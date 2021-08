Vasile Miriuță dă de pământ cu Marius Șumudică: „A pierdut vestiarul 100%! Niciodată nu a afost așa ceva la CFR Cluj” Exclusiv

Vasile Miriuță consideră că Dan Petrescu este cea mai bună variantă de antrenor pentru CFR Cluj și campioana României ar fi arătat altfel cu el pe bancă împotriva celor de la Steaua Roșie. Antrenorul îi reproșează lui Șumudică că i-a atacat public pe jucători, a pierdut vestiarul, iar astfel de lucruri nu s-au întâmplat niciodată în Gruia.

Marius Șumudică , iar clujenii vor avea pe bancă un antrenor surpriză pentru derby-ul cu FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK sâmbătă după-amiaza.

Fostul antrenor al lui CFR Cluj, Vasile Miriuță, a vorbit despre venirea lui Dan Petrescu, dar a criticat și comportamentul lui .

Vasile Miriuță, șocat de ce s-a întâmplat la CFR Cluj: „Nu a fost niciodată așa ceva la CFR Cluj!”

Vasile Miriuță a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a analizat primul derby al sezonului între și FCSB, dar mai ales problemele de la campioana României, unde a izbucnit un scandal uriaș.

Ba, mai mult, Miriuță e convins că ar fi arătat cu totul altfel în dubla cu Steaua Roșie Belgrad și Young Boys cu Dan Petrescu pe bancă: „CFR Cluj ar fi arătat altfel cu Steaua Roșie și Young Boys cu Dan Petrescu la cârmă! Eu am mai spus și după partidele cu bosniecii ăia no name și echipa asta din Gibraltar că CFR-ul nu a arătat deloc bine, mai ales pe faza de apărare și asta am văzut-o cu toții”.

Din punctul său de vedere, a eșuat în Gruia deoarece nu s-a pliat pe stilul lui și filosofia clubului: „Eu nu îi contest meritele de antrenor lui Șumudică, dar câteodată pur și simplu nu te pliezi! Neluțu Varga avea doar două variante: să aducă un antrenor român care a câștigat trofee sau un antrenor străin cu rezultate. La CFR nu poți să pui orice antrenor”.

Care a fost cea mai mare greșeală a lui Marius Șumudică: „A ieșit și a dat în jucători!”

consideră că momentul rupturii a fost după meciul de la Belgrad, când și-a atacat jucătorii la conferința de presă: „Nu a fost niciodată așa ceva la CFR! Problemele s-au reglat tot timpul intern. Cea mai mare greșeală a lui Șumudică a fost după meciul de la Belgrad, când a ieșit și a dat în jucători. A dat vina pe ei. Vorbești între patru ochi și rezolvi, nu la televizor! Cu ei îți faci treaba mai departe. A pierdut vestiarul 100%! 100%!

Dan Petrescu știe ce are de făcut și nu cred că va fi o problemă duminică pentru CFR Cluj să își revină. Nu poți pune orice antrenor de Liga 1. E nevoie de cineva cu experiență și multe trofee. Șumudică nu s-a pliat pe filosofia clubului, pe jucători, suporteri și club. Am lucrat doi ani acolo și cunosc foarte bine tot ceea ce înseamnă CFR Cluj”.

Miriuță consideră că venirea lui Dan Petrescu nu e de bun augur pentru adversari: „Pentru FCSB nu e deloc un lucru bun!”

Vasiliu Miriuță e extrem de convins că va arăta cu totul altfel cu Dan Petrescu și echipa va avea un mare plus la capitolul organizare de joc și disciplină: „CFR-ul va arăta 100% altfel cu Dan Petrescu. Va fi mai multă disciplină, organizare, pentru că din păcate exprimarea echipei a lăsat de dorit.

Fostul antrenor al ardelenilor a readus în atenție și episodul Chipciu, un incident fără precendent în Gruia: „Nu zic că e Șumudică de vină. Nu îl cunosc bine, l-am avut de câteva ori adversar, nu îi știu metodele și nu vreau să vorbesc prostii. Și ce s-a întâmplat cu Chipciu…. Nu a fost niciodată așa ceva la CFR”.

„Tati” e de părere că pentru nu este un neapărat un mare avantaj faptul că îi cunoaște pe jucătorii lui și îi vede clar favoriți pe ardeleni în meciul de duminică seară: „Contează și nu contează că Edi cunoaște jucătorii CFR-ului. Acuma a venit un antrenor nou și poate schimba tactica de pe o zi pe alta. Eu zic că pentru FCSB nu e deloc un lucru bun că a venit Dan Petrescu la CFR. Sunt favoriți 100% la titlu și nu pentru că ar juca extraordinar la ora actuală”.

