Liverpool – Real Madrid, analiză om cu om. Episodul 4: atacanții. Gabi Balint: „Un Salah «faraonic» și un Benzema cât doi pot decide finala”. Exclusiv

Am ajuns în Un real regal fotbalistic pe „Stade de France”, de la ora 22:00. În exclusivitate pentru , în episodul 4, atacanții, al serialului „Liverpool – Real Madrid, analiză om cu om”, , și , Gabi Balint face „avancronica” atacanților de la care se așteaptă spectacolul golului astă-seară.

Liverpool – Real Madrid, analiză om cu om. Episodul 4: atacanții. Gabi Balint: „Un Salah «faraonic» și un Benzema cât doi pot decide finala”

Gabi Balint, de fapt Gavril Pele Balint ca să fim corecți cu certificatul de naștere, a jucat 4 mari finale internaționale: 2 de Liga Campionilor (1986 și 1989), una de Supercupa Europei (1987) și una intercontinentală (1986).

A câștigat două, Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986, fiind unul dintre cei doi steliști care au marcat penalty-urile decisive, alături de Marius Lăcătuș, împotriva Barcelonei, la Sevilla, și Supercupa Europei, împotriva lui Dinamo Kiev, pe 24 februarie 1987.

Golul său marcat campioanei mondiale Argentina, condusă în teren de legendarul Diego Maradona, la CM 1990 din Italia, a dus naționala României în optimile de finală

34 de meciuri, în care a marcat 14 goluri, a jucat Gabi Balint pentru echipa națională a României

Gabi Balint a analizat, în exclusivitate pentru FANATIK, ce atacanți ar putea trimite Jurgen Klopp și Carlo Ancelotti în de diseară.

Liverpool își pune mari speranțe în egipteanul Mohamed Salah, cu adevărat… „faraonic” în evoluțiile sale, cum îl caracterizează Gabi Balint.

„Mohamed Salah…Păi în momentul în care ești cel mai bun marcator și cel mai bun pasator din campionatul Angliei, am spus tot despre Salah. Control «faraonic» al mingii, ca să rămân în zona lui natală, start exploziv cu viteză de reacție, dribling, finalizări «chirurgicale», muncitor, visul oricărui antrenor” – Gabi Balint

31 de goluri și 15 pase de gol a dat Mohamed Salah în cele 50 de meciuri jucate în acest sezon, în toate competițiile

„Sadio Mane… Se pare că-i place mai mult în zona centrală, ca vârf fals decât în banda stângă, cum a jucat la început, marchează mai des acolo, în zona centrală” – Gabi Balint

„Principala calitate a lui este golul, îl caracterizează viteză, intra foarte bine din stânga, știe să protejeze mingea, acum și ca atacant fals demonstrează că are un simț al golului foarte dezvoltat” – Gabi Balint

„…Și i-a făcut loc și lui Luis Diaz în stânga, care a intrat în echipă ca și cum era acolo de nu știu cât timp. A intrat extraordinar de bine în echipă, ca și cum ar fi jucat acolo ani de zile, a marcat, a pasat decisiv… Parcă e un frate ce ceilalți doi, are aceleași calități, viteza, ruperile de ritm, letal în jocul unu contra unu… La fel ca ceilalți doi, Salah, Mane și Diaz parcă sunt frați gemeni” – Gabi Balint

„Acolo, în stânga, poate să joace și Diogo Jota, care juca în centru și Mane în stânga cu ceva timp în urmă, dar Klopp îl place mult mai mult pe Mane în zonă centrală” – Gabi Balint

De ce îi place lui Gabi Balint antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp

„Îmi place la că a făcut toată echipa asta, de la A la Z, de la portar până la ultima rezervă, în ani, a cheltuit bani, a avut bani să cheltuie… mai puțini decât a avut Guardiola la Manchester City, de exemplu, n-a avut banii lui City… dar a știut să aleagă pe ceea ce și-a dorit el, pe tactica lui” – Gabi Balint

„De multe ori se spune că un antrenor își face tactica de joc în funcție de ce jucători găsește la echipă… a venit la Liverpool, n-a promis rezultate în primii ani, a renunțat la mulți jucători la început, a început să ia, să ia, să ia și până la urmă și-a făcut echipa lui cum a vrut el și uite că joacă a treia finală în ultimii patru ani, o performanță extraordinară pentru un antrenor” – Gabi Balint

147 de goluri în 62 de meciuri a marcat Liverpool în sezonul 2021-2022, record în istoria de 130 de ani a clubului, înființat pe 3 iunie 1892

Gabi Balint: „Karim Benzema… Cât doi, ce să mai vorbim, cât doi la un loc”

Real Madrid a beneficiat în acest sezon de forma extraordinară a lui Karim Benzema, care a scos-o din multe situații limită, atacantul francez (de 13 ani la formația „blanco”!) fiind principalul candidat la „Balonul de Aur” anul acesta.

Mai ales dacă va câștiga Champions League, conform noului regulament anunțat de France Football, bazat pe performanțelor obținute de fotbaliști într-un sezon competițional, respectiv 2021-2022, nu într-un an calendaristic.

