Alexandra Tudor, frumusețea „nordică” a știrilor sportive de la Antena 1, dincolo de ecranul TV. Cum se „împarte” între Liverpool și… Dinamo! Exclusiv

Frumusețea „nordică” de la pupitru știrilor sportive de la Antena 1 impresionează nu numai prin „look”. Blondă, ochi albaștri, suplă… Scuzați reporterul că a uitat de , de , de cine câștigă SuperLiga… A fost „furat” de „peisaj”, este și el doar un bărbat…

Alexandra Tudor, frumusețea „nordică” a știrilor sportive de la Antena 1, dincolo de ecranul TV. Bucurii, regrete, aspirații… Și cum se „împarte” între Liverpool și… Dinamo!

Alexandra Tudor este mult, mult mai mult decât o apariție ravisantă. Aflați ce și cum din interviul chiar , atât la propriu, cât și la figurat, pe care și-a găsit timp, între știri și treburile casei, să-l ofere în exclusivitatea site-ului pentru admiratorii ei evident… fanatici!

Alexandra, intrăm în joc fără încălzire: spune-mi repede evenimentele sportive majore din anul în care te-ai născut! Ca să-l… ghicească cititorii, nu vreau să-l spun eu!

– Păi să spunem… adică să apun așa: în anul acela Boris Becker a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care a cucerit trofeul de la Wimbledon, la doar 17 ani.

A avut loc tragedia de la Heysel, din finala Cupei Campionilor Europeni dintre Liverpool și Juventus, când un perete al stadionului s-a prăbușit peste suporteri.

Iar peste un an am avut parte de „Mâna lui Dumnezeu” la Campionatul Mondial de fotbal din Mexic… Deci ghici ciupercă, ciupercuță anul în care m-am născut! (râde)

Cum ai ajuns în televiziune?

– Am spus mereu că televiziunea m-a ales pe mine pentru că mi s-au oferit tot felul de oportunități de a lucra într-o televiziune fără că eu să-mi doresc asta neapărat.

Aveam 19 ani, eram în anul doi la Facultatea de Comunicare și Relații Publice de la Universitatea Ecologică atunci când am aflat că este nevoie de un producător la o emisiune de folclor. Și m-am dus, am învățat ce trebuie să fac și am mers înainte.

Cu toate că era o televiziune de nișă, Etno TV, am învățat lucrurile de bază… A fost ca o inițiere. Apoi au urmat castinguri, lecții de dicție, angajarea la Telesport, apoi la Sport.ro, câteva luni la B1tv și revenirea la sport la Antena 1.

„Dacă mi-aș pierde vremea să fiu ca altcineva, când aș mai avea timp să fiu ca mine?!”

Ai avut, ai un model în presa sportivă?

– Nu, nu am avut niciodată niciun model în viață, în general. Dacă mi-aș pierde vremea să fiu ca altcineva, când aș mai avea timp să fiu ca mine?! Îmi place atât de mult ce sunt încât ce rost are să mă gândesc la altceva?!

Și, cu toată sinceritatea o spun tinerilor din ziua de azi: nu luați drept model pe nimeni, fiți voi un model pentru alții. Este un clișeu, știu, dar nu știe nimeni ce se ascunde în spatele imaginii unora și ce preț plătesc pentru tot ce au. Uitați-va la calitățile cuiva, furați meserie, dar gândiți cu propriul creier.

Pauza „productivă” din cariera TV și de ce s-a întors pe „sticlă”

Ai fost plecată 5 ani de pe „sticlă”… Ce ai făcut în acest timp?

– Am făcut un copil! (râde) A fost o pauză în cariera mea, care, inițial, m-a dezamăgit, dar care s-a dovedit a fi mai mult decât… productivă! (râde)

Am încercat să-mi găsesc un loc în alt domeniu, am făcut PR pentru o sala de fitness, a fost o experiență interesantă, dar gândul îmi zbura mereu la TV.

M-am cunoscut cu soțul meu, Dan, ne-am căsătorit, a venit și Sonia pe lume, așa că nu am stat deloc. Au fost cinci ani destul de intenși din punct de vedere personal.

De ce te-ai întors în televiziune?

– Pentru că mi-era foarte dor și mi se părea că nu sunt completă și că nu mă regăsesc făcând altceva. Mi-era dor de atmosfera de redacție, de limbaj, de oamenii de tv, care au ceva special… nu puteam să refuz o oferta venită parcă din cer de la Antena 1, care practic m-a aruncat iar în luptă și care mi-a dat iar curaj.

