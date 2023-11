Revista Taifasuri 958! Interviu-eveniment cu Tudor Chirilă! Editorial Fuego! Dragoste și secrete de vedete, horoscop, rețete, matrimoniale!

A apărut revista 958! Cu un interviu-eveniment exclusiv al nonconformistului și carismaticului artist ! Cu un nou editorial ! Cu dragoste și secrete de vedete! Cu noi proceduri medicale! Cu rețete inedite din farmacia verde! Cu evlavie și religie! Cu dezvăluiri istorice! Cu horoscop! Cu agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! Pe scurt, revista 958!

A apărut revista TAIFASURI 958 ! Interviu-eveniment cu nonconformistul Tudor Chirilă! Editorial Fuego, dragoste și secrete de vedete, evlavie și religie, dezvăluiri istorice, rețete inedite, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este revista ! Este revista , este ! Editorial ! este un artist complex și complet, cântă, compune melodii și versuri, pictează, promovează folclorul autentic prin spectacole grandioase, cu mai vedete ale muzicii noastre mioritice.

ADVERTISEMENT

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale , în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui din revista 958 despre tehnologie.

ADVERTISEMENT

Totul e pe fugă, pe repede înainte, de zici că suntem la maraton și avem nevoie de medalii. Ei bine, nu, nu ne face nimeni statui pentru ce încercăm să facem, nu ne premiază nimeni dacă încercăm să lăsăm în plan secund anumite activități, pentru a cuprinde cât mai mult din altele. Oamenii nu mai știu să se bucure. Nu mai știu să petreacă. Merg la evenimente și văd multe persoane care stau la mese, posomorâte, obligate parcă să fie acolo, mereu cu ochii în telefon. Așa e azi la mese, cu… prietenii! Jumătate stau pe telefon și vorbesc lacunar, fiind permanent conectați la nu știu ce, dar oricum la ceva care le răpește atenția și dragul de a interacționa cu cei din jur. Cred că e o problemă actuală, gravă, a lumii în care trăim. Dincolo de pericolul războaielor, a lipsei păcii, ne paște și acest pericol major – al robotizării umane, la nivel spiritual, conceptual. Asta pentru că nu se mai…

Ce „nu se mai…” face în prezentul sălbatic aflați numai din editorialul lui din numărul 958 al revistei săptămânale ! Care a apărut joi, 2 noiembrie la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Ce subiecte de mare interes vă oferă TAIFASURI 958 . Numai câteva dintr-o listă consistentă…

Interviu-eveniment, 4 pagini în exclusivitate pentru revista , cu nonconformistul, dar carismaticul artist . Talent uriaș, spirit liber, chiar rebel, personalitate complexă. Aflați numai din revista TAIFASURI 958 ce a învățat de la părinți, celebri și ei, actrița și regizoarea și jurnalistul exponențial ! Ce înseamnă pentru el , dar și care-i este cea mai mare frustrare. Ce l-a învățat marele actor . Cum a trăit copilăria în comunism. Plus alte și alte aspecte inedite, mai puțin știute din viața sa tumultuoasă. În exclusivitate, în revista 958!

ADVERTISEMENT

Jamie Lee Curtis – „decalogul” formei de zile mari. La 65 de ani, atrăgătoarea actriță, fiica altor artiști celebri, Janet Leigh și Tony Curtis, este o… emblemă a stilului sănătos de viață. Care o ajută să pară cu cel puțin 30 de ani mai tânără! Cum a ajuns aici, după o luptă acerbă cu dependențe duse până la vicii, aflați numai din revista 958!

Proprietăți uluitoare ale… vocii umane! „Stăpânirea” vocii este o abilitate care merită toată atenția. Mai înfricoșătoare decât… răgetul leului, poate sparge… o sticlă și este „auzită” până la… copilul nenăscut! Pe larg, ce puteți face cu vocea dumneavoastră, în afară de vorbitul zilnic, aflați numai din revista 958!

ADVERTISEMENT

Ați avut vreodată… „jamais vu”, opusul lui „deja vu”? Știți cum puteți agasanții și dureroșii… cârcei nocturni? Știți ce este „Sistemul GTD”, prin care vă puteți gestiona eficient timpul pentru a vă atinge cât mai repede obiectivele? Știți care este piesa de rezistență a hainelor pentru sezonul rece? Știți ce este „Luminația”, un obicei sfânt, prezent în nopțile de noiembrie, cu precădere în satele din Banat, Transilvania și Moldova montană? Știți ce beneficii nebănuite are alimentația vegană pentru… prietenii voștri blănoși cu patru lăbuțe? Ei bine, aflați toate acestea numai din revista 958!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete sînătoase cu… sorg! PLUS horoscop! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista 958!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în numărul 958 al revistei ! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 2 noiembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă nu-l citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista pe tarabe, ABONAȚI-VĂ acum la revista în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la tragerea la sorți pentru… pentru ce premii aflați numai din revista ! Apare joia!