„Karim Benzema… Cât doi, ce să mai vorbim, cât doi la un loc… Și marchează, și pasează decisiv, are un sezon excepțional, e sezonul lui. Ce ar mai fi de spus despre un atacant strălucitor, capabil să inventeze execuții și goluri imposibile?” – Gabi Balint

44 de goluri și 15 pase de gol a dat Karim Benzema în cele 45 de meciuri jucate în acest sezon, în toate competițiile

Problema lui Jurgen Klopp pe partea lui Vinicius

Gabi Balint crede că poate avea o problemă în flancul drept al apărării, unde Liverpool ar putea fi surprinsă de Vinicius jr. pe spațiul lăsat liber de plecările lui Alexander Arnold în atac.

„Vinicius jr. … A făcut un sezon extraordinar «juniorul», foarte bun tandemul cu Benzema, a jucat pentru Benzema, Benzema a jucat pentru el… Un jucător cu viteză, care poate surprinde oricând” – Gabi Balint

„Acolo, cred eu, că poate fi un duel important, cu Alexander Arnold, fundașul dreapta al lui Liverpool de pe partea lui, un jucător de atac foarte bun, dar cu probleme pe faza defensivă. Și Vinicius poate să exploateze spațiul lăsat de plecările lui Arnold în atac” – Gabi Balint

„ trebuie să se gândească la un dublaj acolo, la Arnold, ori un mijlocaș, ori un fundaș central, acolo poate fi pericol pentru Liverpool” – Gabi Balint

„Vinicius poate fi decisiv în finala asta la calitățile pe care le are, viteză multă, tehnică… dacă nu-l pune Ancelotti să fie prea defensiv, l-a mai pus de multe ori și astfel și-a pierdut din suflu pe faza de atac” – Gabi Balint

Gabi Balint: „Ancelotti poate juca 4-4-2, ca să întărească mijlocul cu Valverde”

„Se pare că Real Madrid va avea doi atacanți în finala de la Paris, nu trei, cu Valverde la mijloc, să întărească mijlocul, unde Real are probleme, cu jucători mai în vârstă, lenți, care e posibil să nu facă față la presingul pe care îl face de obicei Liverpool” – Gabi Balint

„Și atunci Carlo Ancelotti poate completa cu Valverde lângă Kroos, deși eu l-aș prefera acolo pe Camavinga, a arătat mult mai multă disponibilitate la joc, mai rapid, mai agresiv, dar cred că Ancelotti nu va renunța la Kroos, nici vorbă la Modric și va începe meciul cu patru la mijloc, Casemiro, Modric, Kroos, Valverde” – Gabi Balint

„Și apoi va intra Rodrygo pe parcurs. Și Camavinga. Așa i-a băgat Ancelotti și în meciurile decisive recente, aduceți-vă aminte ce-a făcut Rodrygo cu Manchester City, Camavinga a intrat tot timpul când au întors rezultatul, că Real Madrid a făcut trei mari minuni, cu PSG, cu Chelsea, nu mai vorbesc de Manchester City, unde a realizat ce părea imposibil, e ceva fantastic” – Gabi Balint

Gabi Balint: „Liverpool are mijlocași mai laborioși, mai rapizi, mai agresivi decât Real Madrid, care îi pot aduce câștig de cauză”

„Nu cred că va avea loc Asensio în primul 11, Valverde e un jucător de mare travaliu și probabil că-l va băga Ancelotti să întărească mijlocul, iar Rodrygo e jucătorul care i-a băgat în finală, cam asta-i ordinea, zic eu, Valverde titular și va intra Rodrygo înaintea lui Asensio dacă e nevoie” – Gabi Balint

„are mijlocași mai laborioși, mai rapizi, mai agresivi decât . Chiar dacă nu au calitatea pasei pe care o au Modric sau Kroos. Și într-un meci ca ăsta, unde trebuie să combini pasele cu recuperările, cu agresivitatea, cu lupta fizică, cu presing care să nu lase adversarul să iasă din terenul lui, Liverpool are un plus, în primul rând fizic, care îi poate aduce câștig de cauză” – Gabi Balint

„Real are și ceva probleme în apărare, nu se știe dacă Alaba va reveni, dacă e sută la sută va fi titular, dacă nu va intra Nacho. La Militao am văzut o scădere în ultimul timp…” – Gabi Balint

Cotele atacanților lui Liverpool

100.000.000 euro – Mohamed Salah

80.000.000 euro – Sadio Mane

60.000.000 euro – Diego Jota

45.000.000 euro – Luis Diaz

38.000.000 euro – Roberto Firmino

TOTAL: 323.000.000 euro

(cote )

Cotele atacanților lui Real Madrid

100.000.000 euro – Vinicius Junior

65.000.000 euro – Federico Valverde

40.000.000 euro – Rodrygo

40.000.000 euro – Marco Asensio

25.000.000 euro – Karim Benzema

TOTAL: 270.000.000 euro

(cote )