Iar când a venit propunerea să fac iar știri din sport… pfff… a fost ceva… wow! (râde) Să mă reîntâlnesc cu foști colegi, să lucrez iar cu oamenii în care aveam încredere și știam ce pot, și ce gândesc, și ce muncesc… felul în care muncesc.. nu aveam cum să ratez așa ceva.

De ce sport și nu alt domeniu?

– Pentru că atunci când am apucat pe drumul asta eram tânără și aveam o față de puștoaică și la știri generale nu prezentam… credibilitate! (râde)

Probabil că și faptul că am făcut sport a fost un detaliu care m-a împins către lucrul asta. Și vorba aceea… altceva nu a fost! (râde) La divertisment nu prea mă văd… sunt prea… serioasă! (râde)

Momentele de „emisie” fericite, cu Simona Halep și David Popovici

Care este momentul cel mai fericit trăit în conexiune cu sportul? Dar strict cu meseria?

– Sunt o norocoasă pentru că am ocazia să trăiesc și să anunț performanțele sportivilor noștri la televizor. Fie că ne bucuram pentru , fie pentru naționala feminină de handbal…

Apoi mai vine un să ne lase cu gură căscată și să ne amintească zâmbind că avem cu ce, că încă se poate… România mai are încă minuni nedescoperite și sper să am ocazia să le anunț performanțele mulți ani de acum înainte.

Cel mai amuzant moment dintr-o emisiune?

– Vezi, asta îmi place la sport, că rareori avem parte de drame. În fiecare zi găsești chestii amuzante care să te bine-dispună. Redacțiile de sport sunt mereu invidiate pentru buna-dispoziție și veselie. Avem și noi momentele noastre de stres… mai ales când mai pierde vreun coleg… la pariuri! (râde)

Dar cel mai greu, mai neplăcut?

– Neplăcute sunt momentele în care trebuie să anunțăm ratarea unei medalii la mustață… sau a unei calificări… Și-am avut destule în ultima vreme…

Nu mai spun de moartea unui sportiv mare… Uite, cum a fost … Te încearcă tot felul de emoții când vezi cât de iubit a fost un sportiv, cât de necăjiți sunt oamenii, cumva îți reamintește că sportul încă unește oamenii și asta e un lucru absolut minunat. Ce altceva mai face asta în ziua de azi?

…Astea sunt momentele urâte… pentru că, dincolo de anunțul propriu-zis, îți dai seama că ești porta-vocea a mii de oameni dezamăgiți și supărați și anunți că visul s-a încheiat. Simți, cumva, o apăsare…

„Prințesa” Sonia când o vede la televizor: „Mama, vino acasă!”

Cum împarți timpul între familie și meserie? Sunt multe seri în care ești „la televizor”, nu acasă…

– Greu, îți dai seama… Când ai un copil mic, îți dorești să-ți petreci cât mai mult timp cu el și să nu ratezi pașii importanți din viață lui, ceea ce e și normal, și sănătos. Am noroc că programul îmi permite să echilibrez mereu balanță, așa că recuperez mereu momentele pierdute.

Ce spune Sonia când te vede la televizor?

– „Mama, vino acasă!”. Direct, simplu, clar! (râde)

Sonia are 5 ani… Surioare? Frățiori?

– Mi-ar plăcea, nu știu ce îmi rezervă viitorul, nu îmi fac planuri în sensul ăsta. Nu mi-am făcut nici cu Sonia și uite ce bine a ieșit! (râde)

Calitățile bărbatului care a cucerit-o sunt… multe!

Câți fotbaliști ți-au cerut numărul de telefon?

– Câțiva doar… (râde)

Care sunt primele 3 calități ale bărbatului căruia i-ai da numărul de telefon? Căruia, de fapt, i l-ai dat… știu că l-ai găsit…

– Să fie serios, să fie galant și să fie o anumită chimie între noi.

Cu ce te-a cucerit Dan, soțul tău?

– Păi, cu multe! Dar în primul rând cu seriozitatea lui și cu faptul că e un om de cuvânt. Nu se abate de la ce promite și într-o familie lucrul ăsta e foarte important, să te simți în siguranță, să știi că îți poți pune bază în omul de lângă tine.

