Liverpool – Real Madrid, analiză om cu om. Episodul 3: mijlocașii. Ilie Dumitrescu: „Klopp și Ancelotti vor construi liniile mediane în jurul lui Fabinho și Casemiro” Exclusiv

FANATIK vă prezintă episodul 3 din analiza om cu om a confruntării dintre . Acum mijlocașii pe care îi pot trimite în teren și Carlo Ancelotti, după și .

Liverpool – Real Madrid, analiză om cu om. Episodul 3: mijlocașii. Ilie Dumitrescu: „Klopp și Ancelotti vor construi liniile mediane în jurul lui Fabinho și Casemiro”

a analizat, în exclusivitate pentru , calitățile mijlocașilor lui care pot fi sâmbătă seara, de la ora 22:00, pe „Stade de France”, în marea finală a Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

0-0 (retur, 14 aprilie 2021, la Liverpool), după 3-1 pentru spanioli (tur, 6 aprilie 2021, la Madrid) au fost ultimele rezultate dintre Liverpool și Real Madrid, în sferturile de finală din ediția precedentă de Champions League

3-1 pentru Real Madrid a fost scorul finalei Champions League, cu Liverpool, pe 26 mai 2018

7 meciuri s-au jucat între Liverpool și Real Madrid în Champions League: 3 victorii Liverpool, 1 egal, 3 victorii Real Madrid, golaveraj 10-7 în favoarea echipei britanice

Fostul atacant al „Generației de Aur”, care a adus cele mai mari performanțe echipei naționale a României în ultima decadă a secolului trecut, 1990-2000, a luat la „puricat” mai întâi echipa antrenată de , vicecampioana Angliei, FC Liverpool.

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu: „Thiago sau Keita, aceasta-i întrebarea pentru Klopp. Lângă Henderson și Fabinho”

„La Liverpool cred că joacă Henderson în dreapta și Tiago Alcantara sau Keita în stânga. Dacă e accidentat Tiago, joacă Keita. Fabinho, în centru, are un rol extrem de important în economia jocului, niciodată nu pleacă din fața fundașilor centrali, foarte rar ajung adversarii să aibă o acțiune directă pe linia de fund a lui Liverpool” – Ilie Dumitrescu

„Fabinho are o tehnică foarte bună, mai ales pentru fizicul său, face conexiunea între compartimente foarte bine, are experiență mare. Este un jucător foarte bun în duelurile aeriene, acoperă foarte bine zona, dacă Henderson este depășit, de exemplu, pentru că Arnold urcă și Salah foarte greu coboară în dreapta” – Ilie Dumitrescu

ADVERTISEMENT

„Henderson este primul care acoperă zona în dreapta, pentru că Liverpool are forță în atac, Salah intră mult în interior, îi lasă loc lui Arnold, iar pe partea opusă, Luis Diaz coboară, chiar dacă intră în interior, are capacitate de efort foarte mare, să ajute pe Robertson” – Ilie Dumitrescu

„Salah n-are cifre foarte bune pe faza defensivă și atunci Klopp joacă întotdeauna cu Henderson, dar și cu Fabinho, să acopere zona în dreapta” – Ilie Dumitrescu

ADVERTISEMENT

„Henderson este genul de jucător care participă la contra-presingul ăsta foarte bun al lui Liverpool, făcut în primul rând de atacanți, susținuți din spate de Henderson, de Fabinho, care urcă, și de Keita sau Thiago. Ei sunt susținuți când fac presingul ăsta avansat și de linia de fund, Liverpool urcă foarte sus cu linia de fund, este echipă agresivă” – Ilie Dumitrescu

ADVERTISEMENT

„Deci Henderson împinge foarte mult liniile, apoi, repet, are rolul să acopere zona lui Salah și Arnold, Arnold este cel mai ofensiv fundaș lateral dreapta din competiția asta, cu cifre foarte bune” – Ilie Dumitrescu

