și sper să se rezolve cât mai repede. E greu să anticipez negocierile. Vreau doar doi-trei jucători. Florinel e out trei luni. Moruțan acoperea și mai multe poziții și suntem descoperiți. Nu avem soluții. Sunt multe improvizații. Toti sunt implicați defensiv. Aveam nevoie de un atacant, un winger și un mijlocaș de creație”.

Antrenorul de 43 de ani nu evitat subiectul arbitrajului, însă așteaptă implementarea VAR în Liga 1: „Sunt de acord cu faptul că fotbalul românesc are nevoie de VAR. Am fost în altă tabără și am văzut lucrurile în felul meu. Îmi voi apăra clubul și culorile tot timpul, iar acum e un nou început. Mi-aș dori să nu fie greșeli de arbitraj în nicio direcție. Am multă experiență și multe jocuri și vă asigur că niciun antrenor nu vrea să câștige datorită greșelilor de arbitraj. Nu e confortabil. Sper să fie echilibrat și cât mai puțin de contestat de noi sau adversari”.

ADVERTISEMENT

Iordănescu Jr. e convins că FCSB nu iese din lupta pentru titlu chiar dacă pierde la Cluj și a recunoscut că este adeptul unui joc ofensiv, însă în același timp e foarte preocupat și de apărare: „Nu sunt mulțumit cu exprimarea compartimentală și individuală din aparare. Caut echilibrul, îmi place fotbalul ofensiv și în același timp să nu primesc gol. Prefer un 1-0, în loc de 4-2. Suntem implicați în lupta pentru titlu. Sunt vreo șase favoriți înaintea noastră. Nu suntem ieșiti din luptă nici dacă pierdem. Avem un program care arată cât de cât bine și sistemul acesta competițional avantajează echipele care mai fac pași greșiți. Nu arătăm acum ca o echipă care să emită pretenții la titlu. În vara viitoare vom trage linie și cred că putem recupera puncte”.

Edi Iordănescu îi ia apărarea lui Dinu Todoran: „În numele lui Vali Crețu îmi cer scuze”

Edi Iordănescu i-a reproșat lui Vali Crețu declarațiile acide la adresa lui Dinu Todoran și a ținut să îi ceară scuze fostul antrenor al echipei: „În numele lui Vali Crețu îmi cer scuze pentru Dinu. Erau fustrări acumulate, am avut o discuție cu el și îmi pare rău că a ieșit această discuție. A spus-o la nervi. Am discutat cu toți jucătorii”.

Edward Iordănescu e de părere că atât Dinu Todoran, cât și Toni Petrea, sunt doi antrenori de valoare, însă în același timp recunoaște că a preluat echipa într-o situație grea: „Dinu și Toni au cariera în față, au de tras și le doresc multă baftă. Am moștenit o situație foarte dificilă pentru că e greu de gestionat în plină competiție. Mi-am asumat însă și nu dau înapoi.

ADVERTISEMENT

Mă gândeam că dacă vom trece bine peste aceste două jocuri vom avea timp să punem la punct lucrurile în pauză. M-am întristat pentru că avem nouă jucători care vor pleca la loturile naționale. E foarte greu, dar sunt încrezător și am multă energie pe care să o pun în slujba echipei”.

Edi Iordănescu îi răspunde lui Cornel Dinu: „Nu cu mine cred că are ceva!”

l-a atacat dur pe Edi Iordănescu, iar antrenorul FCSB-ului nu a ezitat să îi răspundă dinamovistului:„Cred că sunt doar un mijloc de care se folosește să plătească anumite polițe. Nu cu mine cred că are ceva. Reprezintă multe pentru fotbalul românesc, dar are un discurs negativ despre toate lucrurile și nu e okay să critici și ploaia și vântul. Ar trebui să transmită mai multe lucruri pozitive de care antrenorii tineri au nevoie”.

Antrenorul FCSB-ului nu vrea să se gândească că ar putea să îl piardă și pe Florin Tănase și spune clar și răspicat că în acel moment echipa va trebui să își schimbe obiectivul: „Nu mai sunt pregătit să mai pierd jucători. Atunci vorbim de reconstrucție. Trei jucători grei cu multă calitate și importanță au dispărut. Ne schimbăm obiectivul și eu am venit pentru titlu.

E greu să găsești alți jucători și să îi integrezi. La distanța asta de puncte ne va fi imposibil să recuperăm terenul. Am promis că dau totul că ne vom bate pentru titlu, dar experiența mea mă face să fiu liniștit din multe puncte de vedere. Sunt pregătit de orice”.