De la Liverpool la… Dinamo sunt ani-lumină! Nu ca pe vremuri, în semifinalele Cupei Campionilor Europeni

TOP 3 sportivi favoriți all time? Și cea mai mare calitate a fiecăruia…

– Andre Agassi – pasiune, – talent, – ambiție!

Cu ce echipă ai ținut prima dată, în copilărie? Dar acum ce favorită ai?

– Nu pot să zic că sunt o fană a fotbalului, sinceră să fiu îmi plac alte sporturi mai mult. Cumva și lipsa asta de rezultate din fotbal se face să te depărtezi de fenomen că practic… nu ai cu ce să te hrăneșți.

Favoritele mele sunt alea care se califică în cupe europene și adună puncte pentru România și încasează bani că să-și ducă povestea mai departe.

Din străinătate îmi place , pentru trăirile și emoțiile pe care ți le provoacă și pentru milioanele de fani care trăiesc pentru echipa asta. They never walk alone, ca să le parafrazez minunea aia de imn…

Dan cu cine ține?

– Dan mai pătimește pentru , dar ușor, ușor începe să-și canalizeze energia spre altceva. Prea s-a chinuit în ultimii ani cu deziluzii…

Promovează Dinamo sau se desființează?

– Eu sper să promoveze! Deși este mai aproape de desființare după respingerea planului ăsta de reorganizare modificat cu procentele alea la acțiuni… Șanse mici și la apel… Totuși, aș vrea… și nu numai eu… să revedem derby-urile de altădată, e și păcat ca o echipă cu atâta tradiție, cu atâția suporteri să se desființeze.

Cine câștigă campionatul ăsta?

– REGELE! Să scrii cu majuscule! (râde)

Ce i-ar fi plăcut să fie dacă nu făcea televiziune? „Multimilionară!”

Care este sportul tău favorit?

– Gimnastica, evident! Am făcut gimnastică artistică de la 5 la 12 ani. M-aș uita non stop la concursuri. Îmi place și tenisul mult… și handbalul feminin… dar mă uit doar atunci când stau bine cu răbdarea că sunt colerică de obicei și mi se urca tensiunea dacă văd că e strâns scorul. (râde)

În ce sport ți-ar fi plăcut să fii campioană mondială?

– În toate cele de mai sus! (râde)

Dacă nu făceai jurnalism, televiziune, ce ți-ar fi plăcut să fii?

– Multimilionară! Și ceva într-un domeniu artistic. Nu știu exact. Îmi place atât de mult ce sunt încât ce rost are să mă gândesc la altceva?! Dacă nu mai ține cu TV, mă gândesc atunci, vad eu și vă anunț! (râde)

„Un-doi” la firul… sincerității!

Ținută elegantă sau sport?

– Sport-elegant dacă există așa ceva! (râde)

Cafea sau ceai?

– Ceai.

Tărie, bere, vin sau șampanie?

– Tărie și șampanie.

Mâncarea preferată?

– Aia făcuta de mama. Pfff, sunt mare mâncăcioasă, iubesc mâncarea!

Desertul preferat?

– Tiramisu.

Munte sau mare?

– Mare.

Locul ideal de concediu?

– Neapărat cu ieșire la mare.

Câine sau pisică?

– Ambele. Acum am pisică, dar am avut și cățel vreo 13 ani.

Film sau carte?

– Film, cu toate că îmi place să citesc, nu mai am atâta timp să răsfoiesc pe îndelete o carte…

Actrița/actorul preferat?

– Jodie Foster/ Denzel Washington.

Cartea preferată?

– Nu am. Îmi plac mult autobiografiile.

Muzica preferată?

– Aia mai veche.

Autoturism, motocicletă, bicicletă sau… trotinetă?

– Autoturism… și bicicletă așa, de plimbare. Sunt foarte comodă.

Unde te-ai stabili dacă ai pleca mâine din România?

– Undeva unde să fie cald mai mereu și nu foarte multă lume.

Eveniment monden sau relaxare în doi?

– Relaxare în doi all the way!

Cină romantică sau ieșire cu prietenii?

– Ieșire cu prietenii după o cină romantică! (râde)

Gătit acasă sau masa în oraș?

– Îmi place mult să gătesc acasă și o fac foarte des, așa că acum o să aleg masa în oraș.

TOP 3 pasiuni?

– Călătoriile, mâncarea și filmele polițiste!