„Pe partea opusă sunt Thiago sau Keita… Thiago are calitate, coboară foarte mult, are pasa lungă, Klopp are nevoie de un mijlocaș stânga care să poată schimba direcția la Arnold, la Salah, pe partea opusă” – Ilie Dumitrescu

„Thiago nu are o prezență foarte bună în careul advers față de Keita, dar face conexiunea asta foarte bună, schimbă direcția de joc, dă o siguranță în dezvoltarea jocului, o liniște pe posesia lor” – Ilie Dumitrescu

„Keita este genul de jucător care are cifre mai bune la recuperări și are o prezență mai bună în careul advers” – Ilie Dumitrescu

Ilie Dumitrescu: „La Real Madrid, Casemiro e «punct fix» în fața apărării, în oglindă cu Fabinho la Liverpool”

Campioana Spaniei, , între 4-3-3 clasic, Toni Kroos – Casemiro – și… inspirația lui Carlo Ancelotti! Poate încadra acest „triunghi” cu Valverde și Vinicius într-un 4-5-1 super-prudent pe faza defensivă.

Sau Valverde în locul lui Kroos și Rodrygo în tridentul ofensiv din primul minut, cu Benzema și Vinicius? explică opțiunile pe care le are Carlo Ancelotti pentru „upgradarea” lui .

„La Real Madrid… Casemiro «punct fix» în fața apărării, în oglindă cu Fabinho, dă echilibru între atac și apărare, a făcut un progres extraordinar și pe faza de construcție, în afară că acoperă foarte bine când se pierde mingea, el este primul jucător care coboară între fundași și face conexiunea între compartimente” – Ilie Dumitrescu

„Acum urmează inspirația lui Ancelotti, cum va juca doar el știe… Doar cu Kroos și Modric în jurul lui Casemiro, într-un 4-3-3, ori va începe cu Kroos în stânga, Modric în dreapta, doi interi mai avansați în fața lui Casemiro, dar și cu Valverde undeva pe poziție de mijlocaș dreapta, mijlocaș de bandă, care va transforma sistemul de joc în faza defensivă într-un 4-5-1, cu Valverde în dreapta, Vinicius în stânga, cu triunghiul Kroos, Casemiro, Modric în centru” – Ilie Dumitrescu

„Casemiro, Modric și Kroos au calitate, au liniște, au dezinvoltură pe posesie, foarte greu să faci presing la ei, pierd foarte greu, foarte rar mingea, dau consistență pe construcție, sunt jucători care au pasa lungă pentru schimbarea de direcție… N-au cifre foarte bune, însă, la recuperări. Suferă, dacă suferă, dacă pot spune așa, la recuperări. Dar din inteligență, anticipează foarte bine și acoperă zonele, stau tot timpul în fața adversarilor, nu se trece ușor de ei”– Ilie Dumitrescu

„Dacă joacă Valverde… Valverde are o capacitate de efort extraordinară, este un Henderson mai tehnic, mai complet, dacă pot spune așa. El și împinge jocul, apare bine la finalizare, trage și bine la poartă, e clar mai complex decât Henderson. Poate întări linia asta de mijloc, de cinci” – Ilie Dumitrescu

„Sau putem lua în calcul și să joace Ancelotti cu Modric, Casemiro, Valverde, nu joacă Kroos și joacă Rodrygo în 4-3-3… Oricum Rodrygo va intra dacă nu va fi titular în formula asta” – Ilie Dumitrescu

Cotele mijlocașilor lui Liverpool

60.000.000 euro – Fabinho (Fabio Henrique Tavares)

30.000.000 euro – Naby Keita

22.000.000 euro – Thiago Alcantara

18.000.000 euro – Jordan Henderson

TOTAL: 130.000.000 euro

(cote )

Cotele mijlocașilor lui Real Madrid

65.000.000 euro – Federico Valverde

50.000.000 euro – Casemiro (Carlos Henrique Jose Francisco Venancio Casimiro)

25.000.000 euro – Toni Kross

10.000.000 euro – Luka Modric

TOTAL: 150.000.000 euro

(cote )