Vasile Miriuță, șocat de cum a arătat CFR: „Cu niciun antrenor echipele adverse nu își creau 5-6 ocazii împotriva CFR-ului!”

Vasilie Miriuță îl „înțeapă” pe Marius Șumudică și a fost uluit de fragilitatea din defensiva campioanei în acest sezon, când la fiecare meci adversarii aveau cel puțin cinci-șase ocazii mari: „Toate echipele își creau cu CFR Cluj cinci-șase ocazii, ceea ce nu s-a întâmplat în mandatul lui Petrescu și cu niciun antrenor. Nu îmi aduc aminte niciodată, indiferent de antrenor, că a fost Conceicao, Minteuan, Miriuță sau altcineva, ca o echipă adversă să aibă atâte de multe ocazii!”.

În privința venirii lui Dan Petrescu, Miriuță crede că va fi foarte ușor pentru „SuperDan” să preia din mers echipa, mai ales că el cunoaște foarte bine tot ceea ce înseamnă acest club: „Va fi un meci tare la fel ca ultimele derby-uri dintre CFR Cluj și Steaua. Cred că se va juca cu casa închisă și atmosfera va fi senzațională. E un meci greu pentru ambele echipe și nu cred că pentru CFR Cluj va fi o problemă acest scandal, pentru că Dan Petrescu a lucrat cu 90% dintre jucători și îi cunoaște foarte bine”.

Ce spune Vasile Miriuță despre FCSB și venirea lui Edi Iordănescu

Antrenorul celor de la Baia Mare e de părere că și Olimpiu Moruțan sunt pierderi foarte mari pentru FCSB, iar jocul echipei în meciul cu CFR Cluj va fi afectat de aceste absențe: „Florinel Coman și Olimpiu Moruțan în schimb sunt piederi mari. Îmi doresc foarte mult să câștige CFR-ul, sunt suporterul lor și tot ce mă interesează e să câștige duminică. Dan Petrescu e 100% cea mai bună alegere”.

În același timp, Miriuță consideră că Edi Iordănescu va avea liniște și nu va avea probleme legate de imixtiunile patronului doar atâta timp cât va avea rezultate: „Dacă Edi Iordănescu va avea rezultate eu cred că Gigi Becali nu se va băga. Mai are de demonstrat din punctul meu de vedere”.

Cu toate acestea, faptul că a antrenat la câteva echipe mici și că a luat titlu cu CFR Cluj nu îl convinge pe Miriuță și e de părere că Edi Iordănescu mai are multe de demonstrat: „Că a antrenat la Mediaș, la Pandurii, Târgu Mureș și la Astra nu înseamnă mare lucru. A venit la CFR Cluj și bravo lui că a câștigat titlul în ultimele șase luni. E un lucru bun ca antrenor. Eu cred că are valoare, dar vom vedea pe viitor ce se va întâmpla. Nu știu ce s-a întâmplat între Neluțu Varga și Edi Iordănescu”.

Miriuță le dă deja titlul celor de la CFR Cluj: „Celelalte echipe sunt slabe!”

Vasile Miriuță este foarte sigur că va cuceri cel de-al cincilea titlu consecutiv, chiar dacă jocul campioanei en-titre nu este unul extraordinar. Principalul argument al antrenorului este diferența de valoare față de celelalte echipe din Liga 1: „Nu știu cum va juca în viitor, dar sunt celelalte echipe slabe! Ăsta e adevărul. FCSB-ul și mai slabă acum prin piederea lui Moruțan și Florinel Coman, mai ales că au probleme în atac. Sunt alți jucători acolo și va alege Edi”, a declarat Vasile Miriuță în exclusivitate pentru FANATIK.

„Să fim serioși, nu zic că Șumudică nu e un antrenor bun, dar și maseurul dacă stătea pe bancă în Gibraltar sau cu cei din Bosnia reușea să califice echipa. Păi nu e așa? De ce să nu spunem lucrurilor pe nume? Cum mai dai ochii cu Deac, Camora, Arlauskis… jucători care au câștigat trofee cu CFR. Eu zic că trebuie să fie bărbăție, la ce bun să îți ataci jucătorii sau invers, jucătorii să-și atace antrenorul. – Vasile Miriuță